Von Günther Grosch

Weinheim. "Wir wollen Genossenschaften als nachhaltige und krisenfeste Unternehmensform in den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen stärken." Der von CDU und SPD ausgehandelte, 177 Seiten-Entwurf des Vertrags der Großen Koalition (GroKo) stand noch keine zwei Stunden im Internet. Da hatte Klaus Steckmann, seit dem 1. Januar neues Vorstandsmitglied der Volksbank Weinheim, in Zeile 2390 bereits den für den "Platzhirsch" am Ort wichtigsten Satz entdeckt. Er markierte ihn "blau-orange". "Von Sparkassen oder anderen Geldinstituten ist in dem Papier nicht die Rede", so Steckmann.

Hintergrund > Bilanzsumme: 1,307 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,275 Milliarden, plus 2,5 Prozent). > Buchkredite: 632,6 Millionen Euro (596,8 Millionen, plus sechs Prozent). > Forderungen an Kreditinstitute: 301,9 Millionen Euro (319,4 Millionen, minus 5,5 Prozent). > Wertpapieranlagen: 282,4 Millionen Euro (270,1 Millionen, plus 4,6 Prozent). > Kundenanlagen insgesamt: 1,075 Milliarden Euro (1,068 Milliarden, plus 0,6 Prozent). > Geschäftsguthaben: 25,6 Millionen Euro (12,9 Millionen, plus 97,8 Prozent). > Kernkapitalquote: 16,2 Prozent (12,2 Prozent). > Eigenmittelquote: 19,3 Prozent (16,1 Prozent). > Zinsüberschuss: 18,6 Millionen Euro (18,1 Millionen, plus 2,9 Prozent). > Provisionsüberschuss: 12,7 Millionen Euro (11,98 Millionen, plus 5,8 Prozent). > Rohertrag: 31,3 Millionen Euro (30,06 Millionen, plus 4,1 Prozent). > Verwaltungsaufwendungen: 20,178 Millionen Euro (20,169 Millionen). > Steuern: 3,97 Millionen Euro (3,16 Millionen, plus 25,5 Prozent). > Zuführung zu Fonds für allgemeine Bankrisiken: eine Million Euro (8,5 Millionen, minus 88,2 Prozent). > Jahresüberschuss: 3,8 Millionen Euro (3,4 Millionen, plus 9,9 Prozent). > Cost-Income-Ratio: 67 Cent (65,3 Cent). > Mitglieder: 22.349.( 20.835, plus 7,3 Prozent). > Mitarbeiter: 168,8 (169,1, minus 0,3)

"Wir haben ein gutes Jahr hingelegt", sagte Carsten Müller, neuer Vorstandssprecher des Geldinstituts. Er zeigte sich auf der Bilanzpressekonferenz "absolut zufrieden". Die 2014 begonnene Neuausrichtung der Bank, gepaart mit den derzeit guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, hätten auch für das zurückliegende Geschäftsjahr die Voraussetzungen dafür geschaffen, den Wachstumskurs fortzusetzen.

Ablesbar ist dies an der Bilanzsumme, die nach einem 2,5-prozentigen Anstieg gegenüber dem Vorjahr mit 1,31 Milliarden Euro einen neuen Höchststand verzeichnet. Die Kundeneinlagen wuchsen leicht um 0,6 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Trotz des anhaltend niedrigen Zinsniveaus parkten viele Kunden ihre Gelder auf kurzfristigen Positionen und verpassten so die Rendite-Chancen, welche die Märkte aktuell bereithielten, bedauerte Müller. Weiter gestiegen ist die Nachfrage nach Krediten. Die Bilanzposition der Kundenforderungen erhöhte sich nach 2,7 Prozent 2016 um stolze 35,8 Millionen (plus sechs Prozent) auf 632,6 Millionen Euro. Ein noch dickeres Pluszeichen kennzeichnet nach den bereits guten Zahlen der Vorjahre das Provisionsergebnis.

"Die Villa Hagander ist eine Marke in Weinheim, die sich auch auf das Gesamthaus auswirkt", so Müller mit Blick auf den Provisionsüberschuss. Dieser erhöhte sich um 690.000 Euro (plus 5,8 Prozent) auf 12,7 Millionen Euro.

Neben dem Wertpapiergeschäft enthält das Provisionsergebnis auch die Erfolge aus den Vermittlungen von Versicherungen, dem Bausparen, des Immobiliengeschäfts sowie Dienstleistungsentgelte. Auf 18,6 Millionen Euro (plus 2,9 Prozent) erhöhte sich der Zinsüberschuss. Gleich um zehn Prozent stieg der jetzt bei 3,8 Millionen Euro liegende Jahresüberschuss. Auf der anderen Seite sank die Cost-Income-Ratio - das ist der Betrag, den die Bank aufwenden muss, um einen Euro Gewinn zu erzielen - von 67 Cent auf 65,3 Cent.

Zum Vergleich: Der Durchschnitt bei vergleichbaren Genossenschaftsbanken liegt bei 67,8 Cent. Fast euphorisch klingen die Aussagen zu den regulatorischen Anforderungen, die eine angemessene Eigenkapitalausstattung vorschreiben. Mit einem Anstieg der Geschäftsguthaben von 12,9 Millionen auf 25,6 Millionen Euro (plus 97,8 Prozent) verzeichnete man hier nahezu eine Verdoppelung. "Mit einer Kernkapitalquote, die dadurch um vier Prozent auf 16,2 Prozent stieg, übertreffen wir die Vorgaben für 2018 von 10,9 Prozent deutlich", so Steckmann. Er zeichnet unter anderem für die Risikosteuerung der Bank verantwortlich.

Den Dank an die Mitglieder, die mit der Ausweitung der Geschäftsanteile ihre starke Verbundenheit und ihr hohes Vertrauen in die Bank bewiesen, schob Müller hinterher. Auf Vorjahresniveau bewegt sich der Dividendenvorschlag von vier Prozent. Dieser wird der Vertreterversammlung am 16. Mai unterbreitet.

In baulicher Hinsicht soll der Umbau der Filiale in Leutershausen zu einem regionalen Beratungszentrum einen Markstein setzen. Die Bauphase hatte im Dezember begonnen und soll Mitte des Jahres enden. Ziel ist, hier ein völlig neues Ambiente für die Kunden zu schaffen.

"Lohnend", so das Vorstandsduo, sei bald auch der Besuch der "digitalen" Nordstadt-Filiale. Hinzu kommt der Umbau der Villa Hagander. Aus dem in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen denkmalgeschützten Gebäude in der Bismarckstraße 3 wird ein "Haus der Immobilie". Den letzten "Baustein" bildet die Hauptertüchtigung, die Ende des Jahres startet. "Zwei Millionen plus x Euro" werden alle Baumaßnahmen kosten. Deren Ziel ist, die Marktchancen zu steigern. Im Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wird, "auch wegen des anhaltenden Niedrigzinsumfelds", mit einem "rückläufigen, aber dennoch respektablen Ergebnis".