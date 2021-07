Von Axel Sturm

Ladenburg. Bürgermeister Stefan Schmutz richtet seinen Blick in die Zukunft: Er will von den Ladenburgern wissen, wie die Römerstadt aus ihrer Sicht im Jahr 2035 aussehen soll. Klimaschutz und Ökologie, Verkehrsfragen, Bildungs- und Betreuungsperspektiven, die Entwicklung der Altstadt, oder bezahlbarer Wohnraum: Das sind nur einige Beispiele dessen, was die Bürger auch künftig bewegen wird. Die Erstellung des "Stadtentwicklungskonzeptes Ladenburg 2035" steht daher ganz oben auf der Agenda des Gemeinderats. Deswegen waren die Ladenburger am Donnerstagabend in die Lobdengauhalle eingeladen, um ihre Meinung abzugeben.

"Keine Stadt in der Region entwickelt sich derzeit dynamischer als Ladenburg", sagte Schmutz zu den 60 Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Die Veranstaltung war eigentlich für 250 Gäste vorgesehen. "Ich bin mit der Beteiligung trotzdem zufrieden", sagte Schmutz der RNZ. Das Bürgerbeteiligungsverfahren sei der wichtigste Baustein bei der Konzepterstellung, fand Schmutz. Die Planungsgesellschaft STEG wird den Entwicklungsprozess begleiten und eine Stärke-, Schwächenanalyse der Stadt erstellen. Über die Umsetzung entscheidet der Gemeinderat.

Ein erster großer Schritt ist schon getan: Die Planungsgesellschaft verschickte einen Fragebogen an 1200 Einwohner, um das repräsentative Umfrageergebnis in ihre Studie einzuarbeiten. Der nächste Beteiligungsschritt ist dann ein "Expertendialog" im Oktober, zu dem die Öffentlichkeit noch eingeladen wird. Die Auftaktveranstaltung der Bürgerbeteiligung am Donnerstag war nicht die erste ihrer Art in Ladenburg. Auch die Gründung der "Zukunftswerkstadt" 2006 verlief ähnlich. Mittlerweile sind dort aber nur noch wenige Arbeitskreise aktiv.

Bei der Bürgerbeteiligung am Donnerstagabend loggten sich die Teilnehmer mit ihren Smartphones in das Beteiligungsforum ein und beantworteten dort die Fragen der STEG-Mitarbeiterinnen Svenja Dickmann und Stephanie Witulski. Die Ergebnisse der ersten Befragungen überraschten nicht wirklich. Zu den Stärken Ladenburgs zählte demnach die hohe Lebensqualität. Die Schullandschaft sei breit aufgestellt und auf das Bildungs- und Betreuungsangebot sei zukunftsorientiert aufgestellt. Ökologische Maßnahmen wie der Ausbau des ÖPNV und die Verbesserung des Radwegenetzes wurden ebenso begrüßt wie die vielfältige Vereinsstruktur. Die Attraktivität der Altstadt stand außer Frage. Nicht zuletzt nannten die Befragten immer wieder die hohe Wohn-, Lebens- und Freizeitqualität. Auch Witulski und Dickmann waren von Ladenburg angetan. "Hier gibt es über 70 aktive Vereine und in der Altstadt herrscht viel Leben."

Doch die Attraktivität Ladenburgs hat ihren Preis. Die Schwachpunkte, die die Befragten den STEG-Mitarbeiterinnen übermittelten, sind nur allzu bekannt: Es wird immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auch die ÖPNV-Anbindung erhielt nicht die besten Noten. Zwar wurde die S-Bahn-Anbindung begrüßt, aber die Straßenbahnanbindung wurde mehrfach als Zukunftswunsch genannt. Dass es zu wenige Betreuungsplätze in Kindergärten und Schulen gibt, bereitete den Befragten Sorgen – obwohl derzeit stark aufgerüstet wird. Oft genannt wurde die fehlende Attraktivität des Einzelhandels und als Schwachstelle wurde mehrfach der Autoverkehr in der Altstadt ausgemacht.

Die Gäste der Bürgerveranstaltung – darunter Vertreter aller Gemeinderatsfraktionen – erhoffen sich nun, dass Maßnahmen herausgearbeitet und umgesetzt werden. Den Beteiligten war bewusst, dass es sich bei der Erstellung des Stadtentwicklungskonzeptes Ladenburg 2035 um langfristige Zielsetzungen handelt. Einiges brannte ihnen aber jetzt schon unter den Nägeln: "Die Schaffung von Betreuungsplätzen kann nicht bis 2035 warten – aber das hat man in Ladenburg erkannt", sagte eine junge Mutter aus der Nordstadt. "Ein schlüssiges Parkraumkonzept in der Altstadt muss möglichst rasch umgesetzt werden", fand BdS-Sprecher Christoph Ehry. Er schlug vor, die Altstadt gesondert im Stadtentwicklungskonzept zu berücksichtigen. Pfarrer David Reichert findet es generell gut, wenn die Menschen an wichtigen Themen beteiligt werden. "Als Pfarrer sollte man optimistisch sein und daher bin ich zuversichtlich, dass mit dem Stadtentwicklungskonzept Ladenburg 2035 ein weiterer Schritt getan wird, der Ladenburg nach vorne bringt."