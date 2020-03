In der Weinheimer Peterskirche wird am Sonntag ein Gottesdienst vor leeren Bänken und ohne Chöre gefeiert. Trotzdem können so viele Menschen dabei sein wie selten zuvor: vor dem Rechner oder dem Fernseher. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Pfarrerin Ute Haizmann hat eine dringende Bitte: Neugierige sollten weder im Vorfeld noch im Verlauf des Internet- und Fernsehgottesdienstes am Sonntag, 22. März, zur Peterskirche kommen. Nachdem das Land das öffentliche Leben weiter eingeschränkt hat, wäre dies für die ohnehin sehr kurzfristig anberaumte Übertragung kontraproduktiv. Der Gottesdienst selbst findet ohne Gemeinde statt. Die sitzt am Rechner oder vor dem Fernseher. Das Tor in den Innenhof der Kirche wird ohnehin geschlossen sein.

Die Beteiligten hoffen auf ein gutes Gelingen. "Wir geben unser Bestes", versichert Ulli Naefken, Multimediaexperte beim Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe und Mitglied im Ältestenkreis in der Evangelischen Gemeinde an der Peterskirche. Die Vorbereitungen auf den ZDF-Fernsehgottesdienst Anfang 2017 hätten alles in allem ein Jahr in Anspruch genommen, so Naefken. Dieses Mal ging es Schlag auf Schlag. Dass es einen Live-Gottesdienst gibt, sei erst am Mittwoch klar gewesen, sagt er. Nachdem die Behörden die Einschränkungen des gesellschaftlichen Miteinanders auch auf Religionsgemeinschaften ausweiten mussten, dachte die Evangelische Kirche Baden intensiv über Streamingangebote nach. "Gesucht wurde eine Kirche, die so weiträumig ist, dass die Protagonisten den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten können", so Pfarrerin Haizmann. Er habe den Finger gehoben, auch weil die Kirche in Weinheim auf vertraute Strukturen zurückgreifen kann, so Naefken.

Eine weitere Entscheidung fiel am Donnerstag. Die Zuständigen des Südwestrundfunks (SWR) entschieden, diesen Gottesdienst im Fernsehen zu senden. Dies ist auch der Grund dafür, dass sich der Beginn um eine Viertelstunde nach hinten verschoben hat: auf 10.15 Uhr. Die Evangelische Kirche will keine Konkurrenz aufbauen zu dem ZDF-Fernsehgottesdienst, der von 9.30 Uhr an übertragen wird: aus der katholischen Hospitalkirche St. Joseph in Bensheim.

Die inhaltliche Verantwortung für den Weinheimer Gottesdienst übernimmt Traugott Schächtele, einer von zwei Prälaten der Evangelischen Landeskirche Baden. Er gestaltet Predigt und Liturgie. Pfarrer Wolf-Dieter Steinmann steht der Gemeinschaft als Experte für das Thema Rundfunkarbeit zur Seite. Und Ältestenrat Naefke bringt sein Wissen zum Thema Rechteverwertung ein, etwa im Hinblick auf die musikalische Begleitung. Sein Arbeitsbereich sei sehr facettenreich, sagt er. Aber derzeit würden ihm kaum Steine in den Weg gelegt: "Egal, wo man fragt: Die Leute sind dafür, dass wir das machen." Dennoch betont er, dass sich jeder an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts hält. Und tatsächlich: Am Freitagabend kam die offizielle Mitteilung, dass der Gottesdienst stattfinden kann.

An der Orgel wird Kantor Simon Langenbach Platz nehmen. Seine Frau Anne-Christine singt die Texte der Kirchenlieder. Ob die Sopranistin von Prälat Schächtele oder Pfarrerin Haizmann begleitet wird, sei noch ebenso offen wie die Frage, ob noch ein zweiter Musiker hinzukommt, so die Pfarrerin. Als sicher gilt, dass es unter anderem bei den Gebeten jeweils mehrere Sprecher gibt. "Es ist bei Übertragungen üblich, dass nicht nur eine Stimme zu hören ist", so Haizmann. Bisher liefen die Vorbereitungen über Mails und eine Telefonkonferenz. Geprobt wird am Samstag.

Info: Der Gottesdienst wird von 10.15 bis 11 Uhr live im SWR-Fernsehen übertragen, aber auch im Internet unter www.ekiba.de und über www. peterskirche-weinheim.de.