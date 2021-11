Weinheim. (keke) Der Titel "Midnight Blues" der aktuellen Ausstellung von Helge Leiberg im Kunsthaus Klüber kommt nicht von ungefähr: Schon Ende der 1970er setzte sich der 1954 in Dresden geborene Leiberg neben seinem Studium an der dortigen Hochschule für Bildende Künste mit Musik auseinander, insbesondere mit Free Jazz sowie Trickfilmgestaltung und Performance-Tanz. Gemeinsam mit A.R. Penck und Michael Freudenberg hatte er als Trompeter unter dem Kürzel "O.T." eine "Malerband" gegründet. Wobei das Kürzel für "Ohne Titel" oder "Ohne Talent" stehen könne, wie er gegenüber der RNZ mit einem Augenzwinkern einräumte.

1984 war der wenig staatskonforme "Tausendsassa der Kunst", so die Kunsthistorikerin Aloisia Föllmer, in den Westen gekommen, nachdem er bereits Anfang der 1980er unter Beobachtung des Ministeriums für Innere Sicherheit geraten war. Das Vergehen des damals knapp 30-Jährigen: Anlässlich des alljährlich im DDR-Kalender stehenden "Tags des freien Buches" hatte er 1983 mit Künstlerfreunden ein 50 mal 70 Zentimeter großes "Freies Mal-Buch" geschaffen. Das stieß bei den Machthabern allerdings auf wenig Begeisterung. "Eine Wiederholung der Aktion wurde mir verboten", so Leiberg. Wenige Monate später erfolgte die Ausbürgerung. Leiberg selbst vergleicht seine Bilder mit Kalligrafien. "Er ließ sich diese Bezeichnung von renommierten Kalligrafen bestätigen", so Föllmer. Leibergs Charaktere entspringen einer hohen Konzentration, auf welche die impulsive, dennoch gekonnte Setzung der Figuren erfolgt. Leiberg "schreibt" seine mit hohem Wiedererkennungswert ausgestatteten Bilder" mit Kalligrafie-Pinseln, sagte Föllmer. Seine Erkennungszeichen: Die lebensfrohen Akte setzt er in leere und meist in Gelb oder Blau gehaltene Bildräume.

Weiteres Merkmal: Effektvoll und mit sparsamer Linienführung lässt er seine schwarzen Figuren jeweils einen roten und seine roten Figuren einen schwarzen Schatten werfen. Indem er die Figuren überzeichnet, lässt er Humor und Groteske aufblitzen. Schließlich lassen Leibergs erotisch wie exotisch anmutende Einzelfiguren eine Ahnung von der Magie der Verschmelzung von afrikanischer und europäischer Musik im Jazz aufklingen. So wird auf dem der Ausstellung seinen Titel verleihenden, 140 mal 240 Zentimeter großen Gemälde "Midnight Blues" der Tanz der weiblichen Gestalt zu einem tranceartigen Balanceakt. Während der Pianist zum Ausdruck seiner ekstatischen Versunkenheit von einer dichten roten Aureole umgeben ist.

Gleichzeitig thematisiert Leiberg mit seinen Paardarstellungen den "ewigen Tanz der Geschlechter", der "zur Werbung, zum Kampf wie auch zur Bedrängnis" wird, so die Kunsthistorikerin. Ähnliches gilt für Leibergs dreidimensionales Schaffen. Der Tanz inspiriert den Künstler auch für seine Bronzeskulpturen. Auch hier finden sich Paare, die sich ganz der Bewegung hingeben.

Info: Kunsthaus Klüber, Hauptstraße 58; Ausstellung Helge Leiberg, "Midnight Blues", Malerei und Skulptur; bis 20. November; dienstags und freitags 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr.