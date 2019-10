Von Silke Beckmann und Maren Wagner

Ladenburg. Es gibt Nachrichten, die stutzen lassen. Vergangene Woche haben die baden-württembergische Architektenkammer und das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises 19 Gebäude von Weinheim über Bammental bis Sinsheim gekürt, die für beispielhaftes Bauen im Kreis stehen sollen. Darunter ist die Martinsschule in Ladenburg. In der Begründung der Jury heißt es unter anderem: "Es ist meisterhaft gelungen, den mehrfach schwerstbehinderten Kindern ein adäquates Schulgebäude zur Verfügung zu stellen mit Räumen zum Lernen, Werken und Leben." Wie passt diese Einschätzung zu den Problemen, die der heiße Sommer an der Schule brachte?

Über 200 Schüler besuchen das Stammhaus, viele von ihnen haben komplexe Behinderungen. Diese Kinder sind der Hitze schutzlos ausgeliefert, weil sie nicht aus eigener Kraft Kleidung ausziehen oder in den Schatten gehen können. Einige haben Epilepsie, auf sie müssen die Mitarbeiter der Schule bei extremen Temperaturen besonders achten. All das war an der Martinsschule in diesem Sommer aber kaum möglich. Das Gebäude habe keine Klimaanlage, es fehle ein ausgeklügeltes Belüftungssystem, im Außenbereich gebe es so gut wie keinen Schatten - so schilderte es Schulleiter Steffen Funk kurz vor dem Ende der Sommerferien der RNZ.

Schulträger der Martinsschule ist das Amt für Schulen, Kultur und Sport des Rhein-Neckar-Kreises, dessen Landratsamt Teil der Jury war, die das Gebäude vor kurzem beim Auszeichnungsverfahren "Beispielhaftes Bauen Rhein-Neckar-Kreis 2009-2019" gewürdigt hat.

Ob die Schwierigkeiten an der Schule bei den Jury-Beratungen berücksichtigt wurden, bleibt offen. Das Landratsamt äußerte sich zu dieser Frage nicht. Dabei wurde erkannt, dass etwas geschehen muss. Mitte Oktober habe mit vielen Beteiligten, darunter Schulleitung und Pflegedienstleitung, ein Gespräch vor Ort stattgefunden. "Die extreme Hitze im Sommer 2019 hat gezeigt, dass wir als Verantwortliche für die Martinsschule Ladenburg am Klima nacharbeiten müssen", teilte Silke Hartmann, Pressesprecherin des Landratsamts, mit. Schulleiter Funk sagt: "Die Notwendigkeit wurde gesehen." Es sei eine ganze Liste von Punkten besprochen worden, die aus Sicht der Schule in den Blick genommen werden sollten.

Die Martinsschule wurde 2010 eingeweiht und nach modernsten Maßstäben errichtet. Im technischen Sinne sei damals bereits alles Notwendige angelegt worden, sagt Funk, aber nach rund zehn Jahren müsse optimiert werden: "Da ist noch Luft nach oben."

Das bestätigt Silke Hartmann: "Das Schulgebäude und das Freigelände sind zwar auf einem aktuellen technischen Stand, in besonders heißen Sommertagen können jedoch einige wenige Maßnahmen die Situation dort deutlich verbessern."

Eine Vollklimatisierung der Räume steht nach wie vor nicht zur Debatte, aber das hatte Schulleiter Funk auch nicht erwartet. Ihm war vielmehr daran gelegen, "bestehende Möglichkeiten umfänglich auszuschöpfen und zu optimieren". Das soll nun geschehen.

Im Gebäude sollen laut Hartmann an einigen Fenstern die Jalousien erweitert werden. An den Fluchttüren sind aus Sicherheitsgründen keine Jalousien möglich, dort soll stattdessen eine spezielle Wärmeschutzfolie angebracht werden. Die Mitarbeiter an der Schule sollen zudem mit der vorhandenen Technik, den Bedienelementen und deren Sonderfunktionen vertraut gemacht werden. Auch im Außenbereich soll nachgebessert werden. Dort spenden nur vereinzelte Sonnensegel und eine eher überschaubare Anzahl von Bäumen Schatten. Laut Hartmann wurde im Innenhof mittlerweile ein Baum gepflanzt. Spielgeräte wie eine Rutsche und eine Vogelnestschaukel stehen derzeit im Sommer in der prallen Sonne. Sie sollen in den Schatten umgestellt werden, der vom Gebäude geworfen wird.

Wünschenswert sei, sagt Schulleiter Funk, dass die vereinbarten Punkte spätestens zum kommenden Sommer umgesetzt werden. Er ist diesbezüglich zuversichtlich: "Es sieht gut aus". Mit dieser Einschätzung könnte er richtig liegen, denn Hartmann sagt, die Veränderungen sollen "zeitnah" erfolgen: "Damit es sich im kommenden Sommer in der Martinsschule gut aushalten lässt."