Ladenburg. (stu) In der Fastnachtszeit ist in Ladenburg viel möglich. Da badet selbst eine Bürgermeisterstellvertreterin öffentlich in der Wanne, in Schaum, den die Feuerwehr zuvor hineingepumpt hat. Wenn der Ratskeller zur Wellness-Oase wird, dann feiert die Sängereinheit die Narrenzeit.

Es ist die einzige größere Fastnachtsveranstaltung, die in der Stadt noch übrig ist. Die Mattenfastnacht, der Großmuddereball, die Ratze-Weiberfastnacht - alle gehören der Vergangenheit an. Auch der Liederkranz sagte seine Kaiserkeller-Fastnacht kurzfristig ab. Ein Glück also für die Ladenburger Narren, dass auf Barbara Volk Verlass war. Sie hatte für die Sängereinheit wieder ein tolles Programm zusammengestellt. Dabei war die Badewannen-Nummer mit Gudrun Ruster und Annemarie Fath, die gemeinsam im Feuerwehr-Schaum planschten, nicht der einzige Höhepunkt.

Zum 66. und vielleicht letzten Mal stieg der 83 Jahre alte Helmut Kinzig in die Bütt. Er ist und bleibt in der Kurpfälzer Fastnacht eine Institution. Viele Jahrzehnte brachte Kinzig mit seinem inzwischen verstorbenen Kibala-Partner Franz Beckenbach die Säle zum Kochen. Der Ehrenvorsitzende der Sängereinheit warf bei seinem Auftritt als Leierkastenmann noch einmal alles in die Waagschale.

Seine kommunalpolitischen Spitzen saßen. "Früher haben die Stadträte noch Pläne lesen können. Die Bebauung Martinsgärten, die einem Kriegsbunker gleicht, hätte man da nie und nimmer genehmigt", sagte er. "Das sagen alle Leute, das ist schon mal passiert", antworteten die Ratskellerbesucher im laut gesungenen Refrain. Kritische Anmerkungen gab es von Kinzig auch wegen der langwierigen Diskussion um die Anschaffung eines Mannschaftswagens für die Feuerwehr. "Hättet ihr doch die geklauten Räder, die auf dem Bauhof stehen, rot angestrichen. Dann wäre der Mannschaftswagen ganz entbehrlich gewesen." Die Rakete der Narrenschar hatte sich Kinzig wahrlich verdient, und die meisten Besucher nahmen ihm sowieso nicht ab, dass dies seine letzte Bütt gewesen sein soll.

Interna aus der Sängereinheit plauderte Dieter Kraus in der Bütt aus. Er hob mahnend den Zeigefinger, weil es immer noch Kritiker an den gemeinsamen Singstunden mit dem Frauenchor gibt. "Nur gemeinsam können wir überleben", war die Kernbotschaft von Kraus. Narren, so heißt es, sagen bekanntlich immer die Wahrheit. Die Lacher auf ihre Seite brachte auch Tusnelda Anette, (Anette Schuschke), die einfach keinen passenden Mann findet. Dafür kann sie aber gut mit dem Thermomix umgehen, mit dem Männer sogar pulverisiert werden können.

Von "Übersee" kamen die Edinger Kälble in den Ratskeller. Gardetrainerin Rebecca Schrepp aus Ladenburg ist bei den Kälble aktiv. Prinzessin Sabrina trug gekonnt ihr Motto vor, und das Tanzmariechen Alina-Marie eroberte sich die Narrenherzen im Sturm. Sehens- und hörenswerte Beträge boten auch die Kolpingsmädels dar; die Landfrauen legten sich mit Abba- und Beatles-Interpretationen ins Zeug.

Hedwig Jung und Ellen Jünschke vom Frauenchor steuerten als Quizpärchen einige Kalauer bei, und am Ende stieg Organisatorin Barbara Volk selbst in die Bütt, um den Vereinsmitgliedern den Narrenspiegel vorzuhalten.

Die haben übrigens noch Ende März eine durchaus ernste Angelegenheit zu erledigen. Die Sängereinheit muss einen neuen Vorsitzenden finden, um die Vereinsauflösung zu verhindern. Soweit werde es aber nicht kommen, hat die RNZ aus Vereinskreisen erfahren. Man wolle eine gute Lösung präsentieren.