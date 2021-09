Ein Fachmann arbeitet an einem Bildschirm an der Tafelfront eines Klassenzimmers der Pestalozzi-Grundschule. Naht an den Schulen das Ende der Kreidezeit, trotz aller Beteuerungen, dass digitale Hilfsmittel kein Muss sind? Fotos: Dorn

Von Volker Knab

Weinheim. Während der Sommerferien nimmt in der Friedrich-, der Pestalozzi- und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) die Digitalisierung Gestalt an. Die dortigen Baumaßnahmen sind zu Beginn des kommenden Schuljahrs weitestgehend abgeschlossen. Rund zwei Millionen Euro kostet die Digitalisierung dieser drei Schulen sowie des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Bei einer Ortsbegehung erläuterten die städtischen Verantwortlichen jetzt, wie unterschiedlich die Ausgangslage für die Digitalisierung in den Gebäuden der drei Schulen ist. Was die Zeitschiene betrifft, ist das Heisenberg-Gymnasium erst im nächsten Jahr an der Reihe. Die anderen drei Schulen dagegen gelten bereits als weitestgehend digitalisiert.

"Ziel ist, bis Ende der Sommerferien die Verkabelung in den Gebäuden abzuschließen", so Norbert Wecht, der in der Hochbauabteilung der Stadt für Technisches Gebäudemanagement und Bauleitung zuständig ist. Die Ausstattung mit neuen Bildschirmen in allen Klassenzimmern soll bis Ende November abgeschlossen sein. In diesem Zusammenhang lobte der Leiter der Hochbauabteilung, Peter Zschippig, die Zusammenarbeit mit den Leitungen von Friedrich- und Pestalozzi-Schule. Generell liege die Stadt im Vergleich mit anderen Kommunen gut im Plan, da sie sich früh um geeignete Planungsbüros bemüht habe. Abgesehen von den Bildschirmen gebe es keine Verzögerungen bei den Lieferungen von Material und Ausrüstung. Bis die Ausstattung mit Bildschirmen in allen Klassenzimmern abgeschlossen ist, gibt es für die Friedrich- und die Pestalozzi-Schule weiter Zwischenlösungen mit fahrbaren Bildschirmen; oder es kommen bereits in den Zimmern vorhandene ältere Screens zum Einsatz, so Markus Zitron vom Amt für Bildung und Sport.

Fotos: Dorn

Welche einzelnen Maßnahmen die Stadt unter "Digitalisierung" überhaupt versteht, definierte der Experte folgendermaßen: "Wir bringen schnelles Internet an die Schulen und nehmen die strukturelle Verkabelung vor. Wir sorgen für ein sicheres und zuverlässiges WLAN im gesamten Gebäude, installieren gute Präsentationsmöglichkeiten in jedem Raum und versorgen jeden Lehrer mit einem Endgerät. Bei uns ist das ein I-Pad. Dafür sind wir als Schulträger zuständig." Diese Zuständigkeit beinhalte außerdem die technische Schulung im Umgang mit der durch die Stadt eingerichteten Technik. Für Schulungen im pädagogischen Bereich zeichnet dagegen das Land zuständig. Anhand der Friedrich-Schule zeigten die Amtsträger die baulichen Herausforderungen, "da wir uns zum Teil im denkmalschutzrechtlich relevanten Bereich befinden", so Wecht.

Dicke Kabelstränge werden dort in Kanäle unterhalb der Decke verlegt. Das geschieht auch aus finanziellen Gründen, erläuterte die Leiterin des Amts für Immobilienwirtschaft, Cornelia Lauinger. Es galt, bei den Baumaßnahmen immer die Auswirkungen auf die bestehenden Fluchtwege im Auge zu behalten, damit die Kosten beim Brandschutz nicht in die Höhe schnellen.

An der Friedrich-Schule „wandert“ die Verkabelung vom Boden unter die Decke. Fotos: Dorn

Nach Abschluss der Digitalisierung befindet sich künftig in allen Klassenzimmern ein großer Präsentationsbildschirm hinter der Tafel. "Die Schulen sind danach nicht kreidefrei. Die Pädagogen können den Bildschirm hinter der Tafel nutzen, müssen es aber nicht. Wir wollen einen sanften Übergang ermöglichen", erläuterte Zitron.

Welche Mengen an Kabeln im Zuge der Baumaßnahmen verlegt wurden, zeigte man am Beispiel des Bonhoeffer-Schulverbunds auf. "55 Kilometer Kabelstränge, nur für die IT", nannte Wecht eine Zahl für den großen Schulkomplex mit 80 Klassen- und Fachräumen. Zum Vergleich: In der Friedrich-Grund-und-Realschule waren es 34 Klassenräume. Ganz unterschiedlich war die bereits vorhandene Ausstattung. In der Pestalozzi-Grundschule musste zum Beispiel die Verkabelung fast von Grund auf vorgenommen werden.

Rund zwei Millionen Euro stehen für die Digitalisierung der Gebäude an den drei Schulen und der noch folgenden Modernisierung des Heisenberg-Gymnasiums zur Verfügung. Nach der Bedarfsermittlung werden davon 1,7 Millionen Euro über Fördergelder von Bund oder Land gedeckt, rund 300.000 Euro trägt die Stadt selbst, so Zitron. Etwa 422.000 Euro kostet die Digitalisierung der Friedrich-Schule, 340.000 Euro die der Pestalozzi-Schule, die Dietrich-Bonhoeffer-Schule schlägt mit rund 800.000 Euro zu Buche, beim Heisenberg-Gymnasium plant man mit 890.000 Euro.

Die Digitalisierung des "Heisenberg" im Jahr 2022 ist die letzte Maßnahme im Zuge der auf drei Jahre angelegten Modernisierung der Schulen. Bis dahin gebe es auch an dieser Schule Zwischenlösungen, sagte Zitron. Innerhalb von drei Jahren müssen die Baumaßnahmen abgeschlossen werden, die mit dem vom Bund aufgelegten Digitalisierungspaket gefördert werden, erklärte Zschippig.