Von Philipp Weber

Weinheim. Die Spatzen pfeifen es längst von Weinheims Dächern: Auch nach dem Kommandantenwechsel im vergangenen Winter ist bei der Freiwilligen Feuerwehr keine Ruhe eingekehrt. Das zeigte sich auch am Mittwoch, als der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) in der Stadthalle zusammentrat. Auf der Tagesordnung stand die zweite Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans, wobei das Jahr 2025 als Zielmarke angegeben wurde. Im Verlauf der Debatte zeigte sich Rudolf Large (SPD) so frei und forsch, die Öffentlichkeit über ein anonymes Beschwerdeschreiben aus den Reihen der Abteilung Stadt zu informieren. Demnach bestehen offenbar erhebliche Befürchtungen, dass die ehrenamtlichen Retter zu Anhängseln einer zunehmend hauptamtlichen Wehr degradiert werden.

> Der Feuerwehrbedarfsplan: Um mit einem möglichen Missverständnis aufzuräumen: Der Feuerwehrbedarfsplan an sich ist durchaus alternativlos, da er das Instrument darstellt, mit dessen Hilfe die Kommune ihre Feuerwehr aufstellt und unterhält. Die konkreten Inhalte sind selbstverständlich Teil eines kommunalpolitischen Verfahrens, das am Mittwoch mit der Vorberatung im ATUS begonnen hat. Außerdem steht und fällt das Ganze mit den zur Verfügung stehenden Geldern (Finanzierungsvorbehalt).

Die endgültige Beschlussfassung soll am kommenden Mittwoch, 22. September, im Gemeinderat erfolgen. Für das 180 Seiten lange Werk zeichnet das Bonner Büro "Forplan" verantwortlich, das in der Sitzung durch Diplomgeograf Stefan Mertens vertreten wurde.

> Gebäude, Fahrzeuge und Personal: Laut Gutachten stehen in allen Feuerwehrhäusern der sechs Weinheimer Abteilungen bauliche Maßnahmen an, nicht zuletzt in dem als zu eng empfundenen Feuerwehrzentrum an der Bensheimer Straße. Während hier noch keine genauen Kosten beziffert sind, sieht der Bedarfsplan 2,3 Millionen Euro für Fahrzeug- und Geräteersatzbeschaffungen vor. Den mit Abstand dickste Batzen in Höhe von 750.000 Euro stellt eine zusätzliche Drehleiter für die Abteilung Stadt dar. Wobei hier – wie bei anderen Ersatzbeschaffungen – mit einem Zuschuss zu rechnen ist. Jährlich wiederkehrende Kosten von knapp einer halben Million Euro kämen zusammen, wenn die derzeit zehn hauptamtlichen Feuerwehrleute sukzessive um sieben bis acht weitere "Profis" verstärkt würden. Dabei geht es vor allem darum, dass unter anderem bei Brandeinsätzen innerhalb von zehn Minuten neun Wehrkräfte mit verschiedenen Funktionen vor Ort sein müssen. Dies war zwischen 2015 und 2019 in 55,6 Prozent aller 577 ausgewerteten Einsätze der Fall.

Auch wenn man die Baustellen in der Mannheimer Straße und am Postknoten berücksichtigen muss, bleibt hier Luft nach oben. Ziel ist nun, die Ehrenamtlichen werktags zu entlasten, während deren Arbeitszeiten im Hauptberuf. Mithilfe der neuen Stellen soll sichergestellt werden, dass künftig auch montags und freitags genügend feuerwehrtechnische Beschäftigte vom Feuerwehrzentrum aus ausrücken.

> Was die Fraktionen sagten: Zunächst galt der Dank aller Redner dem Engagement aller Einsatzkräfte, "die buchstäblich für uns durchs Feuer gehen", wie es Matthias Meder (GAL) ausdrückte. Er plädierte dafür, sich beim Thema "Drehleiter" noch einmal nach günstigeren Optionen umzuschauen. Auch den sieben zusätzlichen Personalstellen wollte er nicht sofort zustimmen, sondern erst einmal zwei weitere Hauptamtliche einstellen – um dann gemeinsam mit der Feuerwehr zu erörtern, wie es weitergeht. Zusätzlich sprach er sich für verstärkte Bemühungen aus, um das Ehrenamt zu stärken. Auch die möglichen Investitionen in die Feuerwehrhäuser in Sulzbach und Ritschweier sah er eher skeptisch. Günter Bäro (Freie Wähler) wollte der zweiten Drehleiter auch nicht ohne Weiteres zustimmen. Auch die Stellenmehrung innerhalb der Wehr bereitete ihm Bauchschmerzen.

