Schriesheim. (hö) Auch im Schnelltestzentrum macht sich die seit Montag geltende Kostenpflicht für Corona-Schnelltests bemerkbar: Kai Wachter von der "Dok:Tor"-Hausarztpraxis spricht von einem "Rückgang von etwa zwei Drittel": Statt der sonst üblichen 100 bis 150 Personen am Tag kamen nun nur noch zwischen 50 und 60, in der Mehrzahl Schüler.

Als das Zentrum vor gut sieben Monaten eröffnet wurde – damals noch im zweiten "Dok:Tor"-Standort in der Römerstraße, vier Monate später zog es an die B 3, ins ehemalige Autohaus Gärtner um – waren es in Spitzenzeiten sogar bis zu 700 Tests am Tag. Deswegen hat sich auch in den letzten Monaten das Personal verringert: Waren es mal 65 Mitarbeiter, so sind es jetzt nur noch 26.

Bundeseinheitlich festgelegte Preise für Schnelltests gibt es nicht, im Prinzip kalkuliert die jedes Zentrum für sich. Vor der Kostenpflicht erstattete die Bundesregierung ihnen ab dem 1. Juli acht Euro pro Test, davor waren es bis zu 15 Euro. Im Schnelltestzentrum kostet seit Montag ein einmaliger Test 20 Euro, aber es gibt auch Fünferkarten zu 15 Euro pro Test. Damit sieht Wachter finanziell das Ende der Fahnenstange erreicht: "Geld verdienen wir jetzt keines mehr", denn neben dem eigentlichen Test fallen ja noch Kosten für Miete und Personal an. Das werde dann für größere Testzentren wie das an der B 3 schnell unrentabel, im Grunde rentierten sich nur die kleinen mobilen Zentren (zum Beispiel die in Zelten) oder in Hausarztpraxen.

Da Wachter das ahnte, wurde aus dem bisherigen Test- gleich auch ein Impfzentrum. Denn seit den Ferien hatte seine Praxis die Corona-Impfungen eingestellt, weil es kaum mehr Interesse gab, da lohnte es sich nicht, die Fünfer- oder Zehner-Packs an Vakzinen aufzumachen. Doch nun zieht die Nachfrage wieder an, gerade angesichts der Grippeimpfungen, die es jetzt hier auch gibt. Wer sich testen oder impfen lassen will – "Moderna" und "Biontech" sind im Angebot – kann entweder einen Termin im Internet ausmachen (www.covid-testzentrum-schriesheim.de) oder auch so vorbeischauen: "Wir wollen so niederschwellig wie möglich sein", sagt Wachter.

Das andere große Testzentrum der Stadt, der Hausarztpraxis von Alexander Tecl am Schillerplatz, verzeichnete hingegen noch keine größeren Rückgänge bei den Tests – unter anderem, weil andere kleine Abstrichstationen zugemacht hätten. Allerdings gab es hier auch erste vereinzelte Beschwerden, dass die Tests auf einmal Geld kosten – in dieser Praxis zahlt man 20 Euro, einen "Mengenrabatt" gibt es allerdings nicht.