Die 146 wahlberechtigten Delegierten verteilten sich am Freitagabend in der großen AC-Halle. Als die Versammlung endete, war es Samstag. Fotos: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Paukenschlag bei der Delegiertenversammlung des Athletik Clubs 1892 Weinheim: Der Erste Vorsitzende des Großvereins heißt seit Freitagabend Klaus Lerchl. Der 62-Jährige hat seinen Mitbewerber Klaus Leister (57) im Verlauf der Vorstandswahlen klar hinter sich gelassen. Auch bei drei von vier weiteren Wahlen siegten die Kandidaten aus Lerchls Lager. Damit tritt Lerchl – unter anderem früherer ehrenamtlicher Leiter der Fitnessabteilung – in die Fußstapfen von Thomas Schulz. Dieser war nach nur drei Jahren nicht mehr zur turnusgemäßen Neuwahl angetreten. Die meisten seiner Vorstandskollegen waren seinem Beispiel gefolgt, nachdem die von ihnen vorgeschlagene Satzungsänderung zur Modernisierung des Vereins im Frühjahr 2019 aufgrund zweier fehlender Stimmen gescheitert war. Die Wahlergebnisse vom Freitag gelten als weiterer Erfolg für die "Bewahrer".

Die 146 Delegierten aus 23 AC-Abteilungen hielt es vor Spannung kaum auf den Stühlen, als Reiner Schmidtke das erste von fünf Wahlergebnissen verkündete. Als AC-Urgestein und Kassenprüfer hatte er die erste Wahl geleitet. Zwei Stimmen waren ungültig, 61 entfielen auf Leister, 83 auf Lerchl. Die Reaktionen hätten gegensätzlicher kaum sein können. Auf der einen Seite brach Jubel aus, auf der anderen war die Enttäuschung mit Händen zu greifen.

Hintergrund In der Rückschau auf einen denkwürdigen Abend beim AC Weinheim bleiben drei Beiträge in Erinnerung. Einer stammt aus dem Lager der "Erneuerer", einer aus dem der "Bewahrer" und einer vom zeitweiligen Leiter der Vorstandswahlen. > Reiner Schmidtke, Kassenprüfer und [+] Lesen Sie mehr In der Rückschau auf einen denkwürdigen Abend beim AC Weinheim bleiben drei Beiträge in Erinnerung. Einer stammt aus dem Lager der "Erneuerer", einer aus dem der "Bewahrer" und einer vom zeitweiligen Leiter der Vorstandswahlen. > Reiner Schmidtke, Kassenprüfer und AC-Urgestein, warnte die Delegierten im Vorfeld der ersten von fünf Vorstandswahlen vor emotionalen Entscheidungen. Der Erste Vorsitzende des AC müsse nicht ständig auf dem Vereinsgelände sein, erklärte er. Offensichtlich war dies der Hinweis, heutige Kandidaten nicht an AC-Ikone Heinz Lammer zu messen, der im Sportpark ein- und ausgegangen war. Der inzwischen verstorbene Lammer hatte die Athleten bis 2017 geführt. Der Hauptverantwortliche müsse mit Banken verhandeln, den Club repräsentieren und im Team arbeiten, so Schmidtke. Ein Fingerzeig? Zumindest hatte der unterlegene Kandidat Klaus Leister betont, die Arbeit auf mehr Schultern verteilen zu wollen. > Horst Henrichs, neuer Zweiter Vorsitzender, verband seine Vorstellungsrede mit einer Abrechnung: "Der AC hat etwas Besseres verdient als das, was in jüngster Zeit passiert ist", rief er. Der Verein basiere auf dem Ehrenamt (der "Seele des Vereins") mit einem hauptamtlichen Hintergrund, zwischen diesen Bereichen dürfe es keine Kluft geben, ebenso wenig wie zwischen Vorstand und Mitgliedern. Der AC sei ein Arbeiterverein, hier trainierten die Macher und Schaffer, "er war nie ein Verein der Großkopferten". Ex-Vorsitzender Lammer habe den Verein familiär geführt, dorthin müsse man zurück. > Cathérine Schleicher, die sich an Leisters Seite vergebens um den Posten des Sportvorstands beworben hatte, lobte den AC als "megageilen Verein". Sie persönlich habe hier nie Reibereien erfahren. "Was mich irritiert, ist, dass das Gemeinwohl des Vereins nur selten angesprochen wurde", rief sie: "Keine Abteilung hat Vorrang."

