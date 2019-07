Schriesheim/Edingen-Neckarhausen. (pol/geko) Für die Polizei ist es "wohl die außergewöhnlichste Geschichte des Jahres" - und da ist wirklich etwas dran.

Ein Urlauber aus Edingen-Neckarhausen findet in den italienischen Alpen eine Kamera und nach einer sehr aufwendigen Recherche mit der heimischen Polizei stellt sich heraus: Der Besitzer wohnt "um die Ecke".

Der Urlauber war auf der Rückreise nach Deutschland und rastete auf dem Mendelpass in Südtirol. Und was fand er dort: eine Kamera. Ein anderer Urlauber hatte sie dort vergessen. Das war am 16. Juli.

Zurück in der Heimat startete er erst zunächst auf eigene Faust die Suche nach dem Besitzer. Zunächst versuchte er den Eigentümer über die sozialen Medien ausfindig zu machen - jedoch erfolglos.

Dann besuchte der ehrliche Finder das Polizeirevier in Edingen-Neckarhausen und die Polizisten dort nahmen sich der Sache an. Was folgte, war eine penible Ermittlerarbeit.

Die Beamten luden hierfür erstmal die Akkus auf und sichteten dann die rund 1000 Bilder der Kamera. Den entscheidenden Hinweis fanden die Polizisten auf dem Foto einer Hochzeitsfeier, auf dem ein Auto-Kennzeichen zu erkennen war. So kamen die Beamten auf den Halter des Fahrzeugs: einen Unternehmer aus Rheinland-Pfalz. Er war jedoch nicht der Besitzer der Kamera.

Allerdings konnte er sich daran erinnern, wo das Foto geschossen worden war: bei der Hochzeitsfeier seiner Cousine. Die war aber mittlerweile nach Amerika ausgewandert und musste nun dort kontaktiert werden.

Und tatsächlich: Die Braut konnte helfen. Sie erinnerte sich, wer das Foto auf ihrer Hochzeit geschossen hatte und so waren die Polizisten dem Besitzer der Kamera näher gekommen.

Und wie nah: Es stellte sich heraus, dass die Kamera, die Edingen-Neckarhäuser an einem italienischen Alpenpass gefunden hatte, einem Schriesheimer gehört.

Sechs Tage nach dem Fund in Italien konnte der Finder den Fotoapparat dann seinem Besitzer wieder zurückgeben.

Der Eigentümer sei überglücklich gewesen, berichtet die Polizei.