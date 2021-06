Weinheim. (web) Weinheim-West, Ecke Suezkanal-/Käsackerweg, 16.30 Uhr: Autos rollen über die Verbindung zwischen Mannheimer Straße und B3. Die Wagen zwängen sich durch die Engstelle unter der Main-Neckar-Bahnlinie hindurch, über die alle paar Minuten Waggons rollen. Dazu kehren Radfahrer und Fußgänger aus der Innenstadt zurück.

Solche Nadelöhre gibt es, und sie sind an sich kein Grund, einzuschreiten. Doch Fraktionschefin Elisabeth Kramer, Stadtrat Matthias Meder und Eckhard Malcherek sehen hier Gefahren und Ängste. "Besonders die Unterführung gefährdet Fußgänger und Radfahrer. Viele Autofahrer brausen durch, aus Gleichgültigkeit – oder um dem Gegenverkehr zuvorzukommen." Die Folge kann man "live" besichtigen: Radfahrer unterqueren die Bahnlinie nicht auf der Fahrbahn, sondern auf dem Gehweg.

Das wiederum führt zu Konflikten mit Fußgängern, die dort ebenfalls kaum Platz haben. Während die Stadt am östlichen Ende des "Kanals" bereits Konsequenzen gezogen und eine Abbiegespur für Autos abgeriegelt hat, fordert die GAL Lösungen für die West-Ost-Passage selbst. Meder hat fünf Punkte formuliert, "in aufsteigenden Eskalationsstufen", wie er halb im Scherz anmerkt. Zunächst soll Tempo 30 beibehalten werden. Unter Punkt zwei würde Autofahrern künftig untersagt, Radfahrer zu überholen. Baumscheiben oder Parkplatzmarkierungen laufen unter "Drittens". Eine Verlängerung des Nadelöhrs an der Unterführung – in Richtung Westen und um einen Meter – ist Option vier: Dann hätte ein festinstallierter Blitzer Platz. Und dann kommt Punkt fünf: Die Sperrung der Unterführung für den motorisierten Verkehr.

Laut Kramer wäre das gar nicht so schlimm: Anlieger und Beschäftigte kämen weiter ans Ziel. Für den Durchgangsverkehr gäbe es Mannheimer Straße und Westtangente. Zumal die Idee gar nicht so neu ist. In der Ära Kleefoot kam sie bereits auf, doch die Ratsmehrheit war dagegen: Alle Verbindungen müssten offenbleiben, um Engpässe zu verhindern, hieß es. Meder sieht das nicht so: Die Sperrung lasse sich so bewerkstelligen, dass man sie bei Bedarf aufheben kann. Die GAL will hier definitiv einen Beitrag für eine fahrradfreundliche Kommune leisten.

Die Stadt verwies in einer ersten Reaktion darauf, dass die Anträge am Mittwoch nicht zur Abstimmung stehen. Die fachliche Bewertung stehe noch aus.