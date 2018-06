Schriesheim. (RNZ) Ein Randalierer hat am Donnerstagmorgen am Schriesheimer RNV-Bahnhof zwei Frauen belästigt, mit einem Schotterstein nach ihnen geworfen und sie dabei leicht verletzt.

Laut Polizei waren die 25 und 30 Jahre alten Frauen bereits beim Einsteigen am Bismarckplatz auf eine bislang unbekannte Männergruppe aufmerksam geworden. Einer der Männer machte Fotos von den Frauen. Die forderten ihn auf, damit aufzuhören. Am Schriesheimer RNV-Bahnhof verließ der Unbekannte gegen 6 Uhr die Bahn, machte drohende Armbewegungen, fotografierte die Frauen erneut und bedrohte sie. Danach nahm er einen Schotterstein aus dem Gleisbett und warf ihn gegen die Straßenbahnscheibe, hinter der die Frauen saßen. Der Stein traf die Beiden zwar nicht, durchschlug aber die Scheibe, durch deren Glassplitter die Frauen im Gesicht und am Oberkörper leicht verletzt wurden. Der Täter flüchtete mit seinem Begleiter und konnte auch bei der anschließenden Fahndung nicht gefasst werden. An der Bahn entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.