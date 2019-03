Rosa eingezeichnet sieht man hier den möglichen Verlauf des Mountainbike-Streckennetzes in und um Hirschberg. Plan: Böregio/Naturpark Neckartal-Odendwald/RNZ-Repro

Von Annette Steininger

Hirschberg. Was lange währt, könnte endlich gut werden: Schon seit Jahren träumen die Mountainbiker davon, dass auch Hirschberg Teil des Mountainbike-Streckennetzes wird. Und das könnte nun Realität werden, denn der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 26. März, um 18.30 Uhr, im Rathaus, unter anderem darüber entscheiden, ob Leutershausen und Großsachsen ins schon bestehende Netz einbezogen werden.

Bereits 2006 hatte es einen Schulterschluss der Kommunen unter dem Dach des Naturparks Neckartal-Odenwald gegeben, das heute von Laudenbach bis Heidelberg reicht. Doch Hirschberg, Schriesheim und Dossenheim lehnten damals ab. Im Jahr 2013 wurde schließlich das Bergstraßen-Mountainbike-Streckennetz eingeweiht.

Dem Naturpark gingen nun 2018 die Karten hierfür aus, weshalb er sich entschloss, in einem Zuge auch das Konzept zu überarbeiten. Und aus Hirschberg meldete sich unter anderem Markus Kunkel, der Vorsitzende des Odenwald-Bike-Marathon-Vereins, zu Wort - mit dem Wunsch, dass Hirschberg nun doch aufgenommen werden soll. Dies tat er auch gegenüber der Presse kund, die er und zwei Mitstreiter im November zum Gespräch einluden.

Auch in der Gemeinde tat sich etwas: Eine erste Entwurfsplanung, für die der Naturpark die Agentur Böregio beauftragt hatte, wurde in der nicht-öffentlichen Sitzung des land- und forstwirtschaftlichen Ausschusses vorgestellt. Laut der aktuellen Sitzungsvorlage der Verwaltung hätten einige Abschnitte hierbei zum Beispiel mit Blick auf "forstliche Belange", aus Jäger-Sicht oder wegen Bedürfnissen anderer Wald-Nutzer kritisch gesehen werden können. Daher wurde die Planung auf Wunsch des Ausschusses noch mal überarbeitet.

"Die Verwaltung freut sich, ein mit dem Planer, dem Naturpark und dem Forst abgestimmtes Wegenetz, das die differierenden Interessen ausgewogen berücksichtigt, präsentieren zu können", heißt es in der Sitzungsvorlage. Nach der neuen Planung würden nun keine Strecken auf Wegen mit weniger als zwei Metern Breite ausgewiesen.

Das enttäuscht nun Kunkel: "Das Mountainbike-Erlebnis findet eher auf schmaleren Wegen statt", erläutert er der RNZ. Auch weitere Veränderungen hat es gegenüber der ersten Planung gegeben: Durch die Herausnahme von zwei "problematischen Wegen" hätte die Einwirkungen auf die Wildpopulation deutlich minimiert werden können, so die Verwaltung.

Wenn sie endlich "einen Knopf dran machen kann", das würde auch Naturpark-Geschäftsführerin Cordula Samuleit freuen. Die Zeit drängt etwas, denn schließlich müssen Fördergeld-Anträge gestellt werden. Die Netto-Kosten für die Konzepterarbeitung belaufen sich auf rund 13.000 Euro, Anträge über 8000 Euro sollen bei Land und Glücksspirale gestellt werden. Den Rest tragen die Kommunen.

Später kommen noch die Kosten für die Schilder hinzu. Ziel der Wegeausweisung ist es laut Samuleit vor allem, dass die Mountainbiker bedenkenlos die Strecke fahren können und Begegnungsverkehr - im Sinne von beiden Seiten - so gering wie möglich gehalten wird. Ihre Wunschvorstellung für eine Einweihung des Netzes in Hirschberg wäre "nächstes Frühjahr".

Auch OBM-Vorsitzender Kunkel freut sich prinzipiell, dass sich etwas tut. In dieser Form aber - mit den breiten Wegen - nicht. "Besser kein Netz als ein schlechtes", findet er.