Der Abend hatte – aus Sicht der Unterlegenen – ungut begonnen. Auch wenn rein rechtlich nur ein Delegierter dafür ausreicht, war schon der im Vorfeld eingegangene Antrag auf geheime Vorstandswahlen kein Vertrauensbeweis gegenüber dem scheidenden Vorstand. Auch einer von zwei Anträgen auf Änderung der Tagesordnung hatte Erfolg: Mit 69 Ja- zu 43 Neinstimmen entschieden die Mitglieder, die Vorstellung einer Fragebogenaktion auf die Tagesordnungspunkte nach den Vorstandswahlen zu verlegen. Das war ein Fingerzeig: Der unterlegene Bewerber Leister verantwortet bis heute die Mitgliederbefragung, mit deren Hilfe die ACler stärker einbezogen werden sollen.

Nachdem das geklärt war, kam Schulz noch einmal auf die Ereignisse von 2019 zu sprechen. Damals kam die Zweidrittelmehrheit für eine Satzungsänderung nicht zustande. Durch die Änderung wäre – so sehen es die Befürworter – mehr Verantwortung in professionelle Hände übertragen worden. Das gilt in allererster Linie für finanzielle Risiken und Haftungsfragen: Der Anfang Januar 7135 Mitglieder zählende Verein beschäftigt 25 Mitarbeiter und plante einen rund dreieinhalb Millionen Euro teuren Anbau.

Alter Streit aus Fitnessbereich schlug voll durch

Unter den Athleten war dies jedoch auf Kritik gestoßen. Nach RNZ-Informationen wurde speziell in der rund 3000 Mitglieder und 33 Delegierte starken Fitnessabteilung beklagt, dass die "Professionalisierung" des einstigen Arbeitervereins das Ehrenamt an den Rand dränge.

Der Mitgliederschwund – immerhin gab es Anfang 2018 noch 7660 ACler – wird hier auch auf die mangelnde Wertschätzung ehrenamtlicher Helfer zurückgeführt. Die andere Seite weist das zurück. Gerade die Neuerungen hätten dazu beitragen sollen, mehr Sportler anzulocken. So oder so: Anstelle des Neubaus hat der AC nun den Umbau des vorhandenen Fitnessbereichs vorangetrieben. Natürlich bedauerte Schulz diese Entwicklungen, ebenso wie die zum Teil emotionale Debattenkultur in der Sache. Dass noch keine Millionenbeträge in den Neubau geflossen sind, wertete er angesichts der Viruskrise jedoch als glückliche Fügung.

So verschieden wie die Ansichten über die Zukunft des Vereins warenauch die Vorstellungsreden der Kandidaten. Leister, Vertriebsmanager bei Freudenberg und ehrenamtlicher Leiter der AC-Hockey-Abteilung, wollte einen Neuanfang: unter der Beibehaltung von Bewährtem, der Änderung von Unbefriedigendem und der Einbeziehung der Mitglieder. Er verlangte eine positive Außendarstellung des Vereins, eine transparente Kommunikation und eine Arbeit, die sich an Konzepten und Lösungen orientiert – nicht an Personen. Und: Er plädierte für Strukturen, die in die Zukunft weisen. "Wir haben einen Plan entwickelt und könnten loslegen", sagte er.

