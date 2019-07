Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Die Ladenburger Literaturtage sind für mich ein bisschen wie Weihnachten im Hochsommer", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. Oder, um den Gedanken aufzugreifen, wie ein Adventskalender mit vielen Überraschungen, die sich hinter den Türchen verbergen. In diesem Fall, geballt an drei Tagen, an zahlreichen besonderen Orten, also "vielerorts", wie das hochkarätige und auch diesmal wieder ausnehmend gut besuchte Festival seit 2017 heißt.

Die Eröffnung erfolgte innerhalb der Kulisse des Jesuitenhofs mit seiner langen Geschichte, wo 150 Plätze rasch besetzt waren. Auftakt zu einer spannenden literarischen Reise mit Büchern, "von denen wir dachten, dass sie Sie interessieren, zum Nachdenken anregen, aus den Angeln heben", wie Carolin Callies, Sprecherin des organisierenden Arbeitskreises, ankündigte. Gemeinsam mit Kristin Wolz moderierte sie den letztlich und wie gewünscht polarisierenden Abend.

An dem zunächst Feridun Zaimoglu im Mittelpunkt stand, der aus seinem neuen Roman "Die Geschichte der Frau" las und mit seiner poetischen Kraft und samt-rauen Stimme einen regelrecht fesselnden Sog entwickelte. Der Autor, der "türkischer Herkunft und sehr deutsch" ist, sich einer "sehr üppigen Sprache" bedient und mit seinen zehn Frauen "durch dreieinhalb Jahrtausende saust", wie Kristin Wolz zusammenfasste, äußerte aber auch klipp und klar, dass in der Literatur Harmonie Gift sei.

Von Carolin Callies auf Buchkritiken angesprochen, konstatierte Zaimoglu: "Die Kritiker hassen mich, und ich hasse zurück." Mit "feuilletonistischem Pipifax" könne er nichts anfangen: "Wenn Literaturkritiker einem Literaten die literarische Sprache zum Vorwurf machen, dann haben die doch einen Schaden." Zaimoglu, der in der Unterhaltung so wunderbare Wörter wie "kniefieselig" benutzte, freute sich am Ende sichtlich über den zum Dank von den Moderatorinnen überreichten Gartenzwerg als Ergänzung zu seiner 150 männliche Exemplare umfassenden Sammlung.

María Cecilia Barbetta las im Automuseum Dr. Carl Benz aus "Nachtleuchten". Foto: Beckmann

Fiston Mwanza Mujila muss man erlebt haben. Der kongolesische Vielschreiber, der als Dozent an der Universität Graz unterrichtet und sechs Sprachen beherrscht, sorgte zunächst für allgemeine Verblüffung: ein unvermittelt startendes mehrminütiges Lachen, auf das laut hervorgestoßene, sich mehrfach wiederholende Worte folgten, die sich sukzessive zu Sätzen formten, langsam eintakteten, einen Rhythmus entwickelten.

In "Tram 83", in Österreich und Deutschland und damit aus der Distanz geschrieben, thematisiert er postkoloniale Gewalt im Kongo und harte Arbeit in den Minen. Im nachfolgenden anregenden Gespräch mit Carolin Callies sprudelten die Worte, gab Mujila gestenreich und sympathisch viel Persönliches preis. Sein Eingeständnis, "ehrlich gesagt sehr schüchtern" zu sein, sorgt für Lacher. Ganz unterschiedlich fielen die Reaktionen auf die ungewöhnliche Lesung des Autors aus, der auf der Bühne stets versuchte, "alles zu geben". Völlig fasziniert die einen, während mancher frühzeitig seinen Platz verließ."Wir wussten, dass wir den Leuten auch etwas mit auf den Weg geben wollen", ergänzte Callies nach der "rundum gelungenen" Eröffnung, während Altbürgermeister Rainer Ziegler noch einmal betonte, keinesfalls "Schönwetter-Literatur" präsentieren zu wollen. Es gebe kritische Stimmen, und das sei "gut so".

"Ich fand’s toll", sagte dazu rückblickend Iris Gecse am nächsten Morgen, auf dem Weg zum nächsten Literaturereignis, und staunte angesichts des vom BUND gepflegten Gartens am Kavaliershäuschen am Waldpark: "Hier war ich noch nie - das ist ja zauberhaft." Denn auch die Örtlichkeiten gehören mit zu den Besonderheiten der Veranstaltung. Deren Auswahl "passt immer wieder auch zu den Texten", lobte Gecse. Und ergänzte: "Ich finde, die kriegen das ganz toll hin." Hier im lauschigen Grün, wo Thomas Nestler, Inhaber der Buchhandlung am Rathaus, erneut einen Büchertisch aufgebaut hatte und "voller Begeisterung" von einer "runden Sache" sprach, las Sylvie Schenk aus ihrem Werk "Eine gewöhnliche Familie". Begleitet wurde sie von Saxofonist Heribert Leuchter mit eigens komponierten Stücken.

Schlag auf Schlag reihten sich zwei Tage lang die Ereignisse aneinander: ein geballtes Kulturfeuerwerk aus Prosa, Lyrik, Fotografie und Musik. Und gepaart mit netten Aufmerksamkeiten: Während die BUND-Mitglieder etwa zu Kaffee und Kuchen einluden, begrüßte Annette Weber-Wermke die Gäste im Automuseum Dr. Carl Benz mit einem Glas Sekt. Hier war kurzfristig María Cecilia Barbetta eingesprungen. "Mehr als Ersatz", bilanziert Ziegler nach der eindrucksvollen Lesung der in Buenos Aires geborenen und seit über zwanzig Jahren in Berlin heimischen Autorin. Ihr Mitte der 70er Jahre angesiedelten Roman "Nachtleuchten" erzählt aus drei Perspektiven vom Vorabend eines politischen Umsturzes.

Fiston Mwanza Mujila sorgte mit seinem Auftritt für Gesprächsstoff. Foto: Beckmann

Viel Spaß hatten insbesondere die jüngsten Gäste bei der Familienlesung mit Sybille Hein, begleitet von Schlagzeuger Muhammad Ra’fat, die in einem der in die Literaturtage eingebundenen Privatgärten im Kandelbachweg stattfand. Mit der prognostizierten "tollen Performance" hatte Anne Glombitza nicht zu viel versprochen. Hein hatte am Vortag mit "Luca und Ludmilla" bereits eine Schullesung bestritten, ebenso wie Maja Nielsen ("Titanic") und Manja Präkels. Letzter hinterließ mit "Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß", in dem sie vom Aufstieg rechter Gruppen in einer brandenburgischen Kleinstadt zur Zeit der Wende erzählt, bei den Neuntklässlern so tiefen Eindruck, dass die teilweise wiederum ihren Eltern die entsprechende Abendlesung in der "Kiste" ans Herz legten.

"Ich bin so was von begeistert", freute sich Rainer Ziegler in seinem persönlichen Resümee. Die Mischung besonderer Literatur und ebensolcher Orte sei vortrefflich, versicherte er, bevor er eine "künstlerische Melange" in der Martinsschule ankündigte: Hier gehörte die Bühne Lyrikerin Kristin Wolz, deren Gedichte optisch begleitet wurden von Ladenburger Impressionen, am Computer künstlerisch verfremdet von Ehemann Herbert, und musikalisch untermalt von Wolfram Sauer am Klavier. Mut bewiesen vorab die drei Martinsschüler Alex, Kenan und Nina mit ihren Gedichtvorträgen vor Publikum.