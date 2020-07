Endlich wieder gemeinsames Training: die Athleten des Leistungskaders in Aktion. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Seit dem 1. Juli sind Kontaktsportarten wieder erlaubt – eine enorme Erleichterung auch für Vereine, die bislang vor der Herausforderung standen, Trainingsprogramme mit Abstand zu entwickeln. "Wir starten jetzt wieder durch – mit allem", sagt Richard Seipp, Vorsitzender des Budoclubs Rhein Neckar (BCRN), erleichtert. In der angestammten Trainingsstätte, der Turnhalle an der Astrid-Lindgren-Schule, dürfen nun wieder Handpratzen und Schlagpolster zum Einsatz kommen, die Karateka einander berühren.

In den vergangenen Monaten haben auch für Trainer Seipp und Vizevorsitzenden Martin Strauß die Uhren komplett anders getickt: "Wir mussten den ganzen Verein auf den Kopf stellen", erzählt Seipp. "Anfangs, als kompletter Stillstand war, waren wir auch tot." Mit der zugrunde liegenden Fragestellung "Wie schaffe ich es, 130 aktive Sportler so einzuteilen, dass jeder einmal pro Woche Training hat?" wurde der Wochenplan für sämtliche Karateka vom Anfänger bis hin zum Leistungskader umgestellt.

Rücksprache mit allen Eltern, verkürzte Module, kleinere Gruppen, den jeweiligen Verordnungen angepasste Übungen, kurzum: Aufwendige Organisation führte schließlich zur gelungenen Umsetzung: "Für uns Trainer war es eine Riesennummer, uns aufzuteilen."

Sobald die Neckarwiese wieder offen war, traf man sich dort in entsprechend kleiner Gruppengröße. Jeder Teilnehmer hatte seinen eigenen, drei mal drei Meter großen Platz. Und was Hallentraining anbelangt, konzentrierten sich die Schwerpunkte etwa auf die Körperschulung: Kraft, Ausdauer, Körperspannung, Dehnung, Balance. Schnelle Rotationen und Sprünge auf der Stelle wurden geübt. "Schnelle Bewegungen und Kontakte haben wir weggelassen", so Seipp.

Zur Unterstützung der Fitness gab es Aufgaben für zu Hause, mit dem Leistungskader auch schon mal einen Waldlauf mit Abstand. Wie penibel die Vorgaben im Olympiastützpunkt Heidelberg umgesetzt wurden, berichtet Leistungsträger Hannes Höft (19). Auch die technischen Möglichkeiten erwiesen sich als gute Alternative: Jana Weber (13), mehrfache Karate-Landesmeisterin Baden-Württemberg, absolvierte ihr Training mit dem Bundeskader per Videoschalte. Das Training des Talentstützpunktes hat der BCRN dagegen komplett ruhen lassen. Die im Training gehörten Stimmen sprechen dafür, dass die Sportler der Ausnahmezeit durchaus Positives abgewinnen konnten: Selina (9) etwa fand es "sehr spannend", zu lernen, wie man Katas auf der Stelle absolviert. Katas sind aus stilisierten Kämpfen gegen imaginäre Gegner bestehende Übungsformen. Dass die "meist gesprungen oder anders gelaufen" wurden, fand auch Letizia (9) "sehr cool". Während Lea (10) besonders die kleinen Gruppen gefielen.

Doch obwohl der BCRN die Zeit der Einschränkungen gut gemeistert hat, ist man froh, wieder den gewohnten Trainingsplan samt Arbeiten mit dem Partner und Einsatz von Hilfsmitteln fahren zu können, auch das Training im Landeskader startete kürzlich. "Jetzt kann man wieder Basistraining machen", sagt Martin Strauß. "Die Kinder kamen eigentlich alle fit zurück", bilanziert Richard Seipp, doch vieles müsse nun aufgeholt werden. Gewöhnlich werden die Athleten "auf Punkt" zum Top-Level vorbereitet, so Strauß – die Deutschen Meisterschaften der Jugend, Junioren und U21, eigentlich im Juni in Erfurt geplant, hatte der Verband abgesagt.

Abgesagt oder vielmehr verschoben wurde auch das vom BCRN anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums geplante große Fest. Am 12. April 2010 fand das erste Training statt – "das ist der Tag, den wir feiern", erklärt der Vorsitzende. Die "Westend-Party 2.0" unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Stefan Schmutz, bei der auch das Bistro "Sowieso" mit im Boot ist, soll nächstes Jahr zu Sommerbeginn stattfinden.