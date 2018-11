Weinheim. (keke) Rund 60 Unternehmer, Firmeninhaber und Wirtschaftsfachleute sowie Vertreter der Weinheimer Verwaltung mit Bürgermeister Torsten Fetzner, Weinheims gewähltem Oberbürgermeister Manuel Just und Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann an der Spitze nutzten den letzten "Mittagstreff" dieses Jahres als willkommene Möglichkeit zum Netzwerken. Gastgeber der 112. Zusammenkunft war die in der Bruchsaler Straße angesiedelte Agentur aktivComm GmbH.

Deren geschäftsführende Gesellschafter, Matthias Abt und Michael Abt, nutzten die Gelegenheit zur Vorstellung ihres Unternehmens mit eigener Druckerei im Haus, das unter dem Slogan "Marketing. Messbar. Machen" unter anderem Marketingkonzepte und -strategien entwickelt und umsetzt.

Das 1993 gegründete Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 1,2 Millionen Euro beschäftigt zwölf Mitarbeiter und versteht sich als "Impulsgeber für Kommunikation, die Gestaltung von Geschäftsdrucksachen sowie Messeauftritten". 520 erfolgreiche Kampagnen und ein fester Kundenstamm von 53 Unternehmen führten dazu, dass die aktivComm GmbH zum zertifizierten Google-Partner wurde.

Was Michael und Matthias Abt in diesem Zusammenhang stolz macht, sind nicht nur die fast 54 Millionen "Impressionen", 1,4 Millionen "Klicks" und 123.000 "Conversions": "Wir sind ein zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner für jegliche Art von Digitalisierung, Automatisierung und Programmierung von Anwendungen und Schnittstellen sowie Datenbankanwendungen, die das Leben erleichtern."

Rückblicke auf das vergangene Jahr und Ausblicke auf 2019 gewährte Jens Stuhrmann. Für Anfang kommenden Jahres kündigte der Wirtschaftsförderer den für alle sichtbaren Beginn der Arbeiten zur Wiederbelebung des innerstädtischen Karlsberg-Carrés an. Gleichfalls noch im Frühjahr sollen die Erschließungsarbeiten im Gewerbegebiet "Bergstraße/Langmaasweg" erfolgen.

Ebenfalls für die erste Jahreshälfte geplant ist die Aufstellung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Gewerbegebiet "Hintere Mult". In Angriff genommen werden soll auch der Breitbandausbau in Oberflockenbach durch den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar. "Der Zweckverband muss endlich seinen Pflichten nachkommen", redete Stuhrmann Klartext. Gespräche mit Weinheimer Hoteliers zur gegenwärtigen Situation der Bettenauslastung sowie der geplante Hotelneubau an der Mannheimer Straße runden das Programm ab.

Der Beginn der zweiten Jahreshälfte sieht Anfang Juni die erneute Auflage des Weinheimer Ausbildungstages "WHAT" zur Berufs- und Studienorientierung durch das Weinheimer Bündnis Ausbildung. Mit einem überarbeiteten Konzept will man hierbei künftig auch Orientierungsmöglichkeiten für Studierende stärker mit einbeziehen und nach außen deutlicher machen. Gleichfalls noch im Juni stattfinden soll eine Veranstaltung zur Fachkräftesicherung in Kooperation mit dem Welcome Center Rhein-Neckar.

Info: Als nächster Mittagstreff wartet am 25. Januar 2019 die Vorstellung des neuen "Cedar Campus" in der Eisleber Straße auf die Mittagstreff-Gäste. Weitere Treffs sind in der a2-Eventfabrik, im NH-Hotel, der Kulturbühne Alte Druckerei, dem Gastronomieunternehmen "Frey - Geschmack zum Abholen" sowie im Rahmen der 14. Messe "LebensArt" am Waidsee geplant.