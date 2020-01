In der Garage war ein Mülleimer in Brand geraten. Die Flammen griffen über. Foto: FFW

Weinheim. (web) Immerhin: Der Jahreswechsel selbst verlief ruhig für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Die ehrenamtlichen Brandschützer aus der Abteilung "Stadt" und ihre Angehörigen verbrachten die Zeit im Feuerwehrzentrum und konnten sich in Ruhe ein "gutes Neues" wünschen. Parallel zu der Feier waren die Freiwilligen aller Feuerwehrabteilungen in Einsatzbereitschaft, begingen den Jahreswechsel aber größtenteils ungestört mit Freunden und Familien.

Vor dem Jahreswechsel und danach ging es indes so richtig rund. So war die Feuerwehr am Dienstagvormittag um 9.15 Uhr auf der A5 im Einsatz, wo sich der Fahrer eines Kleinwagens schwer verletzt hatte. Der Smart des 27-Jährigen war zwischen den Anschlussstellen Weinheim und Hirschberg ins Schlingern geraten. Das Auto schleuderte gegen die Leitplanke und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Feuerwehrleute entfernten das Dach des Wagens, damit der Verletzte mithilfe eines Rettungsbretts herausgeholt werden konnte. Andernfalls hätte das Risiko bestanden, dass sich der 27-Jährige noch schwerer verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Heidelberg war 30 bis 45 Minuten lang voll gesperrt, der betroffene Fahrstreifen konnte laut Polizei erst knapp zwei Stunden nach dem Unglück freigegeben werden. Nach mehreren weiteren Einsätzen am Montag und am Dienstag rückten die Retter aus Lützel- und Hohensachsen am Silvesterabend um 21.20 Uhr zum letzten Einsatz 2019 aus.

Die Polizei hatte die Feuerwehr auf den Plan gerufen, nachdem sie eine "sehr geruchsintensive" Flüssigkeit im Hammerweg ausgemacht hatte. Ein Polizeisprecher bestätigte auf RNZ-Anfrage, dass ein Anwohner einen Giftstoff zur Ungezieferbekämpfung im Straßenraum versprüht hatte. Damit habe er verhindern wollen, dass in der Nähe seines Hauses geböllert wird. Die Flüssigkeit könne beim Menschen wohl keine schwerwiegenden Verletzungen hervorrufen, jedenfalls wenn sie über die Straße verteilt wird. Der Name des Anwohners sei bekannt. Ob er strafrechtliche Folgen fürchten muss, ließ sich am Neujahrstag noch nicht sagen.

Auch der erste Einsatz 2020 betraf die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen. Die Kräfte rückten um kurz vor 1 Uhr in den Höcherweg aus. In der Garage eines Anwesens war ein Mülleimer in Brand geraten. Die Flammen griffen auf weitere Gegenstände über. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Anwohner den Brand bereits gelöscht. Die Feuerwehr stellte sicher, dass keine weiteren Glutnester Schaden anrichten. Der Rettungsdienst untersuchte zwei Erwachsene und zwei Kinder, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen. Es war circa 2 Uhr, als der Brandschutt aus der Garage entfernt war und die Polizei die Einsatzstelle übernahm.

Weitere Vorkommnisse – qualmende Müllbehälter, ausgelöste Brandmeldeanlagen und abbrennende Feuerwerkskörper – riefen die Brandschützer wieder und wieder auf den Plan. Der stellvertretende Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter vom Dienst, Volker Jäger, war froh, "dass größere Brände durch unachtsam gezündetes Feuerwerk ausblieben". Negativ aufgefallen sei, dass viele ihre abgebrannten Feuerwerksbatterien und Raketen liegen ließen, obwohl diese zum Teil vor sich hin glimmten.