Von Marco Partner

Weinheim. "Das fühlt sich gut an. So warm und weich", sagt eine Besucherin. Nur in Strümpfen läuft sie über den gigantisch-großen, roten Teppichboden – und blickt sich in dem Gebetsraum um. Diamantbehangene Kronleuchter hängen von der Kuppel herab. An den Wänden sind arabische Schriftzüge angebracht, und da ist eine Kanzel hinter den Säulen, verziert mit weiß-blauen Blumenmusterfliesen. Schön ist es, erhaben und ehrfürchtig ruhig, aber was bedeutet das alles? Am Tag der offenen Moschee konnte man einen Einblick in das islamische Gotteshaus in Weinheim erhalten.

Er machte erkennbar, was man mit bloßem Auge nicht sieht: Celal Öksüz (li.) übernahm die Führungen durch den Gebetsraum. Foto: Kreutzer

Mit welchem Fuß hat man noch mal den Teppich zuerst zu betreten? Rechts oder links? Nicht-Muslimen mag es einerlei sein, für Islamgläubige dagegen ist es ein sehr wichtiger erster Schritt. "Man geht bewusst mit dem rechten Fuß hinein. Damit zeigt man, dass man gern kommt", verrät Celal Öksüz von der Türkisch-Islamischen Gemeinde (Ditib).

Jeden Tag hat die mintgrün-weiße Moschee an der Bundesstraße 3 geöffnet, unter der Woche werden die Gebete vereinzelt und im kleinen Kreis abgehalten. Beim Freitagsgebet hingegen wird es voll. 150 bis 200 Gläubige aus dem Einzugsgebiet von Wald-Michelbach bis Viernheim, von Bensheim bis Schriesheim suchen dann das Gebetshaus auf. An Feiertagen sind es sogar bis zu 600 Besucher.

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Moschee von Mitte März bis Ende Mai geschlossen. Jetzt sind kleine Aufkleber am Teppichboden angebracht, es wird mit Mundschutz und Abstand gebetet. Dabei wird sonst gerade das Freitagsgebet auch als Schulterschluss verstanden. "Der Nachbar, mit dem man vielleicht außerhalb der Moschee seine Querelen hat, sitzt plötzlich neben einem", zeigt Öksüz auf: "Dann geht es darum, den Streit in Frieden zu verwandeln."

Nach der Freitagspredigt steigt der Imam von der Minbar herab, der mit türkischer Keramik geschmückten Kanzel. Er betritt die Gebetsnische, die in jeder Moschee in Richtung Mekka zeigt. Gleich darüber offenbart sich eine Verbindung zu den anderen monotheistischen Religionen: In einer Art Pyramide sind die Namen – auch für den Islam – wichtiger und anerkannter Propheten angebracht: Adam, David, Moses und Jesus ist neben Mohammed zu lesen. "Ginge es nach mir, würde auch noch Abraham dastehen", sagt der Moscheenführer. Dieser gilt als Stammvater aller drei "abrahamitischen" Weltreligionen.

Räume für die Gemeindearbeit. Foto: Kreutzer

Dank Öksüz erkennt man im Gebetshaus auch das, was man mit bloßem Auge nicht sieht. Die Namen der Propheten gibt es, aber keine Bilder, keine Heiligenfiguren und keine Fresken, wie sie in vielen christlichen Kirchen üblich sind. "Im Islam gibt es keine ,Götzenbilder’, jeder hat seine eigene Vorstellung", erklärt Öksüz. Um die Wände nicht nackt und kahl wirken zu lassen, wurden Suren aus dem Koran angebracht. Das Dach über dem Kopf aber hat dieselbe Bedeutung wie im Christentum: Die Kuppel steht für den Himmel, der Boden für die Erde. "Wir glauben an denselben Gott", betont Öksüz.

Und er äußert sich auch zum Minarett, dem Turm für den Muezzin, der außerhalb der Moschee angebracht ist. Bislang sind in Weinheim noch keine Gebetsrufe ertönt. Nach dem Lockdown kamen Diskussionen auf, Gebetsrufe aus Lautsprechern vorübergehend zu erlauben, so wie in anderen Moscheen in Deutschland: "Die Idee war, den Gläubigen zu signalisieren, dass die Moscheen wieder geöffnet sind. Mein Wunsch wäre es, dass es irgendwann möglich ist."

Der Wunsch nach Akzeptanz und einer religionsübergreifenden Verständigung ist einer der Gründe, warum seit 1997 immer am 3. Oktober zum Tag der offenen Moscheen eingeladen wird. Bewusst werden die öffentlichen Besuche am Tag der Deutschen Einheit angeboten. Als Zeichen, dass sich auch Muslime im Sinne der Wiedervereinigung zugehörig fühlen.

Diesem Gedanken wohnt eine Weinheimer Komponente inne: Hier wurde die muslimische Gemeinde bereits 1976 gegründet. Mehrere Jahrzehnte verrichteten die Gläubigen ihre Gebete in angemieteten Räumen, etwa einer ehemaligen Werksfabrik in der Paulstraße. Stets herrschte der Gedanke vor, "dass man ja nur eine Weile in Deutschland ist". 1995 fassten sie jedoch den Entschluss, eine Moschee zu bauen, Wurzeln zu schlagen.

2002 wurde das Gotteshaus endgültig fertig, es stellt somit ein Sinnbild für ein Heimat- und Zugehörigkeitsgefühl dar, das weniger nach Mekka blickt, sondern nach Weinheim. So verlässt man den Gebetsraum bewusst mit dem linken Fuß. "Als Zeichen, dass man ungern geht, um sich wieder den weltlichen Dingen zuzuwenden", sagt der Moscheeführer.