Von Axel Sturm

Ladenburg. Es gibt Jahre, die ohne besondere Vorkommnisse in die Stadtgeschichte eingehen – für 2019 gilt das nicht. Dass ein Ladenburger Bürgermeister beim Spatenstich für die Neckarbrücke dabei sein kann, darauf haben die Bürgermeister Reinhold Schulz, Rolf Reble und Rainer Ziegler in den vergangenen 60 Jahren vergeblich gewartet. Stefan Schmutz konnte im März den Spaten in die Hand nehmen, um den Baubeginn des Jahrhundertbauwerks einzuläuten. Nicht ganz so lange müssen die Ladenburger auf eine weitere Großfeld-Sporthalle warten. 2019 wurde das Projekt angepackt, die halle soll bis 2023 stehen.

Was in diesem Jahr sonst noch alles in Ladenburg passiert ist, hat die RNZ im ABC-Rückblick zusammengefasst:

> A wie Ausgebüchst: Drei junge Bullen hielten im Mai nicht nur die Polizei in Atem. Sie brachen aus ihren Stallungen in Neuzeilsheim aus und lösten damit einen Großeinsatz aus. Die Tiere liefen nämlich Richtung Autobahn. Zwei Bullen kehrten in den Stall zurück, einer musste erschossen werden, weil die Gefahr bestand, dass er auf die Autobahn läuft.

> B wie Benefizgedanke: Die Summen, die 2019 gespendet wurden, sind ein ermutigendes Zeichen. Viele Förderer spendeten Geld für die Renovierung der Bischofskapelle St. Sebastian, die im kommenden Jahr in die Hände der Stadt fallen wird. Der Bau des neuen Römergartens im Lobdengau-Museum war nur möglich, weil die Stiftung des Museums hohe Spendenbeträge sammelte. Nicht zu beklagen brauchte sich auch der Partnerschaftsverein Garango, der die Reparatur des gebrochenen Staudamms finanzieren konnte, weil viele Menschen das Projekt unterstützten.

> C wie Chorjubiläum: Die beiden Ladenburger Chöre, der Konzertchor Lobdengau und das Vokalensemble, feierten ihr 25-jähriges Jubiläum. Die Edinger-Chöre unter Leitung von Dietrich Edinger singen fast immer vor ausverkauftem Haus und begeisterten bereits tausende Konzertbesucher.

> D wie Dirigentenwechsel in den Schulen: Gleich zwei erfahrene Schulleiterinnen übergaben den Stab an ihre Nachfolger. Nach 18 Jahren Führungsverantwortung an der Merian-Realschule ging Edeltrud Ditter-Stolz in Pension. Ihr Nachfolger ist Stefan Baust. Christina Newrath schied aus der Erich-Kästner-Schule aus, ihre Nachfolgerin ist Angelika Bindert.

Im Januar und Februar häuften sich die Meldungen von Wohnungseinbrüchen. Die Polizei richtete mit Erfolg eine Sonderkommission ein. Die verstärkte Präsenz zeigte Wirkung. Foto: Sturm

> E wie Einbruchserie: Im Januar und Februar häuften sich die Meldungen von Wohnungseinbrüchen. Die Polizei richtete mit Erfolg eine Sonderkommission ein. Die verstärkte Polizeipräsenz zeigte Wirkung: Zwei Täter wurden sogar auf frischer Tat ertappt, die Bürger erhielten ihr Sicherheitsgefühl zurück. Einbrüche gab es aber auch danach immer noch. Beim Kleingartenverein richteten Täter einen Schaden von 30.000 Euro an, beim Reiterverein wurden Sättel im Wert von 10.000 Euro geklaut.

> F wie Fahrradstadt: Über 30 Einzelprojekte enthält der Radwege-Aktionsplan, der nun Schritt für Schritt umgesetzt werden soll. Sichere Schulwege für die jüngeren Radfahrer, mehr Fahrradabstellplätze und eine gute Anbindung an den Fahrradschnellweg Heidelberg-Mannheim stehen in den kommenden Jahren im Fokus. Auch bei der Aktion "Stadtradeln" zeigte Ladenburg Flagge und erreichte zur Freude von Bürgermeister Stefan Schmutz eine vordere Platzierung.

> G wie Großveranstaltungen: Die Kleinstadt Ladenburg mit ihren knapp 11.500 Einwohnern ist immer wieder Gastgeber von Großveranstaltungen. Zur Ladenburger Gartenlust kamen über 30.000 Gäste, das Drachenbootfestival und das Triathlonfestival Römerman lockten jeweils 10.000 Besucher an. Mit dem Musikfestival 2020 kommt eine weitere Großveranstaltung über drei Tage hinweg dazu. Im August werden dazu rund 20.000 Besucher erwartet.

