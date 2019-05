Von Axel Sturm

Ladenburg. Für Handwerksunternehmen wird es immer schwieriger, Auszubildende zu finden. Nicht jedem liegt die körperlich oft anstrengende Arbeit. Auch Gärtner müssen anpacken können, und das bei Wind und Wetter. Dániel Ancsin hat damit kein Problem. Er hat im vergangenen Jahr seine Ausbildung in der Sparte Garten- und Landschaftsbau abgeschlossen.

Was zunächst unspektakulär klingt, wird ungewöhnlich, blickt man auf Ancsins Werdegang zurück. Der heute 38 Jahre alte Ungar trat davor in der ganzen Welt als Schleuderbrett-Artist auf.

"Dániel ist ein Glücksfall für uns", sagt Erhard Schollenberger, Inhaber der Ladenburger Firma Erda-Gartenservice. "Er ist lernwillig und ehrgeizig. Wir hoffen alle, dass er noch lange in unserem Team bleibt", ergänzt Fabian König, der als Meister für die Ausbildung verantwortlich ist.

Kindheit und Jugend verbrachte Ancsin in Ungarns Hauptstadt Budapest. Er war ein Turntalent, schaffte es sogar bis in die Nationalmannschaft. Nach dem Abitur begann er ein Studium. "Ich wollte Trainer werden, um junge Sportler zu unterrichten", sagt er. Es kam aber ganz anders.

"Er war schon ein herausstechender Lehrling"

Um sich während des Studiums etwas Geld dazuzuverdienen, gründete Ancsin mit Freunden eine Artistengruppe, die mit ihrer Schleuderbrett-Nummer große Erfolge hatte. Aus dem Nebenjob wurde der Hauptberuf. Namhafte Zirkusse und Varietés verpflichteten das Trio, Ancsin musste sich schnell an das Zirkusleben gewöhnen.

Er trat in ganz Europa und sogar in Amerika auf. 2012 wurde seine Truppe vom Management des Mannheimer Palazzo verpflichtet. Hier lernte Ancsin seine Freundin kennen, die in der Veranstaltungsorganisation arbeitete. Der Artist und die Buchhalterin verliebten sich. Es fiel dem Ungar nach der Saison besonders schwer, das nächste Engagement anzunehmen. Diesmal ging es nach Mexiko. Aber so richtig bei der Sache war Ancsin nicht mehr, er wollte zurück in die Region.

In der Welt war Ancsin genug herumgekommen, nun wollte er sein Zirkusleben aufgeben. Seine Freundin ist mit der Tochter des Erda-Betriebsinhabers befreundet und Aileen überredete ihren Vater, Dániel trotz seiner begrenzten Sprachkenntnisse für ein Praktikum einzuladen. Nach der Probezeit war dem Chef schnell klar: Ancsin kann eine Ausbildung beginnen. Der war jedoch erst einmal skeptisch. Schließlich war der Ungar damals schon 34 Jahre alt, und er glaubte nicht, dass seine Deutschkenntnisse ausreichen würden, um die Prüfungen zu bestehen.

Doch er versuchte sein Glück, unterschrieb den Ausbildungsvertrag und stürzte sich mit viel Engagement in das neue berufliche Abenteuer. Nach der Arbeit besuchte Ancsin Deutschkurse, in der Berufsschule tat er sich am Anfang aber schwer. "Ich musste die Fragen mehrfach durcharbeiten, bis ich sie verstanden hatte." Seine praktischen Leistungen dagegen waren hervorragend, erzählt sein 24-jähriger Ausbilder Fabian Körner. Ancsins Ehrgeiz sei außergewöhnlich, selbst im Arbeitsalltag hatte er immer ein Fachbuch dabei. "Er wollte alles ganz genau wissen, er war schon ein herausstechender Lehrling", sagt Körner. Die Ausbildung schloss Ancsin 2018 ohne Probleme ab, seit einem Jahr ist er als Gärtner-Geselle im Erda-Team angestellt. Das Angebot seines Chefs, eine Baumpfleger-Zusatzausbildung zu absolvieren, will er annehmen. Sich in luftiger Höhe mit der Kettensäge zu bewegen, ist für den ehemaligen Artisten eine leichte Übung. Besonders gerne aber, sagt Ancsin, verlege er Pflastersteine.

Ancsin und seine Freundin wohnen in Schriesheim, er überlegt sogar, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Zu seiner Familie in Ungarn hat er noch viel Kontakt, seine Mutter besucht ihn regelmäßig und mit seiner Freundin steht mindestens einmal im Jahr eine Reise in die Heimat an. Sein Lebensmittelpunkt aber ist nun die Kurpfalz.