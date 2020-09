Klimawandel als Herausforderung: In Ladenburg werden hitzeresistente Pflanzen und Bäume eingesetzt, so auch im Reinhold-Schulz-Waldpark. Foto: Sturm

Von Katharina Schröder

Ladenburg. Zunehmend heiße Sommer mit immer größer werdender Trockenphasen. Der Klimawandel stellt die Kommunen vor eine Herausforderung. Die RNZ hat bei der Stadt Ladenburg nachgefragt, wie sie schon jetzt auf die Begleiterscheinungen des Klimawandels reagiert.

Besonders deutlich sind die Reaktionen vor allem bei den Pflanzungen in der Stadt. So schaffte die Stadtverwaltung bei den Bäumen an den Martinshöfen Tröpfchenbewässerung an, im gesamten Stadtgebiet werde mit Bewässerungssäckchen gearbeitet. Bei der Grünflächen setze die Stadt außerdem auf spätere Mäheinsätze, teilte die Referentin des Bürgermeisters, Nicole Hoffmann mit. Demnach sollen auch die Staudenflächen mit Wechselflor künftig mit "effizienteren, trockenheitsverträglichen Staudenbeeten mit Präriestauden" umgestaltet werden. Der Wasserverbrauch steigerte sich bedingt durch die Trockenheit um etwa zehn Prozent in den vergangenen fünf Jahren.

Auch beim Thema Schädlingsbekämpfung habe sich einiges verändert. "Sie bekommt einen neuen Stellenwert, weil invasive Arten kommen", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz. Hoffmann ergänzte: "Die Trockenheit schwächt die Bäume und macht sie anfällig für Fraßverbiss von Schädlingen und Pilzbefall." Problematisch seien hier vor allem der Eichenprozessionsspinner oder die Kastanienminiermotte.

Aktuell wurden 15 Gehölze aufgrund von Hitzeschäden gefällt, dafür seien 20 nachgepflanzt worden, gibt Hoffmann an. Weitere sollen außerdem folgen. Bei Neupflanzungen setzt die Stadt auf sogenannte "Klimabäume", die die Bayrische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau vorschlägt, wie auch auf die Empfehlungsliste der deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK-Liste) für Straßenbäume. "Aufgrund der klimabegünstigten Lage mit höherem Temperaturjahresmittel und milden Wintern werden bei uns schon länger Arten gepflanzt, die eine höhere Trockenheits- und Hitzeresistenz haben", gibt Hoffmann an. Dazu gehören unter anderem Baumhaseln aus dem Mittelmeerraum oder asiatische Schnurbäume. Die GALK-Liste empfiehlt sowohl einheimische als auch exotische Bäume und Neuzüchtungen, und sie wird kontinuierlich fortgeschrieben.

Durch all diese Faktoren entstehen der Stadt auch Mehrkosten. "Die Pflegekosten von durch Pilz- und Schädlingsbefall beeinträchtige Gehölze pro Baum liegen zwischen 500 und 1000 Euro", sagte Hoffmann. Durch Bewässerungssäcke entstünden je Kosten zwischen 40 und 100 Euro. "Bei einem Totalausfall sind mehrere Tausend Euro anzusetzen", teilte die Bürgermeisterreferentin mit. Der Einsatz künstlicher Bewässerungssysteme schlug in den vergangenen beiden Jahren mit etwa 10.000 Euro zu Buche, "mit steigender Tendenz." In der Anschaffung seien diese Systeme zwar teuer, durch sie lasse sich aber später der Unterhaltungsaufwand reduzieren.

Der Klimawandel hat also schon jetzt Auswirkungen auf Projekte in der Römerstadt. "Künftig wird man bei der Planung von neuen Gebieten stärker auf diese Problematik achten müssen", sagte Hoffmann. "Schon jetzt haben Starkregenereignisse, Regenwasserversickerung, Grundwasserneubildung, Kühlung von Hochbauten, Beschattung und Himmelsrichtung von Freiflächen einen anderen Stellenwert in der Stadtplanung als noch vor einigen Jahren.

Bürgermeister Stefan Schmutz betont aber: "Wir wollen nicht nur Symptome bekämpfen, sondern eher einen Beitrag für das Klima leisten, zum Beispiel, indem wir die Emissionen senken." Deswegen habe die Stadt auch 2016 ein Klimaschutzkonzept durch die Klimaschutz- und Energieberatungsagentur (KliBA) erstellen lassen.

Dieses 125 Seiten starke Dokument findet sich auf der Homepage der Stadt. Es beinhaltet unter anderem eine CO2-Bilanzierung und einen Maßnahmenkatalog.