> H wie Hallenneubau: Für den Bau der Dreifeldsporthalle wurden 2019 die Weichen gestellt. Als Standort wurde das Römerstadion-Gelände festgelegt. Die neue Halle soll an die Drachenboothalle angebaut werden. Der von der Drachenboot-Abteilung befürchtete Abriss ihrer Halle ist mit der Gemeinderatsentscheidung vom April endgültig vom Tisch.

> I wie Investition zur Kaufkraftbindung: Mit der Einführung eines Ladenburger Gutscheinsystems im November soll das Ziel erreicht werden, mehr Kaufkraft in der Stadt zu halten. Ladenburg ist zwar eine der kaufkräftigsten Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis, aber die Bürger geben ihr Geld gerne auswärts aus, wie eine Analyse der Industrie- und Handelskammer zeigte.

> J wie Jubiläum: Ihr 100-jähriges Bestehen feierte die Baugenossenschaft, die in der Zehntstraße und im Sandgewann bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellt. Im Jubiläumsjahr wurden die Planungen, in der neuen Nordstadt ein Bauprojekt umzusetzen, allerdings verworfen. Die kleine Genossenschaft will in den Bestand investieren, statt mit einem Neubau in der Nordstadt ein zu hohes Risiko einzugehen.

Bürgermeister Stefan Schmutz (r.) verabschiedete sich nach der Kommunalwahl von erfahrenen Räten. Karl-Martin Hoffmann ist mittlerweile wieder ins Gremium nachgerückt. Foto: Sturm

> K wie Kommunalwahl: Erdrutschartige Veränderungen gab es nach der Kommunalwahl im Mai. Die Grünen legten mächtig zu und sind nun mit sechs Sitzen im Rat vertreten. CDU und SPD verloren je einen Sitz, die Freien Wähler und die FDP konnten ihre Sitze halten. Mit Fritz Lüns (FWV), Karl-Martin Hoffmann und Carola Schuhmann (beide CDU), Petra Erl und Herbert Felbek (beide SPD) wurden fünf erfahrene Gemeinderäte abgewählt. Hoffmann rückte jedoch inzwischen wieder an den Ratstisch nach, weil sich Pasquale Saponara aus Altersgründen aus der Kommunalpolitik zurückzog.

> L wie Literaturtage: Lesefreunde können stolz auf die Aktionen sein, die von der Stadtbibliothek organisiert werden. Sehr gut angenommen wurden die Ladenburger Literaturtage, die vom 4. bis 6. Juni an verschiedenen Orten in der Stadt stattfanden.

> M wie Meisterleistung: Die Organisation des Römerman ist in jedem Jahr eine Meisterleistung der LSV. Der 25. Triathlon war allerdings eine besondere Herausforderung, denn beim Jubiläum wollten über 1800 Teilnehmer dabei sein. Triathlonchef Günter Bläß konnte nach der Veranstaltung durchatmen: Alle Sport- und Programmpunkte wurden ohne Zwischenfälle über die Bühne gebracht.

> N wie Naturschutz: Eine ganze Biberfamilie hat sich im Gebiet um die Bacherlebnisstation niedergelassen. Dort wurde kräftig genagt, sodass die Tiere auch einige Felder unter Wasser setzten. 25.000 Euro gab die Stadt aus, um Drainagen zu legen, damit die Landwirtschaft die betroffenen Flächen wieder nutzen konnte. Bürgermeister Schmutz bezeichnete die Biber als die derzeit teuersten Bewohner der Stadt.

> O wie O’zapft is (fast): Ambitioniert ist es, ein Bierfass mit drei Schlägen anzuzapfen. Bei seiner Altstadtfestpremiere hatte der neue Paternioner Bürgermeister Manuel Müller offenbar noch ehrgeizigere Ziele. Beim Fassbieranstich legte er seine ganze Kraft in den ersten Schlag – und der Holzhammer zerbrach.

> P wie Party: Schon im Bürgermeisterwahlkampf hatte Stefan Schmutz angekündigt, eine Ü70-Party etablieren zu wollen. Die Premiere im Spätsommer 2019 war ein großer Erfolg. Auch dem Bürgermeister gefiel die Stimmung so gut, dass er umgehend eine Wiederholung ankündigte.

