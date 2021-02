Hirschberg-Leutershausen. (ans) Kaum einer kannte ihn nicht in Hirschberg, den RNZ-Reporter, stets mit Stift und Kamera auf Sport- und Vereinsveranstaltungen unterwegs: Werner Hildebrand. Am Freitag ist der Mitarbeiter, der 23 Jahre für den Lokal- und Sportteil schrieb, nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 76 Jahre alt.

Sport begleitete ihn seit seinem sechsten Lebensjahr – und ohne ihn konnte er sich sein Leben nicht vorstellen. Vor allem der Jugendsport hatte es ihm schon früh angetan: So war er zweimal Jugendleiter und Trainer bei der Sportgemeinde Leutershausen (SGL), gründete 1965 mit einer Gruppe Mädchen die erste Handball-Mädchenmannschaft und holte mit der männlichen A-Jugend die erste Süddeutsche Feldhandball-Meisterschaft 1967 nach Leutershausen. Beim Fußballverein 1922 Leutershausen trainierte er einige Jugendmannschaften und gewann mit der A-Jugend die Meisterschaft, besiegte unter anderem den SV Waldhof und den VfR Mannheim.

In seiner Jugend spielte Hildebrand Handball in der Kreisauswahl, der badischen und süddeutschen Auswahl. Er kam 1963 zur SGL, wo er einige Jahre Teil der Bundesligamannschaft war. Man sieht: Sport spielte eine wesentliche Rolle in seinem Leben.

Gerne schrieb er auch über die Sportgeschichte in Hirschberg und mahnte in der Redaktion mit einem Augenzwinkern an, die Artikel auch nicht zu lange stehen zu lassen. Überhaupt hörte man ihn oft lachen, er scheute sich aber auch nicht davor, seine Meinung zu sagen.

Auch als Pädagoge war er anerkannt. Der gelernte Elektromechaniker studierte bei Professor Richard Möll in Karlsruhe Sport und am Fachseminar und Fachinstitut der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe außerdem noch Technik/Werken als zweites Unterrichtsfach. Er war einer der Quereinsteiger in den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg. Insgesamt 37 Jahre unterrichtete er als Fachlehrer an Weinheimer Hauptschulen die Fächer Technik/Werken und Sport, ging dann aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand.

Zuvor war er noch fünf Jahre Schulsportbeauftragter am Oberschulamt Karlsruhe für den Handballkreis Mannheim. Mit der einzigen Hauptschule im Jahr 2002 war er beim Landesfinale "Jugend trainiert für Olympia" in Stuttgart vertreten, gewann sogar gegen die Favoriten der Gymnasien und Realschulen. Die SGL verlieh ihm aufgrund seiner großen Verdienste die Silberne und Goldene Ehrennadel sowie zweimal die Verdienstmedaille. Beim Laufsportverein war Werner Hildebrand Gründungsmitglied und besaß die Goldene Ehrennadel. Der Rhein-Neckar-Kreis verlieh ihm für 30 Jahre Prüfertätigkeit für das Sportabzeichen die Silberne Ehrennadel. Vom Badischen Handball-Verband wurde er mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Zudem war Hildebrand Gründungsmitglied bei "Hirschberg hilft".

Regelmäßig besuchte er das Fitnessstudio, war mit seiner Frau bei den Frühschwimmern am Heddesheimer Badesee anzutreffen und bei der Boulegruppe des Laufsportvereins aktiv, die er mitgegründet hatte. Seine Enkel waren sein ganzer Stolz, und er liebte die Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff Aida sowie seinen Garten. Nun hat er seine letzte Reise angetreten. Die RNZ trauert um ihren geschätzten Mitarbeiter.