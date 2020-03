Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Ein Hauch der 1960er Jahre wehte am Freitag durch das Leutershausener Olympia-Kino. Das lag nicht nur an dem gezeigten Film "Le Mans 66", sondern auch an den kredenzten Getränken. "Ausnahmsweise gibt es heute Cola und Fanta im Glas", erläuterte die stellvertretende Vorsitzende des Kino-Förderkreises, Renate Keppler-Götz. Neben Cola, in der für dieses Getränk so typischen bauchigen Glasflasche, wurde Bier in Flaschen mit Bügelverschluss verkauft, und als Snack zu den Getränken im Stil der 1960er Jahre durfte Popcorn natürlich nicht fehlen.

Eine weitere Besonderheit des Abends war die Kooperation mit dem Oldtimerclub Leutershausen. "Der Vorsitzende des Oldtimerclubs, Klaus Peekel, war sofort bereit, mit seinen Männern und Frauen einen ersten Preis zu stiften", berichtete Keppler-Götz den Zuschauern im voll besetzten Kinosaal und fuhr fort: "Für uns ist das eine Win-win-Situation, wenn wir Vereine oder Organisationen aus Hirschberg für eine Veranstaltung gewinnen können."

Peekel erläuterte den ausgelobten Gewinn: "Wir nehmen zwei Personen bei unserer traditionellen Ausfahrt am Vatertag mit." Von 10 bis etwa 16 Uhr geht es dann an Christi Himmelfahrt in einem der Oldtimer der Vereinsmitglieder in die Pfalz oder den Odenwald. Wo die Ausfahrt genau hinführen wird, steht allerdings noch nicht fest, genauso wenig, in welchem Oldtimer der Gewinner mitfahren darf. Als weitere Preise gab es Ehrenkarten und eine Flasche "Schriesecco" zu gewinnen.

Rasch waren die drei Gewinner anhand der Kinokartennummern ermittelt und schon dröhnte Motorensound durch den Kinosaal. Denn wie der Filmtitel verspricht, geht es um Rennwagen und das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans. In den 1960er Jahren war der Rennwagensport noch nicht von Computern geprägt wie heutzutage. Da wurde noch richtig per Hand geschaltet, um einen anderen Gang einzulegen, statt nur einen Knopf zu drücken. Aber auch der Schutz der Fahrer wurde noch vernachlässigt, wie sich an den Helmen zeigt. Und manchmal kam auch der Hammer zum Einsatz, wenn etwa eine Autotür partout nicht zugehen wollte.

Der Film beruht auf wahren Begebenheiten rund um die Konkurrenz von Ferrari und Ford in den 1960er Jahren im Rennsport. Um seine Autos besser verkaufen zu können, suchte Henry Ford II. Erfolge im Rennsport und wollte die Vorherrschaft von Ferrari brechen. Die "Scuderia" selbst befand sich zu dieser Zeit in einer finanziellen Krise – Ford machte ein Übernahmeangebot. Doch Enzo Ferrari war davon gar nicht begeistert und ließ Henry Ford II. zumindest im Film mitteilen: "Er ist nicht Henry Ford, er ist Henry Ford II."

Es ist aber nicht nur die Geschichte der beiden Automobilhersteller. Um ein Siegerauto zu bauen, engagierte Ford den ehemaligen Rennfahrer und Sportwagenkonstrukteur Caroll Shelby. Der zusammen mit seinem Freund und Rennfahrer Ken Miles den Ford GT 40 zu einem richtig schnellen Rennwagen machte.

So gewann Miles im Jahr 1966 die wichtigen Rennen in Sebring und Daytona. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans lag er ebenfalls klar in Führung vor zwei weiteren Ford GT 40. Henry Ford II. wünschte sich, dass seine Fahrzeuge gemeinsam über die Ziellinie fahren. Ein Ansinnen, in das der als schwierig geltende Miles nach einigen Widerständen einwilligte, da er davon ausging, dass er damit gemeinsam mit seinen Markenkollegen den Sieg erringt.

Doch dem war nicht so. Denn die Rennleitung erklärte seinen Markenkollegen zum Sieger, da dieser von weiter hinten gestartet war und somit 40 Meter mehr innerhalb der 24 Stunden zurückgelegt hatte.

Der Film endet nach rund zweieinhalb Stunden Automobilgeschichte tragisch: Ken Miles verunglückte bei einem Rennwagentest nur wenige Wochen später tödlich.