> Q wie Qualitätsansprüche: Auf die Schönheit von geplanten Wohngebäuden achten die Ladenburger schon immer. Nicht nur in der Altstadt muss die Satzung eingehalten werden, auch die Stadteingänge sollen anspruchsvoll gestaltet werden. Daher war der Aufschrei groß, als die Häuser der Martinshöfe in der Wallstadter Straße immer höher gebaut wurden. Der Bauträger hielt sich zwar an die Vorgaben – aber erst, als die Bauten fertiggestellt waren, war das ganze Ausmaß sichtbar. Die einen sprachen von Bausünden, andere empfahlen, erst einmal abzuwarten, bis die Häuser angestrichen sind.

> R wie Rückkauf: Fast allen war es ein Dorn im Auge, dass die vorgesehenen Planungen für den Wasserturm nie umgesetzt wurden. Ein Investor wollte hier ein Museum für Tonträger eröffnen, ihm ging jedoch das Geld aus und der Wasserturm zerfiel immer mehr. Die Überraschung war entsprechend groß, als Bürgermeister Schmutz im Juli ankündigte, dass eine gemeinnützige Organisation den Wasserturm für die Stadt zurückgekauft habe, ihn renovieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen wolle. Um das künftige Nutzungskonzept wird aber ebenso ein Geheimnis gemacht wie um die Namen der Investoren.

> S wie Spatenstich: Schon vor 100 Jahren wurde über den Bau einer Neckarbrücke von Ladenburg nach Neckarhausen diskutiert. Umgesetzt wurde das Zukunftsprojekt nie. Umso überraschender war daher die Ankündigung des Verkehrsministeriums, dass die Brücke nun gebaut werden kann. Beim Spatenstich auf der westlichen Gemarkung Ladenburgs am 29. März war Verkehrsminister Winfried Hermann dabei. Anwesend waren aber auch einige Demonstranten, die eine Verschandelung des Landschaftsbildes befürchten und die Umweltaspekte nicht ausreichend berücksichtigt sehen.

> T wie Terra: Viel Erde (lateinisch terra) wurde auf die neue Terrasse des Lobdengau-Museums geschüttet, um einen Römergarten anzulegen. 70.000 Euro steuerte die Stiftung des Lobdengau-Museums bei, um das Projekt finanzieren zu können. Der neue Römergarten wurde von Fachleuten gestaltet, die Kräuter, Getreide, Gemüse und Heilpflanzen aus der Römerzeit aussuchten, um das Areal originalgetreu anzulegen.

> U wie Unverständnis: Die Landwirte bringen kein Verständnis mehr auf, dass ihnen immer neue Umweltauflagen das Leben schwer machen. 2019 wehrten sie sich gegen ihr schlechtes Image und betonten, dass auch die Bauern großes Interesse an einer intakten Umwelt haben. Einige schlossen sich dem Grüne-Kreuze-Protest an, im November brannten Strohballen auf den Feldern, um auf drohende Betriebsschließungen aufmerksam zu machen.

> V wie Verbesserung: Mit der Eröffnung des neuen Bürgerbüros setzte Bürgermeister Schmutz im Sommer ein Wahlversprechen um. Das fünfköpfige Team um Monika Rätz bearbeitet schnell und termingerecht Anfragen, die früher in den jeweiligen Ämtern erledigt werden mussten. Nach einem halben Jahr zog Schmutz ein erstes Fazit: Das Bürgerbüro ist eine Erfolgsgeschichte.

> W wie Wachstum: 11.500 Bürger leben derzeit in Ladenburg, 2000 Menschen mehr wird die Stadt zählen, wenn die Wohngebiete Nordstadt-Kurzgewann, Hockenwiese, Matzengärten und Martinshöfe fertig sind. Das bringt für die Verwaltung viel Arbeit mit sich: Zum Beispiel müssen die Betreuungs- und Bildungsangebote ausgeweitet und die Sporthallenkapazitäten erhöht werden.

> XY-ungelöst: Unklar ist der Status der geplanten Ladenburger Draußenschule. Pädagogen und innovative Unterstützer haben ein Konzept entwickelt, das in Deutschland einmalig sein soll. Ob das zuständige Regierungspräsidium der Einrichtung zustimmt, ist noch nicht klar. Die Stadtverantwortlichen finden das Konzept jedenfalls bereichernd für die Ladenburger Schullandschaft und stellten schon Mittel in Höhe von 125.000 Euro für die Projektumsetzung bereit.

> Z wie Zeitgeist: Die Verwaltung sollte hinterfragen, ob gut gemeinte Angebote noch dem Zeitgeist entsprechen. Das Ferienprogramm, an dem sich bis vor wenigen Jahren noch über 20 Vereine und Institutionen beteiligten, war einmal ein Erfolg; 2019 war es eine traurige Veranstaltung. Teilweise wollten sich nur zwei Kinder an den tollen Mitmachangeboten beteiligen. Da stehen Aufwand und Nutzen nicht mehr im Verhältnis.