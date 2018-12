Weinheim. (rnz) Es ist ein besonderes Jahr für Busse und Bahnen in Weinheim - das wirkt sich auch auf die aktuelle Fahrplanbroschüre aus, die jetzt in allen öffentlichen Dienststellen der Stadt kostenlos ausliegt. Sie ist 56 Seiten dick und weist wegen der Baustelle in der Mannheimer Straße und dem Schienenersatzverkehr Informationen "während" und "nach" der Baustelle aus.

Die Broschüre ist aber auch aufwendiger, weil mit dem Fahrplanwechsel Anfang Dezember der Stadtbusverkehr in Weinheim nun von der Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) betrieben wird. Das Unternehmen stellt sich in dem Heft vor und ist gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein Neckar (VRN) auch Herausgeber des Druckwerks. Weitere Kapitel in dem Büchlein sind ein übersichtlicher Liniennetzplan, weitere Erklärungen zu den Neuerungen im Linienbündel und zu elektronischen Neuigkeiten im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV). Es gibt zudem sämtliche Fahrpläne von Bussen und Ruftaxis.

Info: Die Broschüren sind kostenlos und stehen hier auch zum Download bereit.