Dementsprechend bat er seine Wähler, auch seine vier Mitstreiter zu unterstützen. Vorstellen durfte er sie nicht: Gegen einen sofortigen Auftritt von Argjend Qufaj (Bewerber um den stellvertretenden Vorsitz), Cathérine Schleicher (Vorstand Sport), Kai Hill (Technik) und Kathrin Heyd (Jugend) erhob sich lautstarker Protest.

Die Folge: ein bis Mitternacht wiederkehrender Rhythmus von Vorstellungsreden und geheimen Wahlen. Ausnahme war Kai Hill: Nachdem sich Horst Henrichs (Lerchl-Lager und neuer Zweiter Vorsitzender) ebenso klar gegen Qufaj durchgesetzt hatte wie zuvor Gabriela Scheu (jetzt: Vorstand Sport) gegen Schleicher, verzichtete Hill auf eine Kandidatur. Dennoch musste der neue Vorstand für Technik, Gerhard Schmidt, ebenfalls geheim gewählt werden. Er ist das einzige "Überbleibsel" aus dem alten Vorstand. Lediglich im Bereich Jugend setzte sich das Leister-Lager durch: Heyd überzeugte, ihr Konkurrent Martin Nowak weniger.

Doch was sagte der neue Erste Vorsitzende? Der Elektroingenieur mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik versprach, die ACler und ihre Kompetenzen einzubinden. Er und sein Team stünden für den Willen, den Verein als Solidargemeinschaft zu führen, mit Werten wie "Wertschätzung und Menschlichkeit". Außerdem wolle er neue Mitglieder gewinnen und frühere zurückholen: Wer den Sportpark betrete, solle stolz sein, beim AC Weinheim zu trainieren.

Alt-Vorsitzender weist Vorwürfe klar zurück

Der frühere Vorsitzende des AC Weinheim, Thomas Schulz, hat im Verlauf der Delegiertenversammlung am Freitag viel Kritik einstecken müssen. Zum Teil offen, zum Teil hinter vorgehaltener Hand. Auf Anfrage hat er sich geäußert.

Ex-Vorsitzender Schulz. F.: Kreutzer

Bereits vor der Delegiertenversammlung hatte Schulz öffentlich betont, dass der zuletzt amtierende Vorstand nie die Absicht hatte, ehrenamtliches Engagement zu entwerten. Letztlich seien die Veränderungsideen zustande gekommen, als ein Anbau auf dem AC-Gelände an der Waidallee zur Debatte stand. Das 3,5-Millionen-Euro-Projekt – eine Eine-Million-Förderung von der Hector-Stiftung war zugesagt – sollte der Modernisierung in Fitness, Gymnastik und Indoor-Cycling zugutekommen. Mit zeitgemäßen Angeboten wollte man Mitglieder gewinnen.

"In diesem Zuge haben wir festgestellt, dass die Satzung das Ehren-, aber kaum das Hauptamt abbildet", so Schulz. Das sei nicht nur im Hinblick auf Haftungsfragen problematisch, sondern auch in Bezug auf Verantwortlichkeiten bei Umbauprojekten. Hier sei ein hohes Maß an Präsenz vonnöten, das Ehrenamtliche kaum stemmen können. Nicht zu vergessen, dass sich gar nicht immer ehrenamtliche Abteilungsleitungen finden. So passiert im Gymnastikbereich.

Finanziell lebe der Verein bei einer Rücklage von 620.000 Euro nicht "von der Hand in den Mund" (neuer Zweitvorsitzender Henrichs). Angesichts der Viruskrise müsse aber der Fokus verändert werden, findet Schulz. Und: Bei den Vorbereitungen für den auf Eis liegenden Anbau – die dafür notwendige Satzungsänderung ist ja gescheitert – sei kein Geld verschwendet worden. Die bisher angefallenen 420.000 Euro gingen auf Planung, Gutachten zu Gründung oder Statik sowie Antragskosten zurück.