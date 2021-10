Von Philipp Weber

Weinheim. Vielleicht erkennt sie der eine oder andere Patient: Andrea Schilling, 58, arbeitet als Medizinisch-Technische-Assistentin in der GRN-Klinik. Ihr Erstlingswerk hat die frisch gebackene Autorin jedoch einem anderen Thema gewidmet: dem Pilgern. Seit 2008 wandert sie Jahr für Jahr auf der Via Regia zwischen dem sächsischen Görlitz und thüringischen Vacha. Ihre Erlebnisse beschreibt sie in dem Buch "Nicht ohne meinen Föhn".

Frau Schilling, wie sind Sie auf die Idee gekommen, unter die Autoren zu gehen?

Vor dem Schreiben bin ich zum Laufen gekommen. Ich habe auf der Via Regia so viele irre Geschichten erlebt, dass mir die Leute sagten, ich müsse das aufschreiben. Schließlich willigte ich ein, unter der Voraussetzung, keinen Reiseführer vorzulegen – sondern ein Buch über die Begegnung mit Menschen. So habe ich mich abends nach der Arbeit hingesetzt und acht Wochen lang geschrieben. Mein Mann meinte, ich habe geglüht vor Begeisterung (lacht). Das Buch läuft jetzt über "Books on Demand". Die Leute sind begeistert.

Haben Sie wirklich stets einen Föhn dabei?

Ja, der muss mit. Traditionell reisen Pilger mit wenig Gepäck. Viele haben jedoch ihren "Tick", zum Beispiel nehmen manche eine riesige Tasche mit Medikamenten mit, für den Fall der Fälle. Da habe ich weniger Bedenken. Aber ohne meinen Föhn mache ich es nicht. Der trocknet meine Haare und hilft auch, Kleidungsstücke nach dem Waschen trocken zu kriegen.

Warum jedes Mal die Via Regia?

Ich habe 2008 mit dem Pilgern angefangen und bin den Weg seither zwölf Mal gegangen. Die Wege in Spanien und die dortigen Massenunterkünfte haben mich nie angezogen. In Deutschland habe ich andere Routen ausprobiert, etwa durch Bayern oder die Ostseeküste entlang. Das war landschaftlich zum Teil sogar reizvoller. Aber das vertrauensvolle Miteinander, die Hilfsbereitschaft der Menschen und die Qualität der Begegnungen haben sich dort nie so eingestellt, wie auf meiner Stammroute. Hier saß ich schon mit wildfremden Familien am Abendbrottisch, andere haben mir sogar das Versteck für ihren Hausschlüssel verraten, wenn sie noch nicht zu Hause waren. Mittlerweile ist es Jahr für Jahr wie Heimkommen.

Man liest, Menschen beginnen mit dem Pilgern, wenn sie Gewohntes hinter sich lassen wollen. Ging Ihnen das auch so?

2008 war ich in einer schwierigen familiären Lage. Mein Lebenspartner und ich sind in ein gemeinsames Haus gezogen. Wir hatten beide Kinder aus je einer vorhergehenden Beziehung. Es prallten unterschiedliche Erziehungsstile, Wünsche und Bedürfnisse aufeinander, was zeitweise eine große Herausforderung war. In dieser Zeit begegnete ich einem alten Freund, der mir vom Pilgern erzählte. Ich war infiziert. Seitdem nehme ich mir diese 16 bis 18 Tage ganz persönliche Auszeit im Jahr. Nach meiner ersten Pilgertour haben mein Partner und ich beschlossen, uns räumlich zu trennen, jedoch ohne die Beziehung zu beenden. In dieser Zeit haben wir sogar geheiratet. Seit fünf Jahren leben wir wieder in einer gemeinsamen Wohnung und sind inzwischen dreimal Großeltern geworden.

Pilgert Ihr Mann nicht mit?

Das haben wir einmal ausprobiert, aber so gut wir uns im sonstigen Leben verstehen: Unsere Art und Weise des Pilgerns ist zu unterschiedlich. Viele Männer – auch meiner – wollen morgens aufstehen und Strecke machen. Ab mittags konnte er dann nicht mehr. Ich laufe zwar nicht im Stechschritt, dafür ausdauernd und oftmals über 30 Kilometer am Tag.

Gerade der Teil Deutschlands, in dem Sie oft unterwegs sind, wird von außen sehr unterschiedlich betrachtet. Einerseits gelten die Menschen als unkompliziert und hilfsbereit. Andererseits neigt ein erheblicher Teil von ihnen dazu, rechtsradikal zu wählen.

Ich versuche, die Politik außen vorzulassen. Es ist nicht die Mission von Pilgern, politische Verhältnisse zu ändern. Wenn man beim Frühstück, beim abendlichen Kochen oder auf dem Weg Menschen begegnet, geht es eher um die Strecke oder um die großen Themen des Lebens. Hier erfährt man viel Persönliches, viel über menschliche Freuden und Leiden. Das können Sie mir glauben.

Dann erzählen Sie doch einfach mal, was Sie so erleben.

Ich nenne mal als Beispiel Erfurt. Als ich auf einer meiner Wanderungen dort ankam, war partout keine Unterkunft zu finden. Es lief wohl eine Großveranstaltung. Alle Herbergen: ausgebucht. Ich saß auf einer Bank in der Fußgängerzone, ratlos. Plötzlich setzte sich eine ältere Frau mit Trolley zu mir. Sie erkundigte sich, was ich vorhabe. Ich erklärte ihr meine Situation. Sie sagte sehr bestimmt: "Kommense mal mit!". Ich war erstaunt, aber folgte ihr.

Unser Weg führte in einen Hinterhof. Dort war eine Art Empfangskasten, meine Begleiterin meldete mich mit den Worten an: "Ich hab’ hier wieder eine! Gebt der mal ein Zimmer!". Die Antwort "Schwester Katharina kommt!" irritierte mich noch mehr. Ich dachte schon daran, mich abzuseilen, da ich befürchtete, in einer Anstalt gelandet zu sein (lacht)! Es stellte sich jedoch heraus, dass ich mich in einem Kloster befand! Gegen eine Spende bekam ich ein Zimmer mit Dusche und ein Frühstück. Das ist Pilgern: Wenn man denkt, es geht kaum mehr weiter, stößt man auf Hilfe.