Wer sehen will, wie tänzerisch begabt der Ex-Handball-Star Uli Roth ist, sollte am 2. Februar den Sender VOX einschalten. Dann lässt er gemeinsam mit sieben anderen Männern die Hüllen fallen. Foto: TVNOW

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Die Show ist im Kasten, und die Sendetermine von "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs” stehen fest. "Es ist toll geworden, unterhaltsam und emotional", erzählt der Leutershausener Uli Roth, der zu den insgesamt 16 Stars gehört, die sich für den guten Zweck ausziehen. "Das war auch eine tolle Truppe", findet der ehemalige Handball-Nationalspieler und Ex-PUR-Manager. In den zwei stilvoll inszenierten Sendungen am 1. und 2. Februar auf VOX, eine mit Frauen und eine mit Männern, lassen die Stars vor einem Millionenpublikum die Hüllen fallen.

Die Botschaft dabei: Wer sich auszieht, kann sein Leben retten. "Es war schon komisch, so nackig auf der Bühne zu stehen", verrät Uli Roth ganz offen. Aber er hatte immer den guten Zweck bei der Sache im Kopf: "Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, könnt ihr das vor eurem Arzt erst recht."

Beim ersten Tanztraining mit Joachim Llambi und Choreograf Gerald van Windt überraschte Uli Roths Tochter Lela Roth die Männer und erzählte ihnen in der Trainingspause, wie es ist, wenn der eigene Vater Krebs hat. Sowohl Uli Roth als auch sein Zwillingsbruder Michael erkrankten vor über zehn Jahren an Prostatakrebs, schrieben bereits zwei Bücher und leisten seitdem Aufklärungsarbeit.

Da war es für Uli Roth Ehrensache, dass er bei der Show mitmacht. Neben der gemeinsamen Chorografie, bei der sich Frauen wie Männer ausziehen, wird es noch einige Fakten zum Thema Vorsorgeuntersuchung geben, Persönliches und auch einen Einblick in das Training, das unter strengsten Corona-Auflagen und mit regelmäßigen Tests anfangs in Köln stattfand. So hatte sich Show-Gastgeber Guido Maria Kretschmer eine besondere Überraschung überlegt: Damit die Männer ihre Scheu verlieren, sollten sie als Aktmodell posieren. Dabei entschieden sie selbst, ob und mit welchen Requisiten sie gewisse Körperstellen verdecken. Beim Training ging Coach Joachim Llambi auf die Feinheiten der Choreografie ein und testete, wie gut die Männer das Unterhemd-Zerreißen beherrschen.

In einer Kölner Autowaschanlage musste die Gruppe das erste Mal in der Öffentlichkeit tanzen. Der erste "Kunde" war "Prince Charming", Nicolas Puschmann, der sich sehr über die Performance und sein sauberes Auto freute.

In Berlin, wo sich die Truppe wieder traf, hatte sich Joachim Llambi Unterstützung von der Stripper-Gruppe SixxPaxx geholt, die den Männern Nachhilfe im sexy Entkleiden gab.

Die Aufzeichnung der Show fand dann im Berliner Admiralspalast statt. "Jeder durfte bis zu zwei Personen mitbringen", erzählt Uli Roth. Er selbst nahm seinen Neffen, Hannover-Concerts-Chef Nico Röger, mit. "Natürlich wäre es noch stimmungsvoller gewesen, wenn der Admiralspalast voll gewesen wäre, aber es war schon so spannend genug", erzählt der Ex-Handball-Star.

Das dürfte auch den anderen Promis so gegangen sein: "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" begleitet am 1. Februar zunächst Elena Carrière, Lili Paul-Roncalli, Mimi Fiedler, Mirja du Mont, Nadine Angerer, Nicole Staudinger, Stefanie Hertel und Ulla Kock am Brink vom ersten Kennenlernen bis zum großen Moment. Am 2. Februar meistern dann Bastian Bielendorfer, Faisal Kawusi, Jimi Blue Ochsenknecht, Jochen Schropp, Marco Russ, Philipp Boy, Thorsten Nindel und Uli Roth eine der größten Herausforderungen ihres Lebens.

Schließlich entledigen sich die Promis am Ende nicht nur ihrer glamourösen und maßgeschneiderten Show-Outfits, sondern lassen schon vorher emotional die Hosen runter. Sie geben Einblicke in ihre sehr persönlichen und bewegenden Erlebnisse mit der Krankheit, erzählen von Schicksalsschlägen, aber auch von Geschichten, die Mut machen.

Fest steht: Früherkennung kann Leben retten, und deshalb bekommen die Promis eine ausführliche Lehrstunde in Sachen Vorsorge. So erklärt Dr. med. Claudia Schumacher, Chefärztin am Brustzentrum Köln-Höhenlind, den Damen sehr anschaulich, wie sie sich selbst auf Brustkrebs abtasten können.

Auch die Herren erfahren, worauf es ankommt. Bei einigen von ihnen führt Prof. Dr. med. Dr. h.c. Axel Heidenreich, Klinikdirektor, Leiter Uro-Onkologisches Zentrum Uniklinik Köln, zudem eine Hoden- und Prostatauntersuchung durch.

Wie wichtig das ist, erfuhr auch Uli Roth. Als erfolgreicher Profi-Sportler und Manager führte er ein Leben auf der Überholspur – bis zu seiner Krebsdiagnose: "Ich bin 2009 fast zeitgleich mit meinem Zwillingsbruder an Prostatakrebs erkrankt. Wenn man das durchlebt hat, ist man mehr Mann als jemals zuvor. Zum einen, weil man danach viel mehr weiß über seinen Körper und die Funktionen. Zum anderen, wenn man die Krankheit besiegt hat und dann anderen Männern davon berichten kann.” So wie er und sein Bruder Michael.

Uli Roth wird sich die Show noch einmal am Fernseher ansehen. Voraussichtlich mit seiner Mama. "Um sie zu beruhigen", ergänzt er schmunzelnd.

Info: "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs”, zu sehen am 1. (mit Frauen) und 2. Februar (mit Uli Roth und den anderen Männern) um 20.15 Uhr bei VOX.