Elke und Rainer Bickel (r.) ziehen mit ihrer Straußwirtschaft "Gschmacksach’" in die Lohgasse. Am Herd steht wieder der Weinheimer Koch Erich Bauer (l.). Foto: zg

Weinheim. (RNZ) Es gibt sie noch, die kerweverbundenen Anwohner des Weinheimer Gerberbachviertels, die ihr Haus, ihren Hof oder ihre Garage für eine Straußwirtschaft zur Verfügung stellen: Das Ehepaar Christina Engel und Wolfgang Kaps in der Lohgasse 4, also mitten im brodelnden Kerwegebiet, gehört dazu. In ihrem Fachwerkhaus wird dieses Jahr die kulinarische Straußwirtschaft Gschmacksach’ vertreten sein, die Jahre lang in der Münzgasse 17 ansässig war. Im alten Domizil eröffnet Kay Gottuck eine Weinbar namens "17/20".

Als sich bereits im vergangenen Jahr während der Kerwe andeutete, dass Rainer und Elke Bickel eine neue Bleibe für ihre Straußwirtschaft suchen müssen, wurden sie von Christina Engel angesprochen, erinnert sich Rainer Bickel. Die Weinheimerin wollte unbedingt das Angebot im Viertel halten. "Somit hatten wir früh die Planungssicherheit, weitermachen zu können", freut sich Hobby-Koch Bickel. Zu seinem Team gehört wieder der Weinheimer Koch Erich Baier, der in der improvisierten Küche in der Garage des Fachwerkhauses stehen wird.

Die Vorbereitungen für die Kerwe, die am morgigen Freitag beginnt, laufen auf Hochtouren. Die Gschmacksach’-Maultaschen wurden am Wochenende schon vorbereitet und liegen eingeschweißt und gekühlt bereit – das Team in neuen Räumen ist also auf den Ansturm gewappnet.

Wie immer bei den Gastronomie-Projekten von Kay Gottuck stehen auch bei "17/20" in der Münzgasse 17 Top-Weine im Fokus. Diesmal Tropfen der besten Pfälzer wie Bürklin Wolf und Robert Weil (beide mit eigenem Kerwe-Etikett für 17/20), Jürgen Krebs, Wehrheim, Siegrist, Mosbacher, Schwedhelm, Motzenbächer und Menger-Krug; das Bier wird in der Ladenburger Lobdengau-Brauerei gebraut. Neuer gastronomischer Partner an der Seite Gottucks ist Udo Fuchslocher.

Die Snacks und Speisen tragen die bekannt originelle und regional geprägte Handschrift der Bistronauten, das Brot wird von Artisan Boulanger Peter Kapp in Edingen-Neckarhausen gebacken, einem der besten Bäcker Europas. Das "17/20" ist an allen Kerwetagen geöffnet.

Mehr als 30 Straußwirtschaften sind über die Kerwe geöffnet – zwischen Schlosspark und Gerberbach, den Hutplatz dazugezählt, das Kerwehaus steht mittendrin, der Marktplatz kommt als Partymeile dazu. Dabei gibt es zünftige Straußwirtschaften mit selbst gemachter Hausmannskost, wie bei den beiden Kirchengemeinden, die im Kerwegebiet liegen. Die "Schnapsidee" in der Judengasse und die "Academics" im Spitalgässchen sprechen eher junges Publikum an. Und im Schlosshof baut die TSG wie eh und je ein richtiges Festzelt auf.