Weinheim. (RNZ) So schnell platzen Träume: Nach langem Hin und Her schien Anfang 2021 endlich ein geeigneter Investor für ein Businesshotel an der Mannheimer Straße gefunden zu sein. Der Gemeinderat bestätigte den Wechsel von einem Freudenstädter Investor zur Firma Tröndle aus Edingen-Neckarhausen. Manch einer hoffte schon, die Gäste für die 2025 in Weinheim stattfindenden Heimattage Baden-Württemberg in einem neuen Haus willkommen heißen zu können. Doch daraus wird wohl nichts: Das Hotelprojekt ist bis auf Weiteres gestoppt. Das teilt die Stadt Weinheim unter Berufung auf den Bauinvestor mit. Tröndle habe den geplanten Bau des 105-Zimmer-Hauses auf einem alten Parkplatz der Firma Freudenberg ausgesetzt. Als Gründe werden die "beispiellose Entwicklung der Baupreise" und die "Materialknappheit auf dem Bau in der Endphase der Pandemie" angegeben.

Im selben Zuge betonen die Verantwortlichen von Freudenberg, Tröndle und der Stadt jedoch, an den Planungen für ein Hotel an diesem Standort festhalten zu wollen. Besonders die Stadtspitzen äußerten Verständnis für die Begründungen der Firma Tröndle. Diese lesen sich wie folgt: "Die unüberschaubare, rasante negative Entwicklung in der Baubranche, insbesondere im Gewerbe- und Hotelbau, führt zu unserer Entscheidung, die Realisierung des Hotelprojekts auszusetzen", so das über die Stadt kommunizierte Statement des Gewerbebauers wörtlich.

Die Firma Tröndle hatte offenbar kurz davorgestanden, von der Freudenberg-Gruppe das Baugrundstück schräg gegenüber des Hauptbahnhofs und unterhalb der Mannheimer Straße zu erwerben, um das gegenüber ersten Planungen verbesserte Hotelkonzept zu entwickeln. Dann seien aber Lieferengpässe und ein steiler Anstieg der Baukosten über die Baubranche hereingebrochen, heißt es weiter. "Die Umstände führen dazu, dass die Bestimmung eines realistischen Fertigstellungstermins nicht möglich ist und die Planungssicherheit sowohl für uns als Vorhabenträger sowie für den Pächter nicht gegeben ist." Die Krise lasse dem Hotelbetreiber aktuell keinen finanziellen Spielraum für eine Pachterhöhung.

Sowohl die Freudenberg-Gruppe als auch Oberbürgermeister Manuel Just äußerten ihr Bedauern, aber auch ihr Verständnis für diesen Schritt, der "unternehmerisch nachvollziehbar ist", wie es OB Just formulierte. Dennoch sei die Zusammenarbeit bislang sehr konstruktiv, offen und angenehm verlaufen. Mit der Pause, die sich Tröndle nehmen muss, ruhen auch die planerischen Tätigkeiten der Stadt Weinheim. Die Arbeiten am Bebauungsplan werden ausgesetzt, sodass der Allgemeinheit keine weiteren Kosten entstehen, erklärte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner. Das Verfahren könne zu einem späteren Zeitpunkt rasch wieder aufgenommen werden. "Sollte sich die Marktlage stabilisieren", heißt es seitens der Firma Tröndle, "würden wir es begrüßen, wenn das Hotelprojekt mit uns weiter erörtert wird".