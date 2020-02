Hirschberg-Leutershausen. (ans) Der Präsident der katholischen Gemeindefastnacht, Franz Götz, übergibt sein Amt nach 23 Jahren an Simon Kolb, der seit Jahren als "Poschde Lui" in der Bütt steht und die "Heisemer Fastnacht" bestens kennt. Das teilte der noch amtierende Präsident selbst mit.

Franz Götz hört nach 23 Jahren auf. Fotos: Kreutzer/Brand

"Die Fastnacht braucht eine Zukunft in den nächsten Jahren, und so haben sich der scheidende und der kommende Präsident zusammengesetzt und überlegt, wie es weitergehen kann", sagt Götz. Künftig wollen er und Simon Kolb eng für die Fastnacht zusammenarbeiten, sodass es noch lange heißen kann "Hause Ahoi". Im Rahmen der Prunksitzung, am Samstag, 22. Februar, im Gemeindezentrum von St. Martin , findet die Einführung des neuen Präsidenten und damit der Wechsel statt.

Mit etwas Wehmut gibt Götz das Amt ab: "Aber die Vernunft sagt, da gibt es jemanden, der das jetzt gerne machen würde, und bei Simon Kolb kann ich es mir sehr gut vorstellen; ich wüsste auch keinen anderen", sagt der scheidende Fastnachtspräsident auf RNZ-Anfrage.

Sein Vorgänger bei den Pfadfindern, als Götz Vorstand wurde, sagte damals zu ihm: "Man muss ein Ehrenamt dann aufgeben ,wenn es noch etwas weh tut." Und der Fastnachtspräsident glaubt: "Da hat er recht." Es tue schon etwas weh, dieser freiwillige Rückzug. "Aber wir machen das ja zusammen weiter; er als Präsident und ich dann als Ehrenpräsident Franz I." Außerdem gehe er ja noch mit der Quetschkommode in die Bütt.