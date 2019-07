Schriesheim. (RNZ) Weil eine Brandmeldeanlage im Kohlhof auslöste, rückte die Feuerwehr am Freitagabend um 19.45 Uhr zu dem Beherbergungsbetrieb aus. Laut Anzeige der Anlage hatte ein Rauchmelder in einer Küche ausgelöst. Die Erkundung der Wehrleute ergab, dass ein Baguette in einem Backofen vergessen worden und verbrannt war. Die Feuerwehr entfernte das verkohlte Essen und kontrollierte den Bereich mit der Wärmebildkamera.

Anschließend wurde die Anlage wieder zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.