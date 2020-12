Von Max Rieser

Schriesheim. Der Zustand der deutschen Wälder ist schlimm – und das liegt an der Dürre und dem Borkenkäferbefall der geschwächten Fichten, also alles Folgen des Klimawandels. Um die geplante Aufforstung zu unterstützen, rief die CDU Schriesheim um die Vorsitzende Christiane Haase zu einer Spendenaktion auf. Im Gespräch mit den Revierförstern Walter Pfefferle und Michael Jakob erfuhr sie von den drastischen Schäden am Wald. In nur einem Monat kam die stattliche Summe von 5318 Euro zusammen (RNZ vom 16. November).

Das freut Haase: "Wir waren wirklich überwältigt von der Resonanz, weil sogar Leute aus Ladenburg für den Schriesheimer Wald gespendet haben, und auch parteiübergreifend gab es ein absolut positives Feedback." Vereine, aber auch Privatpersonen zählen zu den Spendern. Die Gründe dafür lassen sich auch in den Umständen der Pandemie finden. Viele Menschen nutzen den Wald als Alternative zum Wochenendurlaub und als willkommenes Ausflugsziel. Einer der stärksten Spender war der Odenwaldklub mit 480 Euro: "Wir fanden, das ist eine sehr sinnvolle Aktion, an der wir uns gern beteiligen wollten", sagt die Vorsitzende Friederike Meyenschein. Einer der privaten Spender war Daniel Schollenberger aus Schriesheim. Er und seine Frau waren gleich begeistert, als sie von der Spendenaktion erfuhren: "Man hört ja viel über die Aufforstung vom Regenwald, aber man kriegt ja auch mit, dass unsere eigenen Wälder sehr stark von der Klimaerwärmung betroffen sind." Schollenberger will vor allem etwas für die Zukunft und spätere Generationen tun: "Die bessere Luft tut uns ja allen gut."

Hintergrund Einen Baum für jedes Baby Bald soll für jedes neugeborene Kind eines Schriesheimer Haushalts ein Baum gepflanzt werden. Die CDU hatte bereits im Januar die Idee, mit der nicht nur jeder Neu-Schriesheimer begrüßt, sondern auch etwas gegen den Klimawandel getan werden soll. Zunächst war daran gedacht, dass es eine Art "Hain der [+] Lesen Sie mehr Einen Baum für jedes Baby Bald soll für jedes neugeborene Kind eines Schriesheimer Haushalts ein Baum gepflanzt werden. Die CDU hatte bereits im Januar die Idee, mit der nicht nur jeder Neu-Schriesheimer begrüßt, sondern auch etwas gegen den Klimawandel getan werden soll. Zunächst war daran gedacht, dass es eine Art "Hain der Neugeborenen", vielleicht sogar mit Namensschild geben könnte. Doch die beiden Schriesheimer Förster, Michael Jakob und Walter Pfefferle, rieten davon ab. Statt dessen soll jetzt dort ein Bäumchen gesetzt werden, wo die Not im klimagestressten Wald am größten ist – ohne Namensplakette, damit es zu keinem "Tourismus" außerhalb der Spazierwege kommt. 2019 wurden 132 Kinder geboren Nun beschloss der Gemeinderat diese Baumpflanzungen einstimmig, nicht ohne daran zu erinnern, dass es ähnliche Willkommensaktionen bereits früher gegeben hatte: Kinder erhielten ein T-Shirt vom Rathaus – eine "langjährige Tradition, die Gabriele Mohr-Nassauer (SPD) wiederbeleben möchte. Und der Gartenbauverein spendierte jedem Neugeborenen einen Obstbaum, der aber mit den Jahren die Dimensionen der Gärten sprengte, wie Jutta Becker (Freie Wähler) anmerkte. Lissy Breitenreicher (Bürgergemeinschaft) hat immer noch ihren Baum – und der steht an der Leimengrube Richtung Leutershausen, wo ihre Familie auch die Bienen hält. Ulrike von Eicke (FDP) sagte: "Das passt gut zu uns" – und das sei ein weiterer Ansporn für mehr Kinderfreundlichkeit. Zumal sich die Kosten für die Stadt auch im engen Rahmen halten: Ein halbwegs großer Baum kostet zwölf Euro, und bei 132 Geburten im letzten Jahr macht das noch nicht mal 1600 Euro. Bürgermeister Hansjörg Höfer bemerkte, dass man mit solchen Pflanzaktionen allein den Klimawandel nicht stoppen könne: "Das hängt an uns selbst." Da die CDU den Klimawandel für sich entdeckt hatte, forderte Christiane Haase, gleich noch zu prüfen, ob man die Dächer von Bushaltestellen begrünen und Kreisel mit Wildblumen bepflanzen könne. Das wäre eigentlich eine Frage an den gemeinderatsinternen Grünflächen-Arbeitskreis, der allerdings seit 2015 nur einmal getagt hat und in dem die städtischen und privaten Schottergärten diskutiert werden sollten (RNZ vom 20. Oktober). Höfer versprach, diesen Arbeitskreis zu beleben ("Ohne Corona hätten wir längst eine Sitzung gehabt") – und gleichzeitig erhielt er den neuen Namen "Klima und Natur". (hö)

[-] Weniger anzeigen

Am vorletzten Mittwoch wurden die ersten zehn jungen Eichen, die durch die Spenden angeschafft wurden, am Weißen Stein gepflanzt. Die ausgesuchte Fläche ist eine, die durch die Rodung von durch Borkenkäfer befallenen Fichten entstanden ist."Das Geld reicht für knapp 500 neue Bäume und das Personal, das sie pflanzt", sagt der Forstwirt Andreas Weber. Außerdem bekommen die jungen Setzlinge eine Wuchshülle, die vor Wildverbiss schützt und als Stütze für die Pflanzen dient. Die feuchte Witterung der letzten Wochen hat dem Boden gutgetan, mein Förster Walter Pfefferle: "Der Schnee hat auch geholfen, dass das Erdreich wieder tiefgründiger durchfeuchtet wird." So richtig losgeht es mit der Bepflanzung des Areals im Frühjahr. "Das Gute ist, dass die Naturverjüngung hier funktioniert", so Weber. Das bedeutet, dass auch ohne fremde Hilfe neue Bäume wachsen. Trotzdem ist eine Aufforstung wichtig – auch, um zu sehen, welche Sorten sich etablieren können. Auf der Fläche sollen auch Zedern und andere Baumarten probeweise gepflanzt werden. "Man pflanzt dann einige Setzlinge, um zu testen, welche besonders witterungsbeständig sind", berichtet Weber. Nach zwei Jahren wird geschaut, welche Pflanzen sich selbst vermehrt haben und pflanzt diese dann weiter. Pfefferle sagt aber: "Man kann erst nach Jahrzehnten sagen, welche Arten mit den veränderten Klimabedingungen wirklich zurechtkommen."

Einige Spender waren enttäuscht, dass sie nicht dabei sein konnten. "Es hatten auch viele den Wunsch, selbst mitzuhelfen, aber das geht bei den Corona-Beschränkungen im Moment nicht", sagt Haase. Sie hofft, dass es im Frühjahr wieder möglich sein wird, mit allen Interessierten den Förstern und Forstwirten beim Pflanzen zu helfen. Auch Revierförster Pfefferle möchte den Spendern gern etwas zurückgeben. Er plant einige mit Informationstafeln versehene Großbäume entlang der Wege zu pflanzen, die auf die Geldgeber hinweisen.