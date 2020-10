Schweres Baugerät rückte an. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Die Betonbodenplatte ist bereits gegossen und ausgetrocknet. Gestern wurden die Stahlbauteile angeliefert. Nicht nur für Friedhofsverwalter Michael Müller, seine Mitarbeiter und die hier beschäftigten Gärtner brechen demnächst "rosige Zeiten" an – zumindest, was die Arbeitsbedingungen betrifft: Mit der in Erstellung einer modernen Unterstellhalle im nördlichen Teil des Weinheimer Hauptfriedhofs warten auch auf die Besucher spätestens ab Januar 2021 Erleichterungen. Die Halle soll die zur Bewirtschaftung des rund 8,6 Hektar großen Geländes notwendigen Fahrzeuge und Geräte sowie einem Lagerplatz für Schüttgüter und Abfallmulden aufnehmen.

Neben einem neu angelegten Parkplatz mit 20 Stellplätzen gibt es dann eine an die neue Lagerhalle angebaute behindertengerechte Toilette. Dies ergebe Sinn, weil der Publikumsverkehr durch weitere entstehende Grabfelder in diesem Bereich zunimmt, so Müller: "Dann entfällt für viele der Fußweg zum bisher einzigen WC am südlichen Haupteingang."

1893 wurde die Begräbnisstätte in Betrieb genommen. Seitdem haben hier mehr als 37.000 Verstorbene ihre letzte Ruhestätte gefunden. Jutta Ehmsen, Leiterin des Amtes für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung, verbindet die weitere Entwicklung einer naturnahen Friedhofsgestaltung mit einem breiten Angebot verschiedener Bestattungsformen.

So gibt es einen Ruhegarten mit integrierter Grabpflege und Hochbeet-Wahlgrabstätten für Urnenbestattungen, die mittlerweile fast 80 Prozent aller Beisetzungen ausmachen. Baumbestattungen und ein "Sternchenfeld" zeugen neben dem klassischen Erdbestattungsgrab und dem gen Mekka ausgerichteten muslimischen Grabfeld von weiteren Möglichkeiten, zeitgemäße Orte der Trauer zu schaffen.

Bereits 2015 wurde im höher gelegenen Teil des Friedhofs ein Naturbestattungsfeld angelegt. Hier finden Urnen an einem Steingelege, an Baumstämmen oder Baumscheiben ihren letzten Ruheplatz. Der hohe Bedarf nach dieser Bestattungsform habe die Planer längst bestätigt, so Müller beim Rundgang durch die mit 530 großen Bäumen bestückte Parklandschaft.

Friedhofsverwalter Michael Müller, Architekt Constantin Görtz, Peter Zschippig, Hochbauverantwortlicher der Stadt, Jutta Ehmsen, Leiterin des Amts für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung sowie Norbert Wecht vom Technischen Gebäudemanagement (von links) erläuterten am Mittwoch die Planungen. Foto: Dorn

Neben dem Hauptfriedhof sind die sechs gewerblichen und drei Mitarbeiter in der Verwaltung auch für die fünf Friedhöfe der Ortsteile mit 124.000 Quadratmetern Fläche und 12.560 Gräbern zuständig. "Allein 56 Abfallstellen müssen zweimal pro Woche geleert werden", sagt Müller: Dabei fallen jährlich rund 1000 Kubikmeter an, Laub nicht eingerechnet. Hinzu kommen etwa 550 Bestattungstermine pro Jahr.

"Hier, im nordwestlichen Bereich zwischen westlicher Außengrenze und der ersten Wegeführung, wurde ein unauffälliger Hallenentwurf erarbeitet", sagt Architekt Constantin Görtz zu der nun im Bau befindlichen Halle im Norden des Friedhofs.

Die wärmegedämmten Paneele der Halle werden ebenso wie die Tore und das Dach anthrazitfarben. Nach Osten hin wird die 16,5 mal 13,5 Meter große Halle mit einer Firsthöhe von circa fünf Metern und einer Traufhöhe von 3,9 Metern entlang des Wegs "eingegrünt". Beheizt wird das Gebäude von einer Fotovoltaikanlage mit einer Nutzfläche von 200 Quadratmetern, Betreiber ist die "Energiegenossenschaft Hohe Waid". Der Zugang zu den WC-Anlagen wird über einen "Pflasterteppich" markiert. Direkt entlang der daneben liegenden Grundstücksgrenze verläuft die Versorgungstrasse der Stadtwerke, womit die Erschließung des Gebäudes gesichert ist. Die Kosten für die Lagerhalle belaufen sich auf rund 530.000 Euro.

In einem zweiten Bauabschnitt soll am Standort Süd ein neues Betriebsgebäude entstehen. Die Gesamtkosten sind hier mit knapp 1,3 Millionen Euro kalkuliert. Hier steht als Baubeginn der Februar 2021 im Kalender. "Sowohl was die Kosten als auch die Zeitplanung betrifft, bewegen wir uns im berechneten Rahmen", verdeutlichen Peter Zschippig und Norbert Wecht aus der Hochbauabteilung im städtischen Amt für Immobilienwirtschaft.

Der Standort Süd befindet sich in der Nähe des Haupteingangs und unmittelbar gegenüber der Friedhofskapelle mit dem 2015 errichteten Anbau mit Leichenhalle. Das Konzept hierfür besteht aus drei übergeordneten Gebäudebereichen: einem Sozialbereich mit Aufenthaltsraum, Teeküche, sowie Sanitär- und Umkleideräumen. Der Übergang zur Fahrzeughalle beinhaltet Lagerräume und eine Werkstatt. Vor dem Hauptgiebel der künftigen Halle Süd, dessen Firsthöhe unter der der Aussegnungshalle liegt, befindet sich der Betriebshof. Auch dieser soll für die Besucher nicht einzusehen sein. Die zentrale Fläche ermöglicht ein gefahrloses Rangieren. Der Bereich wird über einen Benzin- und Ölabscheider entwässert.

Das Gebäude als Ersatz für das Wohnhaus, das von 1968 bis 2016 als Kühlzelle für die Aufbewahrung von Särgen mit Verstorbenen diente, soll in monolithischer Massivbauweise errichtet werden mit einem "klassischen Dachstuhl und Ziegeleindeckung". Eine Gasbrennwerttherme beheizt die Sozialräume. Die Warmwasserversorgung erfolgt dezentral – um Legionellen vorzubeugen. Die Werkstatt wird bei tiefen Temperaturen über "Dunkelstrahler" erwärmt. Wermutstropfen: Der hohe Baumbestand verhindert den effizienten Einsatz einer Fotovoltaikanlage.

Dennoch zeigt sich Müller nicht zuletzt gegenüber dem Gemeinderat "extrem dankbar": Mit der Modernisierung der Friedhofsgebäude sei ein Schritt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter wie auch zum Wohle der Friedhofsbesucher gelungen.