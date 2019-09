Von Tillmann Bauer

Hirschberg-Leutershausen. Eigentlich war Gianluca Pauli einfach nur faul. Als es während seiner Schulzeit am Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium darum ging, welche Fächer er auf dem Weg zum Abitur belegen sollte und noch ein Puzzlestück fehlte, tat er das, was viele Leute als clever bezeichnen würden. "Ich habe mir alle Optionen mal durchgeschaut und kam zu der Erkenntnis, dass es nur eine Möglichkeit gibt, bei der man keine Klausuren schreiben muss – der Chor."

Zum Verständnis: Pauli hatte bisher mit Musik eigentlich nur so viel am Hut, als dass er sich die Kopfhörer in die Ohren steckte und – wie das Jugendliche eben so machen – auf dem Weg zur Schule den neusten Charthits lauschte. Paulis Plan sah es also vor, sich in die letzte Reihe zu stellen, den Mund ein bisschen zu bewegen, etwas mitzuträllern und den Proberaum wieder unauffällig wie eine Gazelle zu verlassen.

Musikalisches Hirschberg - Teil 8: Gianluca Pauli Kamera: Tillmann Bauer / Produktion: Anna Manceron

Falsch gedacht, Gianluca Pauli hatte sich geschnitten. Dass er aber schon beim ersten Zusammentreffen einzeln vorsingen musste – damit hatte er wirklich nicht gerechnet.

Aber Gianluca Pauli, 26, wäre nicht Gianluca Pauli, wenn er sich dieser Herausforderung nicht gestellt hätte. Spontan schlug der Heddesheimer vor, den französischen Super-Hit "Alors on danse" vorzurappen. Und das knallte: "Mein Lehrer, die Mitschüler – alle fanden es irgendwie gut und wollten mehr hören. Von diesem Moment war ich an jeder Schul-Feier fest eingeplant."

Kein Wunder, dass Pauli, der sich mehr als ein Entertainer als ein Sänger sieht, wenig später eine mit über 1000 Leuten besetzte Heidelberger Heiliggeistkirche füllte und sogar im Mannheimer Planetarium bei einer Veranstaltung "I believe I can fly" sang. Er sagt: "Die Leute haben das irgendwie extrem gefeiert. Dadurch hat es dann auch echt Spaß gemacht." Aus der Nummer kam er bis heute nicht mehr raus.

So war es auch keine große Überraschung, dass der Maklerbetreuer schon bald bei der Sportgemeinde Leutershausen (SGL), bei der er seit einem Jahr in der Dritten Handball-Liga auf Linksaußen wirbelt, auf sein Talent angesprochen wurde. "Jeder Neuzugang muss beim Fanclub-Fest vorsingen, das ist schon Tradition", verrät er. Ja, seine Unterhaltungskünste gefielen auch – welch Wunder – dem Fanclub. Also schlugen sie vor, er könne doch beim letzten Heimspiel der Saison auftreten. Pauli habe, so sagt er, eigentlich gehofft, dass die Leute dieses Versprechen im Laufe der Zeit vergessen würden. Er irrte.

Als also die letzte Begegnung in der Heinrich-Beck-Halle gespielt war, fieberten die Zuschauer bereits auf den Moment hin, in dem Pauli mit seinen verharzten Händen zum Mikrofon griff. "Es war ein gelungener Abschluss. Wir wollten den Fans und Sponsoren für die Unterstützung etwas zurückgeben", sagt er. Es gehe nicht primär um den Gesang, dass dieser auch mal schief sei, wisse er selbst: "Ich will einfach, dass sich die Leute unterhalten fühlen und Spaß dabei haben."

Das Ziel wurde übertroffen: Das Feedback war überwältigend, andere Handballvereine schrieben Pauli aus Spaß bei Instagram an, ob man ihn denn buchen könne. Und es kam noch besser: Für die Mannschaftskasse sammelte man bei der Aktion über 700 Euro ein. Pauli lacht: "Das konnten wir für die Abschlussfahrt natürlich gut gebrauchen."