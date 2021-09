Neckar-Bergstraße. (hö) Es stimmt schon: Heidelberg hat mit seinen Erststimmen den Wahlkreis dominiert, wie sehr, das zeigt allein die Zahl der Wahlberechtigten (100.233 in Heidelberg zu 118.199 in den restlichen elf Kommunen). Am stärksten schnitt Brantner in Heidelberg mit 38,71 Prozent ab – mehr als ihre Mitbewerber Alexander Föhr (CDU) und Elisabeth Krämer (SPD) zusammen. Sie lag dort mit über 15.000 Stimmen vor Föhr – was der nie und nimmer an Neckar und Bergstraße ausgleichen konnte. Im gesamten Wahlkreis lag ihr Vorsprung bei 10.700 Stimmen. Er hätte, um seinen Heidelberger Malus ausgleichen zu können, satte 38,7 Prozent im Rest des Wahlkreises holen müssen.

Allerdings gilt auch, rein mathematisch: Wenn Heidelberg nicht zum Wahlkreis gehören würde, sondern nur die elf Gemeinden, dann hätte Föhr mit 27,5 Prozent die Mehrheit gehabt (Brantner: 22,9 %). Brantner lag zudem in den beiden Kommunen, die Heidelberg am nächsten sind, vorn: deutlich in Dossenheim (33,4 %), hauchdünn in Eppelheim (mit 24,3 % zu 24,1 % für Krämer und 23,7 % für Föhr). Bemerkenswert schwach, mit unter 20 Prozent, schnitt die sonst so erfolgreiche Grüne in Heddesheim (15,99 %), Hemsbach (17,1 %) und Ilvesheim (18,96 %) ab.

Föhr war besonders stark in Hirschberg, der einzigen Gemeinde, in der er auf über 30 Prozent kam. In Schriesheim, so etwas wie seinem Wahlkampfschwerpunkt, reichte es noch für 29,75 Prozent, etwas besser war er in Laudenbach (29,8 %). Überraschend stark war er in Weinheim, das bei der Landtagswahl noch grün war (28,1 %), aber auch im roten Ladenburg (28,2 %). Auch in Edingen-Neckarhausen hatte er die Nase knapp vorn (26,3 % zu jeweils 23,3 % für Brantner und Krämer).

Und er war am stärksten, je ländlicher die Wahlbezirke waren: In Ursenbach kam er auf 43,28 Prozent, in Altenbach auf 29,32 Prozent, in den Weinheimer Odenwaldstadtteilen lag er bei über 30 Prozent (Ritschweier: 33,9 %, Rippenweier: 33,33 %, Wünschmichelbach: 31,5 %, Oberflockenbach: 30,43, dort auch eine starke Krämer mit 28,43 %). Allerdings betrifft das nur die Urnen-, nicht die Briefwähler. Bei den Briefwählern, die wahrscheinlich die letzten Trends des Wahlkampfs nicht mehr mitbekommen haben, liegt Föhr beispielsweise in Schriesheim mit 31,1 Prozent deutlich vor seinen Konkurrentinnen (Brantner: 26,71 %, Krämer: 19,8 %).

Krämer war besonders erfolgreich in Ilvesheim, wo sie in unmittelbarer Nähe zur SPD-Hochburg Mannheim auf 27,03 Prozent kam, aber auch in Laudenbach (26,87 %, jeweils knapp vor Föhr). Dennis Nusser (FDP) hatte sein schlechtestes Ergebnis in seiner Heimatstadt Heidelberg (7,7 %), dafür ein gutes in Heddesheim (11,67 %). Zara Kiziltas (Die Linke) kam an Neckar und Bergstraße nicht über drei Prozent hinaus (Ausnahme: Dossenheim), anders sieht es beim nun gewählten Malte Kaufmann (AfD) aus: Er schnitt mit klar unter fünf Prozent in Heidelberg und Dossenheim schwach ab, an der Bergstraße lag er meist um die sechs Prozent, am erfolgreichsten war er in Heddesheim (10,39 %).