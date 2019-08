"Seit etwa 200 Jahren wurde kaum etwas an der Mauer gemacht, die Steine sind locker, das wird gefährlich", sagt Michael Penk, der Vorsitzende des Stiftungsausschusses. Foto: Dorn

Von Katharina Schröder

Hirschberg-Leutershausen. Die Stützmauer der katholischen Kirche in Leutershausen wird bald saniert. Am Montag in zwei Wochen sollen die Arbeiten beginnen. Das knapp 315.000 Euro teure Projekt wird voraussichtlich zwei bis drei Monate dauern und wird vom Förderprogramm für Denkmalpflege des Landes Baden-Württemberg mit 20.370 Euro unterstützt. Einen weiteren Zuschuss gibt es von der Pfälzer katholischen Kirchenschaffnei, den Rest der Kosten trägt die Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg selbst.

Die Sanierung der Stützmauer sei dringend notwendig, sagt Michael Penk, der Vorsitzende des Stiftungsausschusses. "Seit etwa 200 Jahren wurde kaum etwas an der Mauer gemacht, die Steine sind locker, das wird gefährlich."

"Wir können nicht einfach neue Steine verwenden"

Es gebe vor allem zwei große Probleme mit der Mauer: Steine seien locker und Fugen und Mauerkrone müssten saniert werden, und die Standfestigkeit der Mauer sei nicht mehr gewährleistet. "Es droht ein Grundbruch", erklärt Penk.

Bei einem Grundbruch rutscht der Untergrund der Mauer weg. Wird zu viel dieses Untergrunds weggeschwemmt, bricht eine Mauer schließlich zusammen. "Das rettet man mit einem sogenannten Ballast", sagt Penk. "Man errichtet also eine kleinere Mauer vor der eigentlichen und füllt so den Zwischenraum." Der Vorsitzende des Stiftungssausschusses geht nicht davon aus, dass diese Arbeiten der Optik der Mauer schaden. "Es könnte hinterher sogar besser aussehen als vorher", sagt Penk.

Hauptsächlich stehe jedoch die Sicherheit im Vordergrund. "Solche alten Mauern können einstürzen, da wäre man schnell bei Millionenschäden", warnt Penk. "Wir haben keine Wahl, wir sind verpflichtet zu sanieren, die Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein." Eine Schwierigkeit bei der Sanierung der lockeren Steine und der Mauerkrone liege im Denkmalschutz. "Wir können nicht einfach neue Steine verwenden", erklärt Penk. "Wir müssen dieselben Steine nehmen, sanieren und an derselben Stelle auch wieder einsetzen."

Neben der Hauptaufgabe der Mauersanierung seien auch mehrere kleinere Nebenarbeiten geplant. Diese würden teilweise auf dem Nachbargrundstück vorgenommen. Damit in Zukunft von dort nicht mehr so viel Wasser in das Mauerwerk fließt, soll unter anderem eine Drainage auf dem Nachbargrundstück gebaut werden.

Die Zufahrt zu den Parkplätzen an der Kirche kann während der Baumaßnahmen beeinträchtigt werden. "Wir werden versuchen, die Parkmöglichkeiten so wenig wie möglich einzuschränken", sagt Stiftungsausschuss-Vorsitzender Penk. "Aber wir müssen die Arbeiter auch ihre Arbeit machen lassen."