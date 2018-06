Schriesheim. (kaz) "Das sind so schöne Noten, da kann man ruhig mal applaudieren", sagt Schulleiterin Petra Carse, als sie im Foyer der Kurpfalz-Realschule die vorläufigen Abschlusszeugnisse verteilt. Alle 73 Mädchen und Jungen aus den drei zehnten Klassen sowie zwölf "Schulfremde" haben die Prüfung bestanden. Beim Notendurchschnitt steht sehr oft eine Eins oder eine Zwei vor dem Komma. Das Traumergebnis 1,4 schafften Stella Marie Hampel aus der 10b und Andreas Bäumer aus der 10c. Beide sind 16 Jahre alt. Andreas will nun auf die Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg wechseln, Stella auf die dortige Marie-Baum-Schule. Mit einem "Ich wollte Ihnen einfach Danke sagen" umarmt Chelsea Stahl die Schulleiterin. Dank deren Unterstützung hat sie nämlich einen Durchschnitt von 1,7 geschafft. Petra Carse ist wiederum von den Leistungen begeistert, die die Jugendlichen innerhalb der fächerübergreifenden Kompetenzprüfung an den Tag legten. So präsentierten fünf Schüler einen Beitrag zum Thema "Automobiltechnik/Design", bastelten dafür einen Windkanal für Matchbox-Autos und vermittelten auf diese Weise ihr Wissen aus den Fächern Technik und Kunst. Zu der Gruppe gehörte der 16-jährige Luis Esser, der demnächst für ein Jahr auf eine Highschool in die USA geht und danach eine Schreinerlehre beginnen will. "Ich arbeite gern handwerklich", sagt er und verrät, dass die anderen vier aus seiner Gruppe KFZ-Mechatroniker werden wollen. Die offizielle Abschlussfeier steigt am 6. Juli in der Mehrzweckhalle. Dann gibt’s die echten Zeugnisse - die Kopien wurden nur für mögliche Bewerbungen verteilt - und natürlich eine große Party, für die sich die Schüler richtig fein machen werden.