Von Katharina Schröder

Ladenburg. Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach ihrer Einführung ist die Maskenpflicht an den meisten Orten in Deutschland Geschichte. Ausnahmen gelten etwa für Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser. Auch an den Schulen fallen nach und nach die Masken. Nach den Osterferien sollen dort außerdem die Schnelltests der Vergangenheit angehören. Wie wirkt sich dieser Schritt bei den Ladenburger Schulen aus? Die RNZ hat sich bei den Rektoraten und bei Schülern umgehört, was sie von den Lockerungen halten.

"Die Pflicht ist aufgehoben, aber freiwillig können Masken ja weiterhin getragen werden", sagt Falko Lohberger, stellvertretender Schulleiter am Carl-Benz-Gymnasium (CBG). "Bei uns machen das fast alle Schüler und Lehrkräfte." Das Ende der Maskenpflicht sei am CBG gar kein großes Thema gewesen. "Das Kultusministerium empfiehlt ja weiterhin das Tragen einer Maske, und hier bei uns ist es für die meisten ein Akt der Rücksichtnahme", führt Lohberger aus. Wenn es jetzt aber auf den Sommer zugeht, es wärmer und das Maskentragen unangenehmer wird, rechnet er damit, dass peu à peu die Masken fallen. "Und das ist dann auch in Ordnung."

Dass nach Ostern voraussichtlich auch die regelmäßigen Schnelltests wegfallen, findet er gut. "Bei uns ist das ja nicht wie an den Grundschulen, wo zu Hause getestet wird. Bei uns geht das Testen letztendlich zulasten der Bildung, weil die Unterrichtszeit belastet wird", sagt der stellvertretende Schulleiter. Man müsse immer Kosten und Nutzen abwägen. "Aber diese Abwägung treffen nicht wir, sondern die Politik", sagt er. "Wir würden uns mit dem Wegfall nicht unwohl fühlen."

Etwas anders sieht das Thomas Schneider, Leiter der Werkrealschule Unterer Neckar. "Die Testungen, die wir zwei Mal die Woche machen, sind deutlich", sagt er. "Wir ziehen jedes Mal zwei, drei Leute raus." Trotzdem will er sich mit seiner Meinung zum Wegfall der Tests noch nicht festlegen. "Wir müssen abwarten, wie die Situation nach Ostern aussieht."

Großteil trägt weiterhin Maske

"Aktuell macht das Testen Sinn, und die Umsetzung ist völlig unproblematisch", meint Schneider. "Wir haben das in den Unterricht eingebettet, die Schüler haben sich daran gewöhnt, das geht ratzfatz." Und er geht noch weiter: "Hätten wir in den vergangenen Monaten nicht die vielen Testmöglichkeiten gehabt, hätten wir hier richtig Ausfälle gehabt." Für die Zeit nach Ostern will Schneider noch keine Prognose abgeben. "Aber prinzipiell würde ich eher später als früher damit aufhören."

In Sachen Maskentragen habe sich an der Werkrealschule nicht viel verändert. "Unsere Schüler und Lehrkräfte tragen überwiegend noch Masken", schildert der Schulleiter. "Es geht dabei ja überwiegend um den Schutz der Familien, da ist jedem hier Sinn und Zweck der Maske klar." Schneider findet es schön, dass die Schulgemeinschaft auf das Allgemeinwohl achtet, ohne dass es eingefordert werde.

Auch an der Dalberg-Grundschule trage der Großteil der Kinder und Lehrkräfte noch immer Maske. "Auch unsere jungen Kinder sind ja informiert über den Schutz der Maske, und letzten Endes sind sie auch daran gewöhnt und wollen Rücksicht nehmen", sagt Schulleiterin Kirsten Lather-Rupp. Diskriminiert werde niemand. "Ob eine Maske getragen wird oder nicht, die Entscheidung wird von allen akzeptiert." Das sei "völlig unproblematisch" an der Dalberg-Grundschule.

Auf die Frage, wie sie auf das voraussichtliche Ende der Testpflicht für Schüler blickt, erklärt Lather-Rupp: "Wir als Schulen sind daran gebunden, was in den Verordnungen steht." Ihre Meinung zum voraussichtlichen Wegfall der regelmäßigen Tests will sie nicht äußern. Allgemein sagt sie, dass man weiterhin in einer Zeit lebe, in der ein achtsamer Umgang miteinander wichtig sei. "Ich kann mir nur wünschen, dass auch künftig Krankheitsfälle gemeldet werden. Aber wir als Schule haben keine Maßnahmen, die wir ergreifen könnten." Aber sie sei zuversichtlich, die Zusammenarbeit mit den Eltern sei gut. "Wir behalten unseren achtsamen Umgang einfach bei, nur mit weniger Einschränkungen."