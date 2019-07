Weinheim. (RNZ) Mit allen Sinnen regionale Produkte genießen. Dies will der erstmalig in Weinheim veranstaltete Naturparkmarkt am Sonntag, 21. Juli, ermöglichen. Die Marktstände sind von 11 bis 18 Uhr rund ums Schloss aufgebaut. Dabei können die Besucher das Angebot an Erzeugnissen aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald entdecken. Der Naturparkmarkt soll eine große Auswahl an Produkten bieten, die direkt von den Erzeugern kommen.

Es gibt frische Lebensmittel und Spezialitäten sowie Pflanzen, Kosmetika und Handwerksprodukte. Das Angebot umfasst zum Beispiel Gemüse frisch vom Feld, Obst, Käse von der Ziege und der Kuh, Wurstware, Brotspezialitäten, Marmeladen, Öle, Honig oder Säfte. Auch der eine oder andere hochprozentige Tropfen ist zu erstehen. Weiter geht es mit natürlicher Floristik, vielfältigen Topf-Kräutern, Deko aus Holz und Sandstein sowie Gebrauchskeramik, Wärmekissen und Naturseifen.

Viele der Leckereien gibt es nicht nur zum Mitnehmen, sondern auch zum Verspeisen an Ort und Stelle. Im Angebot sind zum Beispiel knuspriger Flammkuchen aus dem Holzofen, frische Pilzleckereien, Bratwürste von Ziege und Schaf, Fleischkäse und weitere Leckereien vom Grill. Auch für Kaffee und Kuchen mit saisonalen Früchten ist gesorgt.

Der Naturparkmarkt definiert sich als Markt zum Schauen, Verweilen und Einkaufen und bietet viele Möglichkeiten, "Landschaftspflege und Klimaschutz mit dem Einkaufskorb zu betreiben", werben die Veranstalter. Die Marktbesucher könnten sich selbst von der Qualität, der Frische und der Vielfalt der Produkte überzeugen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, sich bei den Anbietern über die Produkte, deren Herstellung und die Betriebe zu informieren. Der Markt sei ein Erlebnis für die ganze Familie, denn an vielen Ständen werde ein Mitmach-Programm angeboten, heißt es weiter. So sind auch zwei Alpakas da, Familien können sich am Bienenquiz versuchen und Flugbienen basteln, Früchte-Quartett spielen und auch Bastelangebote rund ums Holz wahrnehmen.

Seit Jahren engagiert sich der Naturpark Neckartal-Odenwald für Produkte aus der Region, ihre Vermarktung und die Stärkung der Landwirte, Produzenten und Anbieter im Naturparkgebiet. Die Stadt Weinheim veranstaltet den Naturparkmarkt in Kooperation mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald.

Die Naturparkmärkte werden durch die EU, das Land Baden-Württemberg und die Lotterie "Glücksspirale" gefördert. Der Markt in Weinheim ist der dritte Naturparkmarkt von insgesamt fünf Märkten im Jahr 2019 im Naturpark Neckartal-Odenwald.