Hirschberg-Leutershausen. (aste) Echt gammelig, der Typ. Der abgewetzte kamelbraune Frottee-Bademantel hängt ihm wie ein schlaffer Lappen von den Schultern. Drunter schlabbert eine ausgebleichte Jogginghose um seine Beine und die weiß-grauen Stoppeln am Kinn lassen vermuten, dass dort schon länger kein Rasierer mehr vorbeigeschaut hat. So schlurft der Alt-Hippie mit der rot-braunen Langhaarperücke in Badeschlappen ein paar Meter weiter in Richtung Bar, um sich einen "White Russian" zu genehmigen. Die Augen sind von orange getönten Fliegerbrillengläsern geschützt.

Scheinbar genauso drauf ist sein Hintermann. Noch so einer im altbackenen Bademantel mit karierter Pyjama-Hose und Sonnenbrille im Gesicht. Was ist da los im Olympia-Kino? Nicht grade der übliche Dresscode für das sonst so intellektuelle Kinopublikum. Aber diesmal ist auch kein gewöhnlicher Abend, sondern "Männerabend". Und das heißt traditionell "Kultfilm-Abend". Mit Verkleidung und allem Drum und Dran, was dann eben auch mal die ganz eingefleischten Kino-Fans aus der Reserve lockt. Diesmal feiern sie "den Dude" - die Kultrolle von Jeff Bridges aus dem legendären Film der Coen-Brüder "The Big Lebowski". Vor 20 Jahren kam die rabenschwarze und völlig skurrile Komödie in die Kinos und hat bis heute eine glühende Fangemeinde.

"Ich bin der Dude, Mann." Eigentlich Jeff Bridges’ Einsatz, an diesem Abend aber auch von Andreas Hirche, Michael Schuhmann und Harry Hoffmann zu hören, die sich entsprechend in Schale geschmissen haben, um sich mal für einen Abend selbst wie "der Dude" zu fühlen. Kurze Nachhilfe für alle, die nicht wissen, wer das ist: Sein richtiger Name ist Jeff Lebowski, aber er zieht es vor, sich einfach nur "der Dude" (zu gut Deutsch "der Kumpel") zu nennen. Eigentlich könnte der garantiert "faulste Sack" von ganz Los Angeles mit seinen Kumpels Walther und Danny eine ruhige Bowling-Kugel schieben und sich seiner Hauptnahrungsquelle, den "White Russian"-Cocktails, widmen, wenn er nicht einen millionenschweren Namensvetter hätte. Und als dessen schnucklige Ehefrau Bunny verschwindet, führt das zu sehr unliebsamen Verwechslungen.

Eine herrlich schräge Geschichte, die offenbar eins zum Vorschein bringt: In jedem Mann steckt so ein kleiner "Dude". Und so sind im Olympia-Kino gleich einige Gäste im typischen "Dude-Outfit" unterwegs, die sich lässig in die Kinosessel fläzen und mit dem Strohhalm ihren "White Russian" rühren. Keine leichte Wahl für das Team vom Kino-Förderkreis, die beste Verkleidung für die versprochene "Kostümprämierung" aus-zumachen. Am Ende muss der Publikums-Applaus entscheiden.

Das Rennen um den besten "Dude" macht besagtes Trio mit Michael Schuhmann, dicht gefolgt von Harry Hoffmann und Andreas Hirche, denen als Preise Kinogutscheine und eine Flasche Schriesecco winken. Nachdem diese drei dann schon mal genug zu trinken haben, gibt es für die vielen anderen Dudes an der Bar außer dem begehrten "White Russian" noch vier weitere Cocktails. Bewährte Barkeeper sind wieder die Jungs und Mädels der DLRG Ladenburg.

Den "Männerabend" unter dem Motto "Kino ist Kult" gibt es einmal im Jahr im Frühjahr, aber das Olympia-Kino wäre ja nicht das Olympia-Kino, wenn nicht auch Frauen willkommen wären. Nett wäre nur vielleicht gewesen, wenn einige Damen als Maude oder Bunny Lebowski gekommen wären, aber das Verkleiden ist dann wohl doch eher Männersache.