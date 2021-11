Von Axel Sturm

Ladenburg. Eigentlich steht das Ehepaar Anneliese und Helmut Kinzig nicht unter dem Verdacht, besonders "verriggde" Dinge zu tun. Die langjährige ehemalige Leiterin des St. Johannes-Kindergartens und der Ehrenvorsitzende der Sängereinheit und Alt-Stadtrat geben eher ein Beispiel für Bodenständigkeit. Die beiden bekennenden Katholiken sind in der Stadt fest verwurzelt. Doch Anneliese Kinzig hat noch eine andere Seite an sich entdeckt – und die dürfte viele überraschen.

"Ganz ehrlich: Meine Frau hatte schon immer ungewöhnliche Ideen und wollte Dinge tun, die mich erst einmal verblüfften. Nicht wenige hat sie auch umgesetzt", erzählt Helmut Kinzig, der ebenso wie Anneliese in Ladenburg geboren ist. Die Stadt verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen? Nicht mit den Kinzigs, könnte man meinen. Weit gefehlt. Anneliese Kinzig war in jungen Jahren die Triebfeder, als es darum ging, ob das Leben des damals jungen Ehepaars eine andere Richtung nehmen sollte. Die Säuglings- und Kinderkrankenschwester und der Schreiner fühlten sich zwar wohl in Ladenburg, verspürten aber Abenteuerlust.

Ihr Traum war es, in Afrika Entwicklungshilfe zu leisten. Die Gespräche mit der Mission waren schon weit fortgeschritten: Sie wollten in Ostafrika in einem Kinderdorf helfen, jungen Menschen eine Perspektive zu ermöglichen. Doch dann bekam Helmut "kalte Füße" und überzeugte seine Frau, dass "ihr Ladeberg" doch der Ort für die gemeinsame Zukunft ist.

Dem Ehepaar, das mit dem 1957 geborenen Sohn Peter und der 1965 zur Welt gekommenen Tochter Barbara zwei eigene Kinder hat, war der eigene "Familientrubel" nicht genug. So kam die zweite Idee von Anneliese Kinzig ins Spiel. Sie wollte nicht nur die eigenen Kinder glücklich machen und bewarb sich als Leiterin in einem SOS-Kinderdorf. Die Kinzigs hatten bereits die Zusage, als Pflegeeltern in einem Kinderdorf zu arbeiten. Sie sollten sich dort um Kinder kümmern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Hier fährt nicht etwa Sally den Mustang, wie in dem berühmten Song von Wilson Pickett, sondern Anneliese Kinzig darf zum Neunzigsten eine „Motorrad Gang“ im US-Schlitten anführen. Foto: zg

Doch auch dies wäre mit einem Wegzug aus ihrer Heimat verbunden gewesen. So gaben sie auch diese Pläne schweren Herzens auf. Die beiden haben trotzdem viele Kinder betreut, denn als Kindergartenleiterin was "Tante Anneliese" eine einfühlsame Ansprechpartnerin für die kleinen und großen Sorgen ihrer Schützlinge. Ihr Mann Helmut war als Hausmeister des Kindergartens die gute Seele und eine wertvolle Stütze, sodass sie in der Ladenburger Weststadt ein erfüllendes Leben führten.

Helmut Kinzig akzeptierte es, dass seine Anneliese immer mal wieder einen "Kick" brauchte. Seine Frau bekam zum Beispiel leuchtende Augen, wenn sie schöne Motorräder sah. Acht wunderschöne Maschinen, darunter einige Harley-Davidsons, sollten an ihrem 90. Geburtstag eine Rolle spielen. Ihr Traum war es, noch einmal auf einem Motorrad zu sitzen, um als Beifahrerin eine Spritztour zu machen. Diese Leidenschaft hatte einst ihr Bruder Willi geweckt, der ein NSU-Motorrad fuhr. Wenn es die Eltern nicht mitbekamen, nahm Willi seine jüngere Schwester mit, um ein paar Runden rund um Ladenburg zu drehen.

Ihr späterer Mann Helmut hatte mit Zweirädern nichts am Hut. Er nahm es jedoch hin, dass seine Anneliese nicht nur im Auto sitzen wollte. "Komische Untersätze waren schon immer ihr Ding", erzählt er. Seine Frau haben in einem Urlaub in Afrika Kamel-Reiten gelernt. Auf dem Rücken eines Esels wurde eine andere Urlaubsregion erkundet. "Solche Sachen haben ihr immer Freude bereitet", sagt der Ehemann und lacht.

Ihre wahre Leidenschaft gehörte jedoch dem Motorradfahren. Bei einem Ausflug mit den Sängerfrauen ins Allgäu kamen die Damen aus Ladenburg zufällig an einem Treffen von Bikern vorbei. Eine dort stehende rote Gold-Wing hatte es Anneliese Kinzig besonders angetan. Der Besitzer bemerkte das Interesse der "alten Rockerbraut" und lud die seinerzeit 80-Jährige auf eine Probefahrt ein.

An ihrem 90. Geburtstag wollte die Jubilarin etwas Besonderes erleben und teilte diesen Wunsch ihren Kindern und Enkeln mit: Sie wollte eine Motorrad-Tour machen. Noch immer hatte sie ihren 85. Geburtstag im Kopf. Damals war sie für einen Rundflug über die Region in eine Propellermaschine eingestiegen. "In so eine enge Kiste würde ich mich nie reinsetzen", gönnte ihr Mann Helmut seiner Frau damals allein "das Vergnügen".

Die "Oma" an ihrem 90. Geburtstag auf ein Motorrad zu setzen, das war dem Familienrat aber dann doch zu "heiß". Schwiegersohn Jürgen Volk, aber auch die Enkel Jonas und Aron sind selbst Biker. Sie waren sich einig, dass dieses Abenteuer für eine 90-Jährige zu gefährlich ist. Aber es gab Alternativen: Sie organisierten einen Motorrad-Corso, den Anneliese in einem schnittigen Ford-Mustang anführen sollte.

Die 90-Jährige war sichtlich überrascht, als sie an ihrem Ehrentag in der Lopodunumstraße laute Motorengeräusche wahrnahm. Vor der Tür warteten die Biker und ein US-Schlitten. Die Ausfahrt konnte beginnen. Zwei Stunden dauerte die Tour durch Odenwald und Kraichgau. "Die Überraschung ist gelungen – die Ausfahrt hab’ ich sehr genossen", sagte die "Motorrad-Oma", als sie ganz beseelt aus dem Mustang stieg, um es danach auf der Geburtstagsparty noch mal so richtig krachen zu lassen.

Beim Geburtstagskaffee schmiedete sie schon die nächsten Pläne. "Zu meinem 91. Geburtstag wünsche ich mir einen Fallschirm-Tandem-Sprung", machte sie eine klare Ansage. Und dann steht ja irgendwann noch eine Fahrt in einem Fessel-Ballon an, ergänzt die "verriggde Ladeberjerin" beim RNZ-Besuch. Diese beiden Träume will sie sich unbedingt noch erfüllen, bekräftigt sie. "Und das möglichst schnell – man weiß ja nie, wie lange man noch Zeit hat", so Anneliese Kinzig, die der lebende Beweis dafür ist, dass man auch mit stolzen 90 Jahren noch "verriggd" sein kann.