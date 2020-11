Schriesheim-Altenbach. (pri/mare) Am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr ist auf einem Weg oberhalb der Kreisstraße K4122 in Kohlhof bei Altenbach ein Müllwagen in eine Böschung gestürzt. Ersten Informationen zufolge saßen zwei Personen im Fahrzeug.

Der Lkw kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte um. Eine Person musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde in eine Klinik gebracht. Der Bergungsarbeiten werden vermutlich noch einige Stunden andauern.