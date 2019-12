Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Das Organisationsteam um Günther Wagner hat von den schönsten Plakat-Motiven des Männergesangsvereins (MGV) 1884 Leutershausen einen Jahreskalender fertigen lassen. Es ist ein facettenreicher Spaziergang durch die vielerlei Aktivitäten des MGV geworden. Mit originellen Foto-Shootings und Sprüchen versehen blickt der Kalender auf die Aktionen der letzten beiden Jahre zurück. Diese sehenswerten Seiten in exklusivem Fotodruck zeigen auch tolle Perspektiven, die bei der MGV-Werbekampagne entstanden sind.

Vor zwei Jahren hat der der MGV 1884 begonnen, seine Außendarstellung total umzukrempeln. Daraus resultierte eine Werbekampagne, die es in sich hatte. Zunächst veränderte der Chor sein Outfit, indem er sich eine einheitliche Kleidung mit Hosen, Westen, Hosenträgern und Schiebermützen zulegte. Man setzte hierbei auf ein farblich abgestimmtes Outfit, wie es zu Zeiten der "Comedian Harmonists" getragen wurde. Dazu gab es ein Fotoshooting im Carl-Benz-Museum Ladenburg. Hier entstanden die ersten Bilder für eine Werbekampagne des Vereins. Mit wechselnden Themen und Werbesprüchen wurden sie in großen Wechselrahmen in Leutershausen ausgehängt.

Gesanglich hielt sich der MGV an Liedgut, das in der Zeit von 1920 bis 1980 gesungen wurde, und präsentierte dieses bei einem Event im Olympia-Kino, zu dem nur Männer eingeladen waren. Und das kam an. Der MGV wollte vor allem eins vermitteln: dass es mit dem gemeinsamen Singen im Chor immer noch ein wunderbares Freizeitvergnügen gibt.

Schließlich war diese Aktion auch damit begründet, dass man der Überalterung des Männergesangvereins, bei dem es bereits "fünf vor Zwölf" stand, entgegenwirken wollte. Nach und nach entstanden weitere originelle Werbeplakate; es gab Gesangsaktionen unter der Leitung von Michael Kuhn, die nicht nur die Sängerwelt aufhorchen ließen. Die Bildung eines Projektchors war mit ein Schritt in die richtige Richtung.

Rund 20 neue Sänger fanden den Weg zum MGV 1884. Im Sommer 2019 bot der Verein mit einem Open-Air-Konzert, in Zusammenarbeit mit der "Neuen Philharmonie Frankfurt" und weiteren Künstlern, im Schlosshof des Grafen von Wiser ein fulminantes musikalisches Event. Rund 1000 Besucher waren von dieser Veranstaltung begeistert.

Von den Projektsängern sind fast alle geblieben. Nach dieser Veranstaltung und der zweijährigen Plakatwerbung kamen erneut neue Sänger hinzu.

Info: Für zehn Euro ist der MGV-Jahreskalender 2020 erhältlich bei: Café Erdmann, Friseur-Salon Fisch und bei Günther Wagner, Tel. 0 62 01/ 5 71 58, sowie dienstagabends im Vereinslokal "Zum Löwen".