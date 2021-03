Von Günther Grosch

Weinheim. Kein Ende des Lockdowns und seit Monaten keine Öffnungsperspektive in Sicht. Dies bekommt auch die Weinheimer Gastronomie- und Hotelszene zu spüren. Die Verärgerung darüber, verbunden mit nachvollziehbaren Zukunftsängsten, nimmt weiter zu. Das Gaststätten- und Hotelgewerbe befindet sich in einer nie da gewesenen Extremsituation.

Die Weinheimer Marktplatzgastronomen reden gegenüber der RNZ nicht lange um den heißen Brei herum. Ob "Platzhirsch", "Hamilton", "Bellini", "La Petit Café", "Montmartre", dem "Restaurant SO" oder dem "Café Florian": Nach Wo-chen und Monaten ohne Beherbungs- und Bewirtschaftungsmöglichkeiten herrscht bei vielen "Alarmstufe Rot". Doch trotz aller verständlichen Wut und Enttäuschung sind dennoch auch Optimismus und Aufbruchstimmung nach dem Motto "Wir lassen uns nicht unterkriegen" spürbar.

Für eine generelle Öffnung von Restaurants im Ländle sei es noch zu früh, hatte der baden-württembergische Ministerpräsident erst in der vergangenen Woche gegenüber TV-Talkmaster Markus Lanz geäußert. Und damit aufkeimende Hoffnungen auf ein baldiges Öffnungsszenario wieder erstickt. Eine Öffnung könne erst der übernächste Schritt sein, so Kretschmann. Vorausgesetzt, die Infektionslage erlaube dies überhaupt. Was nach dem gestrigen Lockdown-Video-Gipfeltreffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel und angesichts der weiter gestiegenen Inzidenzzahlen aber erneut in weite Ferne gerückt ist.

Wie schon an Weihnachten muss des-halb auch das Ostergeschäft weitgehend abgeschrieben werden. Essen darf nur nach vorheriger Bestellung an der Tür verkauft oder nach Hause geliefert werden. Dies aber kann die bisherigen Verluste nicht wettmachen, zumal auch eine Außenbewirtschaftung weiterhin nicht erlaubt und bei manchen Betrieben mangels vorhandener Außenterrasse erst gar nicht möglich ist.

"Wir brauchen ein Konzept, das nachvollziehbar, angemessen und verständ-lich sein muss", redet Udo Stark vom Hotel garni "Goldener Pflug" Klartext. Leider könne vonseiten der Politik davon aber keine Rede sein, obwohl gleichzeitig die Gastronomie- und Hotelbranche immer stärker abstirbt. "Licht am Ende des Tunnels" sei für ihn derzeit nicht auszumachen. An eine Öffnungsmöglichkeit nach dem 18. April glaubt Stark nicht: "Obgleich in Hotels noch die geringste Ansteckungsgefahr besteht".

Wenn, wie beispielsweise in den USA, zumindest 30 bis 50 Prozent der vorhandenen Zimmer- und Bettenkapazitäten belegt werden dürften, sei vielen Betrieben bereits geholfen. Aufgeben ist für Stark wie für die meisten der Weinheimer Restaurants und Hotels trotzdem keine Alternative. Im Gegenteil. Einige von ihnen wie "Kugelofen"-Pächterin Inge Broschard bleiben optimistisch und nutzen aktuell die Chance bis zur Wiedereröffnung für Renovierungsarbeiten, um den Betrieb "zukunftsfit" zu machen. Dass man wie viele ihrer Kollegen staatlicherseits in diesem Jahr noch keine Überbrückungsgelder erhalten hat, findet sie "gelinde gesagt, kontraproduktiv". Und auch mit der Möglichkeit einer Außenbewirtschaftung kann sie sich nicht anfreunden. Dazu müsse man nicht nur "Köche und das Servicepersonal auf Verdacht" vorhalten und Ware einkaufen. "Und wenn es regnet, dann hat sich der Aufwand erst recht nicht gelohnt, und das Essen muss weggeworfen werden". Trotzdem ist Broschards Optimismus ungebrochen: "Es kommen auch wieder bessere Zeiten".

"Vor allem Ehrlichkeit vonseiten der Politik und sagen, was Sache ist", fordert Gerald Haas vom "Diebsloch" ein. Öffnungsstrategien wie den "Tübinger Tagespass" findet er gut. Allerdings sei die dahinter stehende Logistik "unfassbar groß" und in Weinheim kaum umsetzbar. Weder verfüge man über die erforderlichen Testkapazitäten noch über den notwendigen finanziellen Background. Die bisher vom Staat gewährten Hilfen reichten hinten und vorne nicht. Obwohl auch das "Diebsloch" einen Abholservice anbietet und außer Haus liefert: "Langsam wird es eng".

Angesichts des anhaltenden Lockdowns und der daraus resultierenden "kritischen Lage" ist es in den Augen von Charly Ofenloch und Carolina Bährend vom "Marktplatzhotel" und dem Restaurant "Tafelspitz" Aufgabe der Politik, alles dafür zu tun, dass die durch die Pandemie unverschuldet in Not geratene Gastronomie- und Hotelbranche eine reelle Chance zum Überleben bekommt und keinen Tag länger als gesundheitspolitisch geboten geschlossen bleiben muss. Wenn jemand ein ausgeklügeltes Hygiene- und Sicherheitskonzept vorweisen könne, seien es die Gastronomen und Hoteliers: "Angefangen von Luftreinigungsgeräten über Trennwände bis hin zum pandemiegerecht hergerichteten und verpackten Frühstücksbüffet". Alles durfte öffnen, die Menschen sogar nach Mallorca fliegen, so Bährend: "Nur das eigene Land und deren Hotellerie und Gastronomie, wo Zucht und Ordnung herrschen und man sich alle erdenkliche Mühe gibt, darf nicht aufmachen".

Versöhnlich und verständnisvoll geben sich Alberto und Domenico Ferrarese vom "La Cantina". Man sei froh darüber, "in einem Land leben zu dürfen, wo das Aller-meiste gut funktioniert und sich die Mehrzahl der Menschen verantwortungsvoll zeigt". Auch wenn vielen das Wasser bis zum Hals steht und sie um ihre Existenz kämpfen, ließen sich die derzeitigen finanziellen Einbußen in der Hoffnung "auf wieder bessere Zeiten" verschmerzen. "Die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben", ist sich das Brüderpaar einig. Deshalb gelte es mit Flexibilität weiterzuleben, sich mit Respekt an die Situation anzupassen und nichts auf die leichte Schulter zu nehmen.