Heiko Fändrich (CDU) fand ebenfalls, dass man über die Drehleiter reden müsse. In Sachen Personal schlug er vor, sukzessive vier neue Hauptamtliche einzustellen und dann in die Evaluation einzusteigen. "In letzter Konsequenz stellt diese Stellenmehrung einen weiteren Schritt in Richtung einer Berufsfeuerwehr in Weinheim dar", so SPD-Stadtrat Large. Ebenso wie Bäro fragte er sich, wie die neuen hauptamtlichen Stellen ausgelastet werden, wenn keine Einsätze stattfinden. Er erwarte eine Klärung einiger offener Punkte, ehe es nächste Woche zur bindenden Entscheidung kommt.

Matthias Hördt (Die Linke) unterstrich, dass in Berufswelt und Gesellschaft mehr und mehr Just-in-time-Arbeit gefragt sei. Aufgrund dieses Drucks könnten viele ehrenamtliche Wehrkräfte nicht während ihrer Arbeitszeiten im Hauptberuf ausrücken. Vor diesem Hintergrund stimmte er den sieben neuen Stellen zu. Wie viele andere Redner hoffte er auf ein besseres Miteinander von Haupt- und Ehrenamt in der Wehr. Wolfgang Wetzel (FDP) plädierte für eine verbesserte Kooperation zwischen den kommunalen Einsatzkräften und der Betriebsfeuerwehr des Technologiekonzerns Freudenberg, gerade in Bezug auf die Drehleiter.

> Was Verwaltung, Feuerwehrführung und Gutachter sagten: OB Manuel Just betonte mehrfach, dass der Feuerwehrbedarfsplan nicht in Stein gemeißelt sei. Man dürfe im Laufe der kommenden Jahre durchaus "schlauer werden", meinte er. Allerdings mussten er und Erster Bürgermeister Torsten Fetzner auch viele Vorschläge ablehnen: Letztlich habe sich "Forplan" an zahlreiche vorgegebene Normen halten müssen, die man nicht frei verhandeln könne, so Just.

Bürgermeister Fetzner und Gutachter Mertens machten klar, dass man bei der Zusammenarbeit mit Freudenberg wohl am Limit sei: Zwar unterstützen sich die Wehren im Einsatz, aber kommunale und betriebliche Feuerwehr-Arbeit lasse sich nicht beliebig mischen. Möglicherweise müsse die Produktion in einem Industriegebiet sogar gedrosselt werden, wenn die Betriebsfeuerwehr in der Stadt unterwegs ist. Fetzner warb zudem energisch dafür, die Feuerwehrstrukturen in Sulzbach und Ritschweier aufrecht zu erhalten. Und nein, die Freiwillige Feuerwehr werde kein Anhängsel einer Berufsfeuerwehr.

Ralf Mittelbach, ehrenamtlicher Kommandant der Wehr-Abteilung Stadt, sieht die potenziellen Hauptamtlichen auch ohne Einsätze gut beschäftigt. Unter anderem sei es möglich, bislang an Externe vergebene Wartungs- und Dienstleistungsaufgaben wieder selber zu erledigen, sagte er. OB Just stellte außerdem klar, dass hauptamtliche Feuerwehrleute nicht auf Bäumen wachsen. Es werde eh schwierig, alle Stellen zu besetzen.

> Ergebnis und Ausblick: Letztlich passierte der Feuerwehrbedarfsplan den Ausschuss. Aber das Ergebnis war nicht überwältigend: Acht Stimmberechtigte votierten mit ja, neun enthielten sich. Immerhin gab es keine Nein-Stimmen. Ob der Plan nächste Woche auch eine Mehrheit im Gemeinderat schafft oder Verwaltung, Feuerwehrkommando und Gutachter Kompromisse vorschlagen müssen, bleibt abzuwarten. Vermutlich werden auch dann Zuschauer kommen: Die Ausschusssitzung hatten schon mal einige Herren von der Empore der Stadthalle aus verfolgt. Als das Thema Feuerwehr zu Ende beraten war, verließen sie die Halle.

Wie die Probleme in der Wehr zu lösen sind, bleibt ebenfalls ungewiss. Nach RNZ-Informationen hoffen einige Lokalpolitiker auf eine Mediation. Sicher ist, dass die Feuerwehrverantwortlichen anonyme Briefe als wenig hilfreich empfinden. Den Verfassern soll mit Anzeigen gedroht worden sein, wenn man ihrer habhaft würde.