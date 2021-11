Von Philipp Weber

Weinheim. Friedrich-Karl Schmidt hat die Telefondrähte glühen lassen: "Anders kommt man kaum an schnelle Informationen, nicht alle Kollegen haben Zeit, unsere E-Mails zu beantworten", so der Geschäftsführer des Ärztenetzwerks Regiomed.

Inzwischen hat er einige Zahlen beisammen: Dem Netzwerk gehören rund 150 Mediziner aus Weinheim und Umgebung an, 120 sind in niedergelassenen Praxen. "Wenn ich es grob zusammenrechne, komme ich auf eine vierstellige Zahl an Corona-Schutzimpfungen, die pro Woche vorgenommen werden können", sagt er.

Geschäftsführer Friedrich-Karl Schmidt. Foto: Dorn

Er hält es für verfehlt, niedergelassenen Ärzten vorgeschobene Überlastung oder gar Impfmüdigkeit vorzuwerfen: "Die bei uns eingetragenen Haus- und Kinderärzte impfen alle, die Frauenärzte zu einem erheblichen Teil, zunehmend kommen zum Beispiel auch Fachinternisten und sogar Orthopäden dazu." Für alle bedeute dies einen großen Mehraufwand, so Schmidt. Schon wenn eine kleine Praxis 50 Impfungen pro Woche anbietet, sei das eine enorme Leistung.

Größere Zahlen kommen in Ärztehäusern zusammen. Schmidt nennt als Beispiel das in Hirschberg-Großsachsen, wo für die kommenden Wochen rund 1400 Impftermine vergeben worden seien. Dafür kämen die Medizinisch-Technischen Assistenten (MTAs) und die Ärzte (weibliche Vertreter dieser Berufsstände immer eingeschlossen) auch an zwei Samstagen.

"Da die Termine vorab vergeben werden, kommen allerdings keine plakativen Szenen zustande", fügt er an. Er meint die To-go-Aktionen Mobiler Impfteams (MIT), die schon an mehreren Orten mit langen Warteschlangen zu kämpfen hatten. Dennoch hätte sich Schmidt gewünscht, dass die MITs früher anrücken – und in einer größeren Zahl. "Vor zwei Wochen haben wir schon einen Brandbrief ans Sozialministerium nach Stuttgart geschickt", berichtet er.

Inzwischen passiert hier wieder mehr. Dennoch gab es Anlass für einen zweiten Brief: Die niedergelassenen Ärzte hätten sich über Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geärgert; genauer gesagt: über dessen Kommunikation zur Deckelung des Biontech-Vakzins: "Das hat uns völlig kalt erwischt." Das Problem sei nicht etwa das Alternativserum von Moderna, das keineswegs schlechter ist: "Aber in der Praxis kann man den Patienten nicht befehlen, dass gegessen wird, was auf den Tisch kommt." Den Menschen Erläuterungen zu dem bisher eher selten verwendeten Impfstoff von Moderna zu geben, koste Zeit. Und die habe man nicht. So besprach man sich mit Mitarbeitern des Sozialministeriums, aber alle alternativen Wege zur Verteilung der Impfstoffe erwiesen sich als wenig gangbar. Zumal der Bund hier ein großes Wörtchen mitzureden hat.

Auf öffentlichkeitswirksame Aktionen – etwa ein zentrales Impfzentrum der Praxisärzte oder einen Impftag für alle Praxen – werde man wohl verzichten, so Schmidt. Die einzelnen Betriebe seien dafür zu unterschiedlich organisiert. Er bittet jedoch darum, die MTAs fair zu behandeln: "Sie sind am Limit. Wenn ihnen dann immer wieder gesagt wird, dass es mit der Booster-Impfung dringend sei, weil die Enkel ihre Großeltern vermissen, hängt ihnen das irgendwann zu den Ohren raus."

Was das Impfen im Allgemeinen betrifft, schließ Schmidt sich dem Appell von OB Manuel Just an. Auch er kennt die Diskussionen mit Impfskeptikern. Diese würden gern auf durchaus vorhandene Widersprüche bei der Pandemiebekämpfung hinweisen. Aber am Ende, so Schmidt, müsse man den Wald sehen – nicht die Bäume. Impfungen blieben das beste Mittel, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.