Ladenburg. (stu) "Wenn nicht jetzt, wann dann?", brachte es die Sprecherin der Grünen, Jenny Zimmermann, in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch auf den Punkt. Endlich bestünde in Ladenburg die Chance, die Aufenthaltsqualität in der Altstadt zu verbessern. Weil die örtlichen Gastronomen unterstützt werden sollen, wird die Altstadt bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr an den Einfahrtsstellen Neckartor-Platz und Weinheimer Straße gesperrt. Die Neben-Zufahrtsstraßen bleiben aber weiterhin offen.

Ziel sei es, so Bürgermeister Stefan Schmutz, den Gastronomen die Möglichkeit zu geben, ihre Kapazitäten durch die Nutzung der Straßen und Gassen zu erhöhen. Die von den Wirten gewünschte Sperrzeitveränderung von 23 auf 24 Uhr wurde im Verwaltungsvorschlag nicht berücksichtigt. Letzterer hatte bereits im Vorfeld der Sitzung für viele Diskussionen gesorgt. Schmutz erhielt Zustimmung, bekam aber auch Post von besorgten Anwohnern und Einzelhändlern.

Die Interessen des Bundes des Selbstständigen (BDS) formulierte Karl-Otto Kielmeier, der "den Schritt hin zu einer Fußgängerzone" kritisierte. Die Läden in der Altstadt könnten samstags mit dem Auto nicht mehr erreicht werden, meinte der BDS-Vertreter. Dem Argument widersprach Jenny Zimmermann, denn Ortskundige wüssten genau, wie sie die Absperrung umfahren könnten.

Auch einige Anwohner meldeten sich zu Wort. Gerade an der Neunheller-Passage wird befürchtet, dass der Lärmpegel deutlich zunehmen werde. Dieses Argument konnte Steffen Salinger (SPD) nachvollziehen, er gab aber auch zu bedenken, dass in der Altstadt wohnende Menschen eben mit Lärmbeeinträchtigungen rechnen müssten. Für seine Fraktion sei der Verwaltungsvorschlag "eine Versuchsphase", die schon in der nächsten Gemeinderatssitzung am 15. Juli auf den Prüfstand kommen soll. Dann wird der Wegfall von rund 50 Parkplätzen bilanziert. Auch zu eventuellen Beschwerden könnten umgehend erste Rückschlüsse gezogen werden.

Die Freien Wähler wünschten sich keine Lösung zu Lasten der Einzelhändler; die Gastronomen wollte die Gruppierung aber unterstützen. Gudrun Ruster forderte eine getrennte Abstimmung, die sie aber nicht in einem Antrag formulierte. Weil sich keine Mehrheit hierfür abzeichnete, votierte die FWV-Fraktion gegen den Verwaltungsvorschlag. Ab 3. Juli können nun Gastronomiebetriebe die Außenbestuhlung ausweiten, müssen es aber mit dem Ordnungsamt absprechen. Laut Schmutz sind 13 Gastronomen interessiert.