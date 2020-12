Soll sich in Zukunft füllen: die obere Ebene des Schlossberg-Parkhauses. Foto: Kreutzer

Weinheim. (RNZ) Die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt werden günstiger. Nach Angaben der Stadt ist das sogar im doppelten Wortsinn zu verstehen, denn mehr Parkplätze werden praktisch direkt in der City und preiswert angeboten. Hintergrund sei, dass die Baugenossenschaft Familienheim Rhein Neckar als Eigentümerin der Schlossbergbebauung ihr Parkhaus "Burgenpassage B 3" jetzt für alle Besucher der Stadt anbiete und vermarkte. Gleichzeitig würden die Gebühren gesenkt, teilt die Verwaltung mit. Damit stehen 90 Parkplätze zur Verfügung, die unter der Woche die erste halbe Stunde, an Sonn- und Feiertagen sogar die ersten eineinhalb Stunden kostenfrei sind.

Auch danach geht es günstig weiter, jede angefangene halbe Stunde kostet 50 Cent Parkgebühr, unter der Woche bis zu einer Höchstsumme von 4,50 Euro, an Sonn- und Feiertagen beträgt der Tageshöchstsatz zwei Euro. Die Zufahrt erfolgt über die Grundelbachstraße ins Parkhaus, das sich auf der oberen Ebene befindet. Von dort aus führt ein Steg mit Aufzug barrierefrei in die Fußgängerzone. Einen "tollen Zugewinn und ein neues Serviceangebot für die Kunden der Innenstadt" sieht City-Managerin Maria Zimmermann.

Außerdem ist eine Kameraüberwachung mit Schaltung zu einem Sicherheitsdienst eingerichtet worden, um das Sicherheitsgefühl zu verbessern.