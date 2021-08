Ariel Engelmann (2.v.l.) und Nitai Avizemer (Mitte) aus Ramat Gan besuchten in Weinheim Richard Schlessemann (l.), Stefan Kohl und Albrecht Lohrbächer (r.). Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Erst kam im März 2020 Corona und dann in diesem Mai auch noch der elftägige Gaza-Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hinzu. Umso größer war jetzt die Wiedersehens(vor)freude bei Albrecht Lohrbächer, als sich bei ihm mit Nitai Avizemer und Ariel Engelmann zwei junge Männer aus Ramat Gan zu einem Besuch der Zweiburgenstadt anmeldeten.

Zwei Jahre lang hatte es keine gegenseitigen Besuche mehr zwischen Jugendlichen aus Weinheim und seiner israelischen Partnerstadt gegeben. Nitai und Ariel sind zwei Austauschschüler aus Ramat Gan, die 2019 längere Zeit in Weinheim verbracht hatten. Jetzt wollten sie ihren damaligen Gastgebern Richard und Arne Schlesselmann sowie Stefan Kohl und Lars Kroslitz erneut einen mehrtägigen Besuch abstatten. Nicht ohne Albrecht Lohrbächer, den Vorsitzenden des Freundschaftsvereins und einen der Väter des Austauschprogramms, ebenfalls in die Besuchsstationen ihres elftägigen Kurztrips aufzunehmen.

Die Förderung der Beziehungen zwischen Weinheim und seiner wichtigsten Partnerstadt und die Kontakte unter den Jugendlichen dürften auch unter erschwerten Bedingungen nicht nachlassen oder darunter leiden, machte Lohrbächer auf dem Marktplatz deutlich. 35 derartiger Schüleraustausche fanden seit 1983, dem Beginn der Städtepartnerschaft, statt. Hinzu kamen gegenseitige Freundschaftsbesuche zahlreicher Chöre, Vereine und anderer Gruppierungen.

Für den Sommer und Herbst kommenden Jahres stehen die nächsten gegenseitigen Besuche – "so Corona und die allgemeine Lage es erlauben" – bereits im Terminkalender. Auch Oberbürgermeister Manuel Just plant 2022 seinen "unfreiwillig verspäteten Antrittsbesuch" in der Partnerstadt und bei seinem Amtskollegen.

Weinheim sei stolz darauf, dass Nitai und Ariel als "Botschafter" ihrer Stadt den Mut zu einer solchen Reise aufgebracht hätten und es dadurch möglich sei, die neuesten Informationen über die augenblickliche Situation in Israel aus erster Hand zu erfahren, so Lohrbächer. Seit Beginn der Pandemie war man gespannt, "ob und wie die Beziehung aufrechterhalten und ob sie in dieser Form überhaupt weitergeführt werden kann". Auch wegen der seit Jahren schwersten kriegerischen Auseinandersetzungen im israelisch-palästinensischen Konflikt seien die Ängste von Tag zu Tag größer geworden, verhehlte Lohrbächer nicht. "Wieder war Israels Existenz bedroht, und wir sorgten uns und fürchteten um Euch."

Nach Ende des Krieges rief der Freundschaftsverein als "kleiner solidarischer Beitrag" zu Spenden auf, um damit alten Menschen in Ramat Gan, die wegen der Pandemie und des Krieges viele Monate ihr Zuhause nicht verlassen konnten, einen erlebnisreichen Tag zu ermöglichen.

Für die Bewohner der "Seniorenresidenz Pinchas Rozen" sei das Vorhaben kürzlich erfolgreich in die Tat umgesetzt worden, so Lohrbächer nicht ohne Stolz. Selbst Gehbehinderte oder an Rollstühle gebundene Heimbewohner konnten dank speziell zur Verfügung gestellter Transporter gemeinsam mit Bekannten oder Freunden einen Tag im dortigen Nationalpark verbringen, wo die Sängerin Rahel Weinstein zu ihren Ehren ein kleines Konzert veranstaltete.

Die beiden Jugendlichen selbst berichteten von eigenen Ausflügen nach Salzburg, Konstanz und in die Schweiz, einer "Party mit Freunden" am Waidsee sowie "Shopping in Weinheim, Heidelberg und Mannheim". Lohrbächer wiederum gab Nitai und Ariel eine "spezielle Hausaufgabe" mit auf den Rückflug. Die Mitglieder des Freundschaftsvereins, die den beiden Jugendlichen einen Teil ihrer Reisekosten gesponsert hatten, erwarteten einen Bericht über Nitais und Ariels Besuch, der dann auch veröffentlicht werden soll. Wissen wolle man dabei vor allem, wie Nitai und Ariel Weinheim bei ihrem zweiten Besuch erlebt hätten und ob sich etwas gegenüber ihrem ersten Besuch in der Zweiburgenstadt positiv oder negativ verändert habe.

Im Rückfluggepäck hatten Ariel und Nitai darüber hinaus die Ankündigung von Lohrbächer, dass in Weinheim noch in diesem Jahr im Baugebiet "Westlich vom Hauptbahnhof" ein Platz oder eine Straße nach der Partnerstadt benannt werden soll. Lohrbächer: "Wenn ihr das nächste Mal nach Weinheim kommt, müsst ihr diesen Ramat Gan-Platz unbedingt besichtigen!"