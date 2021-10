Von Axel Sturm

Ladenburg. Diskussionsfreudig waren die Teilnehmer bei der Sitzung des Technischen Ausschusses des Ladenburger Gemeinderats im Domhofsaal. Kein Wunder: Es sollte mit der Genehmigung eines modernen Wohnhauses in der Altstadt ein Tabu gebrochen werden. In Ladenburg gibt es eine sogenannte Altstadtsatzung, und die war bislang für Ratsmitglieder sowie Entscheidungsträger, die sich um den Denkmalschutz kümmern, fast so heilig wie die Bibel.

In dem Dokument ist zum Beispiel geregelt, dass in der Altstadt keine Kunststoff- und Dachflächenfenster eingebaut werden dürfen. Fotovoltaik-Anlagen sind ebenso verboten, und es wird sogar die Farbe der Dachziegel vorgeschrieben. Nun gibt es einen Bauherrn, der in der Klappergasse, einer Nebenstraße zur Hauptstraße, zwei moderne Stadthäuser bauen will. Der Gebäudemanager der Stadt, Götz Speyerer, erläuterte, dass "ein langer Weg mit vielen Besprechungen gegangen wurde", um die Planungen zu erarbeiten.

"Hier gab es in der Vergangenheit schon immer zwei Häuser. Wir von der Stadtverwaltung können mit dem neuen Baukörper leben", sagte Speyerer und sprach sich dafür aus, "an dieser Stelle dem Bau zuzustimmen". Voraussetzung dafür sei aber, dass das Projekt in gleich sieben Punkten von den Regelungen der Altstadtsatzung befreit werde.

So soll bei diesem Bauvorhaben die Gauben ausnahmsweise ohne Neigung und breiter als erlaubt ausgeführt werden, daneben sehe der Plan Dachflächenfenster im Hinterhaus vor. Das vorgelegte Konzept war den Ausschuss-Mitgliedern allerdings nicht detailliert genug. "Ich kann nicht erkennen, wie das wirkt", sagte SPD-Stadtrat Steffen Salinger und forderte das Bauamt "zum wiederholten Mal" auf, "korrekte Unterlagen" bereitzustellen. Stadtbaumeister André Rehmsmeier entgegnete, dass die Unterlagen ausreichen würden, um eine Entscheidung treffen zu können. Es fehlte allerdings die Stellungnahme des Stadtbildpflegers Egon Lackner in den Unterlagen.

"Wenn wir dem zustimmen, können wir die Altstadtsatzung gleich in die Tonne treten", sagte er. Salinger verlangte, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. Auch er wolle zunächst die kompletten Planunterlagen einsehen. Stadtrat Max Keller (Grüne) stimmte Salinger zu und sah es als "undenkbar" an, ein modernes Haus in der Altstadt zu genehmigen. Christian Vögele (CDU) hatte wegen der Gauben Kopfschmerzen. Baulich sei es dort durchaus möglich, diese mit Neigung einzubauen. Hermann Mayer, der Vertreter des Heimatbundes, hatte ebenfalls eine klare Meinung: "Ein solches Haus passt nicht in unsere Altstadt".

Stadtbildpfleger Egon Lackner vertrat überraschend eine andere Sichtweise. Das Haus, das zugunsten des Neubaus abgerissen werden müsse, habe seine Ursprünge um 1740, stehe aber nicht unter Denkmalschutz. Das Fachwerk zu erneuern sei "nicht nachhaltig", und es müsse erlaubt sein, in einer Altstadt auch mal ein modernes Gebäude zuzulassen. "Wenn modern, aber dann konsequent", sagte der Architekt, der mit seiner Einschätzung einige Ausschussmitglieder verblüffte.

Bürgermeister Stefan Schmutz beendete die Diskussionen und vertagte das Thema in die nächste Sitzung des Gremiums.