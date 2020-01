Von Philipp Weber

Weinheim-Hohensachsen. Eine der ersten Stationen ist ausgerechnet das evangelische Pfarrhaus. Gesine von Kloeden öffnet. Die Pfarrerin hört sich das Gedicht der Sternsinger an. Dann entrichtet sie ihre Spende. "Ich hoffe immer, dass ich da bin, wenn die Sternsinger kommen", sagt sie. Sie sei zwar überzeugte Protestantin, unterstütze die katholische Tradition aber gern. Zumal im Gebiet der katholischen Pfarrei St. Jakobus ohnehin katholische und evangelische Kinder gemeinsam aufbrechen. Sie teilen sich die kalten Straßen am Donnerstag mit liegen gebliebenen Feuerwerkskörpern, Paket-Lieferanten sowie Geländewagen, die von den nahen Weinbergen kommen.

Dieses Jahr sind es in Lützel-, Groß- und Hohensachsen um die 110 Kinder, die von etwa 30 Erwachsenen begleitet werden. Die RNZ hat sich zwei von acht Hohensachsener Gruppen angeschlossen. Geo-Ökologe und Familienvater Christian Frevel, 48, führt die Kinder- und Jugendlichen vom Parkplatz der Sportgemeinde aus quer durch den Ort. Das Einsatzgebiet ist der Bereich Steingasse im oberen Hohensachsen. Frevel fungiert als "Mädchen für alles": Er läuft über glatte Gehwege und durch aufgeheizte Treppenhäuser, trägt den Jüngsten vergessene Handschuhe hinterher, erklärt den Anwohnern den Sinn der Aktion – und bringt an hohen Türrahmen das Segenskürzel für "Christus mansionem benedicat" ("Christus segne dieses Haus") an.

Hintergrund > Die Sternsingeraktion endet in der Pfarrei St. Jakobus am Dreikönigstag, 6. Januar. Der Abschlussgottesdienst beginnt um 11 Uhr in der Christkönigskirche in Großsachsen. > Die hohe [+] Lesen Sie mehr > Die Sternsingeraktion endet in der Pfarrei St. Jakobus am Dreikönigstag, 6. Januar. Der Abschlussgottesdienst beginnt um 11 Uhr in der Christkönigskirche in Großsachsen. > Die hohe Beteiligung in der Pfarrei ist laut Mitorganisator Stefan Buchholz darauf zurückzuführen, dass die Sternsinger in jedem Ortsteil "dezentral" von Ehrenamtlichen betreut werden, außerdem wird die Aktion in den Grundschulen beworben. 2019 wurden rund 21.000 Euro gesammelt. > Bundesweit stand 2019 das Rekordergebnis von über 50,2 Millionen Euro zu Buche. Es war die 61. Sternsingeraktion unter der Trägerschaft des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" und des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). > Die Spenden gehen in alle Welt. Beispielland ist 2020 der Libanon. (web)

[-] Weniger anzeigen

"Seine" Sternsinger folgen ihm gern, zum Teil schon das achte Mal in Folge. "Wir unterstützen gute Projekte", sagt David, elf Jahre alt. "Außerdem haben wir Spaß und bekommen Süßigkeiten", ergänzt Luca (7). Zumal Jahr für Jahr etwas Außergewöhnliches passiert, wie Elias (14) feststellt. "Letztes Jahr hat uns eine Frau die Tür vor der Nase zugeknallt." Dabei stieß sie sinnigerweise den Ausruf "Oh Gott!" aus. Ein anderer habe auf die Ankündigung "Sternsinger!" mit "Dann singt woanders" geantwortet. Im Nachhinein lachen die Sternsinger darüber. Denn ablehnende Reaktionen sind die Ausnahme. "Die meisten freuen sich. Einige ältere Herrschaften verdrücken sogar ein paar Tränen", sagt Betreuer Frevel. Auch dass einer der Nachbarn der Pfarrerin seine Tür nur einen Spalt breit öffnet, entpuppt sich als Vorsichtsmaßnahme: "Damit die Katzen nicht davonlaufen." Die Sternsinger sagen – etwas außer Puste vom zügigen Treppensteigen – ihr Verslein auf. Frevel erklärt, dass dieses Jahr der Libanon im Vordergrund der Sternsingeraktion steht.

Gehören zur Grundausrüstung der Sternsinger: die Spendenbüchse mit Informationen zum aktuellen Beispielland sowie das Weihrauchfass mit Holzkohle und Harzkügelchen. Foto: Kreutzer

Die Spenden werden dort unter anderem für Bildungs-, Schul- und Versöhnungsprojekte verwendet. Das Land leidet bis heute unter den Folgen des Bürgerkriegs, der von 1975 bis 1990 wütete. Neben wirtschaftlichen Problemen gibt es erhebliche Spannungen in der Bevölkerung, zumal in dem Land rund 1,2 Millionen Flüchtlinge aus dem benachbarten Syrien leben und rund ein Viertel der Bevölkerung ausmachen. "Den Kindern macht es Freude, und ich sehe einen Sinn in der Aktion", so Frevel. Er selbst habe schon in einem Heim für Straßenkinder unterrichtet. Die Einrichtung lag in einer Favela der ecuadorianischen Hauptstadt Quito. Ebenso wie andere Katholiken sieht er eine Wesensverwandtschaft von Sternsingen und "Fridays for Future". Hier wie dort gehen Kinder für Kinder auf die Straße, beide Aktionen sind global vernetzt.

Die Stimmung unter den Sternsingern ist gut. Die Kinder und Jugendlichen gehen von Haus zu Haus. Wer nicht daheim ist, bekommt einen Zettel in den Briefkasten gesteckt. Man kann die Sternsinger "nachbestellen". "Wenn die Häuser dann zu weit auseinanderliegen, nehmen wir auch ab und an das Auto. Das Weihrauchfass hängen wir aus dem Fenster", sagt Frevel und lacht.

​Gehören zur Grundausrüstung der Sternsinger: die Spendenbüchse mit Informationen zum aktuellen Beispielland sowie das Weihrauchfass mit Holzkohle und Harzkügelchen. Foto: Kreutzer

Und was sagen die Anwohner? Philipp Mildenberger ist überrascht, dass jedes Haus besucht wird: "Das gibt es bei uns im Rhein-Main-Gebiet nicht", so der "eingeheiratete" Hohensachsener. "In den Nachbargemeinden ist das in der Regel auch nicht üblich", weiß Birgit Wiedemann, die selbst jahrelang Sternsinger begleitet hat. Und für Manfred Schmitt, der seine Enkel zu Besuch hat, gehört der Besuch der Sternsinger einfach dazu. Die Kinder bekommen Omas Pfannkuchen – und den Sternsinger-Auftritt gleich dazu.